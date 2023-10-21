|Бежавшего из РФ заукраинского олигарха Турлова выставили из совета директоров казахстанской АО "Кселл"
09:03 23.10.2023
АО "Кселл" сообщило об изменении в составе Совета директоров
KASE, 20.10.23
АО "Кселл" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:
Акционерное общество "Кселл" (далее "Kcell" или "Компания") (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой связи на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет о том, что Турлов Тимур Русланович, член Совета директоров, представитель акционера АО "Фридом Финанс", уведомил о своем выходе из состава членов Совета директоров АО "Кселл" с 11 октября 2023 года.
Кселл выражает благодарность господину Турлову за профессиональный вклад в развитие компании и желает дальнейших успехов.
Действующими членами Совета директоров АО "Кселл" в настоящий момент являются:
Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
Калмис Джери (Jere Calmes) – член Совета директоров, независимый директор;
Рамазанов Ермек Туржигитович – член Совета директоров, независимый директор;
Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) – член Совета директоров, независимый директор;
Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна – член Совета директоров, Представитель акционера АО "Казахтелеком";
Лезговко Александр Владимирович – член Совета директоров, Представитель акционера АО "Казахтелеком".