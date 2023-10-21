Бежавшего из РФ заукраинского олигарха Турлова выставили из совета директоров казахстанской АО "Кселл"

09:03 23.10.2023

АО "Кселл" сообщило об изменении в составе Совета директоров

KASE, 20.10.23



АО "Кселл" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:



Акционерное общество "Кселл" (далее "Kcell" или "Компания") (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой связи на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет о том, что Турлов Тимур Русланович, член Совета директоров, представитель акционера АО "Фридом Финанс", уведомил о своем выходе из состава членов Совета директоров АО "Кселл" с 11 октября 2023 года.

Кселл выражает благодарность господину Турлову за профессиональный вклад в развитие компании и желает дальнейших успехов.

Действующими членами Совета директоров АО "Кселл" в настоящий момент являются:

Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;

Калмис Джери (Jere Calmes) – член Совета директоров, независимый директор;

Рамазанов Ермек Туржигитович – член Совета директоров, независимый директор;

Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) – член Совета директоров, независимый директор;

Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна – член Совета директоров, Представитель акционера АО "Казахтелеком";

Лезговко Александр Владимирович – член Совета директоров, Представитель акционера АО "Казахтелеком".