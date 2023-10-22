Франция боится арабской осени, - Алексей Тарханов

09:38 23.10.2023

22.10.2023,



Авторы:

Алексей Тарханов



Власти не исключают взлета исламского терроризма

Жестокий и кровавый рейд боевиков "Хамаса" на Израиль повысил напряженность во Франции. Нападение на школу в Аррасе, сначала запрещенные, а потом разрешенные демонстрации в поддержку палестинцев, ужесточение слежки за исламистами, раздор и раскол в лагере левых, постоянное закрытие школ, музеев и аэропортов из-за ложных предупреждений о минировании - лишь малая часть октябрьских событий. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Во Франции продолжают говорить о судьбе заложников, захваченных на израильской территории боевиками "Хамаса". Помимо понятного возмущения, вызванного жестокостью террористов, прямо затронуты интересы страны. Ее гордость унижена. Число убитых французских граждан достигло тридцати, а семеро, вероятно, стали заложниками. Их родственники обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с мольбой о спасении близких, и президент в ответ пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть своих сограждан "живыми и здоровыми". Понятно, что Франция не собирается использовать в секторе Газа свой спецназ, одно из подразделений которого как раз и предназначено для освобождения заложников, а значит, саспенс продлится еще долго. Руководство "Хамаса" постарается извлечь из переговоров об их судьбе максимальную выгоду, ведь в его руках сейчас жизнь и смерть пленников.



После нескольких попыток проведения во Франции пропалестинских демонстраций, запрещенных МВД и потому разогнанных, одна из них смогла все-таки легально состояться в Париже. 19 октября вечером суд разрешил манифестацию, поскольку не увидел "особенного риска насилия", и демонстранты, уже готовившиеся оказаться под струями водометов, смогли остаться на площади Республики и выразить свое отношение к конфликту, надо сказать, диаметрально противоположное мнению властей.



Неготовность осудить "Хамас" и попытка говорить только об "освободительной борьбе" палестинского народа, похоже, стоили лидерам крайне левой "Непокорившейся Франции" (LFI) единства в своей парламентской коалиции.



Собранный Жан-Люком Меланшоном левый политический блок NUPES рискует распасться. О выходе из него говорят уже и коммунисты, и социалисты, и зеленые. А деятели LFI то оправдываются, что их неправильно поняли, то снова переходят в наступление, например, после того, как карикатуристы Charlie Hebdo предложили обменять наиболее пропалестински настроенную "непокорившуюся" Даниэль Обоно на заложников-французов.



Опасения, что в Париж могут вернуться времена палестинских взрывов и расстрелов 1980-х годов (см. "Ъ" от 12 августа 2019 года), пока, к счастью не оправдываются. Профессиональный терроризм сейчас, похоже, сосредоточился на Ближнем Востоке. Зато растет число любителей, опасных "одиноких волков", способных перейти к действиям даже без указаний извне. МВД ведет подсчет антисемитских актов, число которых увеличивается.



В криминальной хронике появились имена выходцев из Российской Федерации. 13 октября в городе Аррасе 20-летний ингуш Мохамед Могушков убил учителя в своей бывшей школе и оказался за решеткой.



20 октября в Страсбурге был задержан и 15-летний чеченский подросток, который, разумеется, не желая ничего дурного этим сказать, точил нож об ограду городской синагоги. В тот же день на многолюдных похоронах убитого террористом 57-летнего учителя Доминика Бернара, которого посмертно наградили орденом Почетного легиона, вспоминали и о том, как три года назад учителя Самюэля Пати убил 19-летний чеченец Абдуллах Анзоров.



Максим Юсин о возможных последствиях операции Израиля в Газе

Максим Юсин о возможных последствиях операции Израиля в Газе

В стране заговорили об опасности экспорта исламистов из РФ, и министр внутренних дел Жеральд Дарманен даже пообещал выслать в Россию тех, кто представляет опасность для Франции. Он подсчитал, что из 60 опасных выходцев с Северного Кавказа (не так уж много в сравнении с численностью диаспоры, насчитывающей не менее 20 тыс. человек) большая часть уже в тюрьме и, соответственно, окажется под высылкой после освобождения, а 11 человек, по недосмотру, видимо, еще находящиеся на свободе, должны будут покинуть страну.



Желание министра понятно, но вот реализация едва ли возможна. Чтобы исламисты могли быть высланы из Франции, их родная страна, в данном случае Россия, должна согласиться их принять. Мало того что с началом СВО высылка в РФ была приостановлена, трудно представить, что российские власти на это согласятся, хотя президент Макрон и дал министру внутренних дел Дарманену полномочия об этом договариваться. В прошлый раз, когда точно такие же меры хотели принять после убийства Самюэля Пати, соглашения достигнуть не удалось.



Тем не менее возобновились разговоры о том, что пора очистить страну от фигурантов списка S ("государственной безопасности" - "surete de l’Etat"), куда вносят лиц, опасных для общества с точки зрения полиции и контрразведки.



Правые и крайне правые давно предлагали выслать скопом всех иностранцев из списка. Такая мера кажется на первый взгляд логичной, но с ее осуществлением возникает несколько проблем, и не только согласие тех стран, откуда во Францию приехали потенциальные террористы.



Список S пополняют в основном спецслужбы, включение в него происходит не по решению суда, а ведомственным указанием по сумме агентурных сведений, точных или не очень. В списке соседствуют исламисты и сторонники белого превосходства, бизнесмены, поддерживавшие радикалов, и уличные хулиганы из black block и даже журналисты из не самых дружественных стран. Поэтому в дополнение к списку S была введена еще и метка FSPRT, которая обозначает людей, склонных к радикализации вплоть до терроризма. По сведениям МВД, во Франции сейчас в этом списке 20 120 человек, целая дивизия потенциальных террористов, причем только 4263 из них - иностранцы.



Октябрь был отмечен и всплеском "телефонного терроризма". Не проходит и дня, чтобы сообщения о минировании не получили школы, аэропорты, главные французские музеи, в том числе Лувр и Версальский дворец.



В субботу, 21 октября, в Версале в шестой раз за последнюю неделю пришлось провести очередную эвакуацию. Более десяти французских аэропортов вынужденно приостанавливали работу. Множество раз закрывались школы. Шутников, в большинстве случаев несовершеннолетних, ловят и все чаще предлагают считать не просто "дезинформаторами", а пособниками терроризма. И все же отчасти с облегчением объявляя, что тревога и на сей раз оказалась ложной.