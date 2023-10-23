Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или "тик-ток джихад"? - Александр Ростовцев

11:19 23.10.2023 Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или "тик-ток джихад"?

Александр Ростовцев. 23.10.2023



Внезапная атака на Израиль боевиков ХАМАС и ответные действия ЦАХАЛ, подкрепленные заявлениями руководства еврейского государства, пообещавшего уничтожить движение исламского сопротивления в Секторе Газа, а также военная и политическая поддержка США "права Израиля на безграничную самооборону" угрожают взорвать Ближний Восток.



Существует также немало факторов, дестабилизирующих обстановку, делающих угрозу региональной войны более чем реальной. Прежде всего, это безответственная политика США, взявших на себя роль "решалы" в регионе, из года в год торпедирующих резолюцию Совбеза ООН о создании суверенного палестинского государства.



Внезапная атака на Израиль боевиков ХАМАС и ответные действия ЦАХАЛ, подкрепленные заявлениями руководства еврейского...

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Сотни тысяч беженцев из Газы, пытающиеся прорваться в Египет и другие соседние арабские государства, – еще один фактор, угрожающий дестабилизации не только соседей Израиля, но и измученную "мультикультурализмом" Европу, куда традиционно устремляются в поисках лучшей жизни толпы беженцев из стран Ближнего Востока.



Напомним также, что США и Израиль назначили ответственным за атаку ХАМАС исламскую республику Иран, поскольку движение исламского сопротивления Палестины признается Западом "проиранскими прокси". Война обязательно затронет ослабленную борьбой с ИГИЛ Сирию. В случае серьезной заварухи для Дамаска будет очень соблазнительно отбить у Израиля оккупированные Голанские высоты, вокруг которых выстроены многочисленные еврейские поселения.



Отдельной и очень серьезной угрозой следует назвать боевое крыло ливанских мусульман "Хезболла", военный потенциал и численность которых намного превосходит таковой у ХАМАС. Достаточно упомянуть, что за две недели конфликта по подтвержденным данным боевики "Хезболлы" уничтожили более 30 единиц израильских танков и другой бронетехники из ПТРК, включая проданные через даркнет Украиной. "Хезболла" пока что "разминается", но угрожает полномасштабными боевыми действиями против израильской армии, если та влезет с карательной экспедицией в Сектор Газа.



Тем не менее, по мнению экспертов, участие "Хезболлы" в войне с Израилем может быть ограничено, в противном случае вовлеченность группировки в полномасштабную войну угрожает уничтожением ее ливанской инфраструктуры. Но неприятностей Израилю эта организация способна устроить множество – даже с ограниченным участием.



По достоверным данным, в подземных коммуникациях под руинами Газы армию обороны Израиля ждут не менее 40 тысяч подготовленных боевиков ХАМАС, способных устроить кровавую баню ЦАХАЛ по образу и подобию жесточайших городских боев в руинах Сталинграда, в которых была истреблена элитная 6-я армия Паулюса.



Помимо прочего, на сухопутную операцию Израиль подталкивает факт удержания боевиками около 130 заложников, который, как считает руководство страны, демонстрирует их беспомощность.



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О каком-либо возможном перемирии говорить не приходится. Вряд ли такие переговоры в принципе возможны (особенно если вспомнить нацистскую риторику в отношении всех палестинцев министра обороны Израиля), и потому попытки третьих стран уговорить Палестину и Израиль уладить конфликт мирным путем выглядят как минимум наивно. Надо как можно скорее заканчивать конфликт и садиться за стол переговоров, как предлагает МИД РФ. Москва отмечала, что находится в контакте с обеими сторонами конфликта и призывает их прекратить огонь.



"Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов", - сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.



С экрана ТВ его заявление прозвучало довольно иронично.



В общем, ситуацию никак не назовешь хрестоматийной "войны никто не хотел". Ее хотят, ее готовят.



Не менее интересно проследить, кому выгоден новый масштабный арабо-израильский конфликт. Во-первых, премьеру Нетаньяху, которого в Израиле часто сравнивают с Зеленским. Есть экспертное мнение, что Биби таким образом хочет избавиться сразу от пучка проблем, охвативших Израиль за последние относительно спокойные полтора десятка лет.



Как известно, по сценариям бесчисленных НКО и фондов Сороса в Израиле регулярно майданят протестуны, отвергающие юридические и другие реформы, запланированные правительством. Помимо прочего, и это доказывают результаты атаки ХАМАС на военные объекты Израиля, ЦАХАЛ и общество в целом расслабили булки, если их взяли за "фаберже" несколько сотен боевиков исламского сопротивления. Практика 75 лет существования государства Израиль показывает, что его граждане объединяются только перед угрозой войны.



Во-вторых, новый арабо-израильский конфликт очень выгоден Вашингтону. Главным образом, затем, чтобы отвлечь внимание американского и мирового сообщества от провала на Украине, сожравшей уже $160 млрд. Пока что "профит" США от войны на Украине – в подсаживании ЕС на иглу американского сжиженного природного газа через антироссийские санкции и диверсию на газопроводах "Северный поток". В остальном, США получили одни издержки и, мягко говоря, неприятности: стратегическое партнерство России и КНР, сближение России и КНДР, постепенный отказ от доллара в межгосударственных платежах, укрепление и расширение БРИКС, а также рост цен на нефть, серьезно ударивший по внутреннему рынку США. В настоящий момент дела обстоят таким образом, что "гегемон" вынужден приторговывать собственной нефтью из стратегических запасов, а цена на российскую марку URALS на спотовом рынке достигла $80-85 за баррель, что заметно превышает искусственно установленный "потолок" в $60.



С началом арабо-израильской войны США, выждав паузу, могут умыть руки и прекратить поддержку киевского режима, сославшись на "экстренные обстоятельства поддержки стратегического союзника на Ближнем Востоке".



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dzen.ru

Достаточно интересно звучат заявления израильских властей "уничтожить ХАМАС", при том, что это движение создавалось как американской, так и израильской, спецслужбами, специально в противовес политической группировке палестинцев во главе с Ясиром Арафатом.



Далее ситуация вышла из-под контроля израильских спецслужб, в точности повторив историю с афганскими "талибами", которых специально выращивали для войны с СССР.



Дело, однако, не только в этом. ХАМАС фактически поддерживают нынешние власти США. Во время президентства Дональда Трампа, известного, как и все республиканцы, крайними произраильскими взглядами, поддержка боевого крыла движения палестинцев было прекращено, однако победа в 2020 году Джо Байдена вновь вернула все на круги своя. Многие наблюдатели убеждены, что утечка западного оружия из Украины к ХАМАС, которым прямо сейчас боевики убивают израильских солдат и мирных жителей, произошла под контролем американских спецслужб.



С другой стороны, задорные заявления лидеров исламских боевиков "окончательно решить проблему существования еврейского государства", выглядят не менее наивно. Как известно, Израиль обладает ядерным оружием, наличие которого официально не подтверждает, но и не опровергает. Если учесть, что власти этого ближневосточного государства не менее воинственные, то можно не сомневаться, что врагам Израиля предстоит узнать, точно ли евреи способны устроить несколько ядерных грибков в случае реальной угрозы его существования. Так что, скорее, стоит рассчитывать на некий "тик-ток джихад".



Эксперты-ближневосточники, все же, считают, что всеобщей войны арабов против Израиля не будет. ЦАХАЛ влезет в разрушенную израильскими ВВС Газу и застрянет в руинах – танки в кучах мусора бесполезны, артиллерию также будет задействовать проблематично. Для ВВС, соответственно, возникнет угроза ударов по своим же войскам. Война забуксует и будет видоизменяться. На это уйдет несколько месяцев, после чего конфликт замрет.



Однако главным фактором неопределенности является присутствие по соседству с Израилем двух авианосных группировок США. "Случайно сбитый" американский военный самолет или ракетная атака на американские АУГ может разогреть конфликт до высочайшего градуса. Но главное, что до вторжения ЦАХАЛ в Газу остались считанные дни, если не часы. Именно это событие и станет моментом истины. Источник - Политнавигатор

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