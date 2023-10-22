 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.10.2023
17:28  Тбилисские страсти. Во что выродилась "Грузинская мечта".., - Данияр Ашимбаев
17:12  Только не высылайте обратно: чего в России боятся мигранты-гастарбайтеры
16:57  Уже и Пакистан готов нанести Израилю ядерный удар, - Юрий Кнутов
16:51  Битва за Авдеевку, 13-й день: Напряжение нечеловеческое
16:48  Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа. От израильской ракеты
15:46  В Таджикистане заработало новое молодежное радио ZET FM
15:43  Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы, - Шерали Ризоен

15:39  Ученые установили непереносимость грибов у восьми народов мира, среди них - казахи и монголы
15:34  Протестуя против политики США... подал в отставку один из VIP-сотрудников Госдепа Джош Пол
15:31  "Хезболла" колеблется между войной и миром, - Д.Родионов
14:55  Средиземное море заштормило: Вместо россиян гонять американские авианосцы собираются китайцы, - С.Ищенко
14:53  Новый мировой разлом: арабо-израильский конфликт раскалывает элиты даже в России, - Д.Попов
14:51  Фатальная ошибка. Роль произраильского лобби в политике США
14:49  Авдеевка или Харьков? Российская армия переходит к наступательным действиям
14:48  Кыргызский депутат Абдалиев счел кражу скота более тяжким преступлением, чем похищение девушек
14:47  С начала года интернет-мошенники заработали на казахстанцах свыше $23,5 млн
14:44  В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?
11:19  Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или "тик-ток джихад"? - Александр Ростовцев
09:38  Франция боится арабской осени, - Алексей Тарханов
09:03  Бежавшего из РФ заукраинского олигарха Турлова выставили из совета директоров казахстанской АО "Кселл"
08:45  Сербы готовят отделение от Боснии. Додик не шутит, - "Къ"
08:25  США: "перенапряжение", - Николай Петров
08:20  Колониализм по-датски: дорога к вымиранию для инуитов, - Е.Пустовойтова
07:50  У Казахстана новые послы: в Мексике (Примбетов), Латвии (Карипов) и Индонезии (Абдыкаримов)
02:01  Куда уходит золото Таджикистана, - А.Захватаев
01:56  Турция повысила до $200 тыс. минимальную стоимость недвижимости для выдачи ВНЖ
00:54  Самарский инцидент. РосВласти навезли мигрантов. а теперь не знают как их утихомиривать, - О.Исайченко
00:52  КазТеннисист Бублик выиграл турнир категории ATP-250 в Антверпене
00:50  Новые правила участия в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:28  Чемпионом Казахстана по футболу впервые в истории стал шымкентский "Ордабасы"
00:26  Двое детей погибли после травли клопов в Актау
00:03  Виновные во взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области бойцы КазАрмии Туранов и Аширбай получили по 9 лет колонии
Воскресенье, 22.10.2023
16:15  Мао Цзэдун о третьей мировой войне: "во-первых, мы против, во-вторых, мы не боимся"
15:48  "Страна чудес и пропавшего миллиарда": сандунисты исправно добивают Молдавию, - Яков Павлов
15:19  "Глупо ждать конца глупости". Уроки истории от Бориса Пастернака
15:18  Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
15:04  Сколько осталось до краха советской Америке, - Дм.Косырев
14:24  Иракские шииты всадили несколько небольших ракет в американскую базу Айн-эль-Асад
13:59  Байден резко поднял ставки, - Марат Баширов
13:58  Щит и козырь. Как Китай и Таджикистан обеспечивают безопасность друг друга? - В.Кашин
13:55  Педофилия в Узбекистане набирает обороты. Как бороться с этим злом?
13:53  Чего боится и чем рискует Израиль, - Тимур Шерзад
13:52  Анкара не спешит принимать Швецию в НАТО
13:49  "Убить Дракона" Е.Шварц написал в... Душанбе (история)
13:46  Готтентотская мораль. Жертвы будут множиться, - Дм.Тараторин
13:18  Израиль создал особый "Центр спецопераций" для уничтожения командиров ХАМАС
09:59  Большой Брат хочет читать твои мысли, - В.Катасонов
09:58  Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль? - В.Бурт
08:55  Bloomberg: Берлин продолжает платить "Газпрому", так как разрыв контракта обойдется в неподъемные €10 млрд
08:53  Guardian: ближневосточная дипломатия Запада на грани провала - арабские союзники теряют терпение
08:51  ВВС Израиля с утра атакуют аэропорты Сирии в Дамаске и Алеппо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?
14:44 23.10.2023

Антисемитские настроения в мире растут, и это вряд ли можно считать неожиданностью

Ирина Гусева
Материал комментируют:
Виктория Журавлева
Дмитрий Солонников

В Детройте (США) жестоко убита 40-летняя женщина-раввин Саманта Уолл. По информации CNN со ссылкой на полицию города, она возглавляла еврейскую общину города.

Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено возле ее дома, где, предположительно, она и была убита. Мотив преступления пока не ясен, полиция и ФБР ведут расследование.

"Это дело расследуется, и я прошу всех сохранять терпение, пока следователи тщательно изучают каждый аспект имеющихся улик", - цитирует телеканал начальника полиции Джеймса Уайта.

Он призвал общину набраться терпения и не делать никаких выводов, пока не будут рассмотрены все факты.

Уолл ранее работала с конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин и, по ее словам, помогала в налаживании связей между конфессиями.

В последнее время во многих странах фиксируется всплеск антисемитизма. Только за одну неделю во Франции были зафиксированы около 200 случаев, несколько десятков человек были задержаны.

В Великобритании полиция усиливает патрулирование в связи с резким числом преступлений на почве антисемитизма. По данным одной из еврейских благотворительных организаций, зарегистрированы случаи как физических и словесных оскорблений, так и нанесения граффити на стены, в том числе Адольфа Гитлера.

Из-за роста опасений в ряде стран, в том числе в Германии, закрывали школы.

- Мне кажется, происходящее сейчас на Ближнем Восток вызывает сильные эмоции вокруг. И в сторону поддержки евреев Израиля, и в поддержку тех, кто в секторе Газа, - отметила руководитель центра Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева. - Это очередной виток. Всегда все, что происходит на Ближнем Востоке имеет отголосок во всем мире в виде столкновений этнических групп.

Я не удивлюсь, если будут выпады насилия и в одну, и в другую сторону. И не только в США, но и в остальных странах.

"СП": Это не может привести к жестокой религиозной войне, последствием которой может стать и подобие 11 сентября 2001 года, и удары США по каким-то ближневосточным странам?

- США сейчас будут максимально пытаться решить это без собственных усилий, направляя туда средства, вооружения. Они отправили туда авианосец, чтобы создать у окружающего мира ощущение, что Израиль поддерживается Соединенными Штатами.

Воевать сами сейчас они не будут точно. Более того, им нужно, чтобы это побыстрее закончилось. Для администрации Байдена, то, что сейчас происходит - это очень плохая ситуация. Ему нужно максимально погасить процесс, хотя бы краткосрочно.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что произошедшее связано с происходящим на Ближнем Востоке.

- Напомню, что на пятницу 13-е вообще обещали после вечерней молитвы нападения на евреев, еврейские магазины, призывали к организации террора. Тогда это не случилось, потому что местные арабские, мусульманские общины выступили против такой идеи.

Если говорит об организованном антисемитизме, то ни правительства арабских мусульманских государств, ни крупные организации, действующие в Соединенных Штатах, Европе не поддерживают эту идею. С точки зрения экзальтированных элементов, часто неуравновешенных, часто нездоровых эти призывы будут работать, нападения - учащаться. Повод понятный - он есть в призывах, которые организованы и существуют. Фанатичные люди, люди с неуравновешенной психикой могут следовать подобным идеям.

"СП": Это может привести к еврейским погромам?

- К большим нет. Но что значит погромы? В Испании уже захватили на какое-то время гостиницу, принадлежавшую бизнесмену из Израиля. Подобные инциденты могут быть, спонтанные действия мы уже видим, но массовые погромы вряд ли, потому что они должны быть организованы, координироваться из некоего центра, должен быть план действий, их финансирование. Никакой силы, которая организовывала бы по миру подобные действия сейчас нет. Пока нет.

"СП": Но ведь и проявление исламофобии также растет. Так к чему может привести еще большее обострение ситуации на Ближнем Востоке? К религиозной войне, например? Не перейдет ли это все даже и к ядерной войне, учитывая, что в конфликт втягиваются ядерные державы?

- Нет центров заинтересованности в войне. Мы видим, что все поголовно арабские страны, и не только арабские, но и исламские всеми силами выступают против военных действий. Повод начать боевые действия был неоднократно у всех - и у Ливана, и у Сирии, и у Иордании, и у Египта. Хотели бы, уже бы начали. Они максимально изворачиваются, максимально занимают дипломатические позиции, только чтобы не было войны.

Война не нужна никому - ни Саудовской Аравии, ни перечисленным странам. Странам, находящимся на границе с Израилем, не нужна прежде всего.

Война не находится сейчас в повестке дня, тем более ядерная. Фрики, которые призывают к немыслимым действиям, есть везде, в нашей стране в том числе, но это не разу не акцентировалось представителями разных государственных структур.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698061440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Решение проблем закредитованности населения рассмотрели в Мажилисе
- Новые цифровые системы отслеживания лекарств и единой очередности в детсады запустят в Казахстане в 2024 году
- Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2023 года
- Кадровые перестановки
- Урок глобального моделирования от мастера Си
- Перспективы сотрудничества обсудил Первый вице-премьер с представителем корейской компании "Doosan Enerbility"
- Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых по выполнению поручения Президента об устойчивом демографическом развитии
- Тбилисские страсти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  