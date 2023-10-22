В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?

14:44 23.10.2023

Антисемитские настроения в мире растут, и это вряд ли можно считать неожиданностью



Ирина Гусева

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Виктория Журавлева

Дмитрий Солонников



В Детройте (США) жестоко убита 40-летняя женщина-раввин Саманта Уолл. По информации CNN со ссылкой на полицию города, она возглавляла еврейскую общину города.



Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено возле ее дома, где, предположительно, она и была убита. Мотив преступления пока не ясен, полиция и ФБР ведут расследование.



"Это дело расследуется, и я прошу всех сохранять терпение, пока следователи тщательно изучают каждый аспект имеющихся улик", - цитирует телеканал начальника полиции Джеймса Уайта.



Он призвал общину набраться терпения и не делать никаких выводов, пока не будут рассмотрены все факты.



Уолл ранее работала с конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин и, по ее словам, помогала в налаживании связей между конфессиями.



В последнее время во многих странах фиксируется всплеск антисемитизма. Только за одну неделю во Франции были зафиксированы около 200 случаев, несколько десятков человек были задержаны.



В Великобритании полиция усиливает патрулирование в связи с резким числом преступлений на почве антисемитизма. По данным одной из еврейских благотворительных организаций, зарегистрированы случаи как физических и словесных оскорблений, так и нанесения граффити на стены, в том числе Адольфа Гитлера.



Из-за роста опасений в ряде стран, в том числе в Германии, закрывали школы.



- Мне кажется, происходящее сейчас на Ближнем Восток вызывает сильные эмоции вокруг. И в сторону поддержки евреев Израиля, и в поддержку тех, кто в секторе Газа, - отметила руководитель центра Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева. - Это очередной виток. Всегда все, что происходит на Ближнем Востоке имеет отголосок во всем мире в виде столкновений этнических групп.



Я не удивлюсь, если будут выпады насилия и в одну, и в другую сторону. И не только в США, но и в остальных странах.



"СП": Это не может привести к жестокой религиозной войне, последствием которой может стать и подобие 11 сентября 2001 года, и удары США по каким-то ближневосточным странам?



- США сейчас будут максимально пытаться решить это без собственных усилий, направляя туда средства, вооружения. Они отправили туда авианосец, чтобы создать у окружающего мира ощущение, что Израиль поддерживается Соединенными Штатами.



Воевать сами сейчас они не будут точно. Более того, им нужно, чтобы это побыстрее закончилось. Для администрации Байдена, то, что сейчас происходит - это очень плохая ситуация. Ему нужно максимально погасить процесс, хотя бы краткосрочно.



Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что произошедшее связано с происходящим на Ближнем Востоке.



- Напомню, что на пятницу 13-е вообще обещали после вечерней молитвы нападения на евреев, еврейские магазины, призывали к организации террора. Тогда это не случилось, потому что местные арабские, мусульманские общины выступили против такой идеи.



Если говорит об организованном антисемитизме, то ни правительства арабских мусульманских государств, ни крупные организации, действующие в Соединенных Штатах, Европе не поддерживают эту идею. С точки зрения экзальтированных элементов, часто неуравновешенных, часто нездоровых эти призывы будут работать, нападения - учащаться. Повод понятный - он есть в призывах, которые организованы и существуют. Фанатичные люди, люди с неуравновешенной психикой могут следовать подобным идеям.



"СП": Это может привести к еврейским погромам?



- К большим нет. Но что значит погромы? В Испании уже захватили на какое-то время гостиницу, принадлежавшую бизнесмену из Израиля. Подобные инциденты могут быть, спонтанные действия мы уже видим, но массовые погромы вряд ли, потому что они должны быть организованы, координироваться из некоего центра, должен быть план действий, их финансирование. Никакой силы, которая организовывала бы по миру подобные действия сейчас нет. Пока нет.



"СП": Но ведь и проявление исламофобии также растет. Так к чему может привести еще большее обострение ситуации на Ближнем Востоке? К религиозной войне, например? Не перейдет ли это все даже и к ядерной войне, учитывая, что в конфликт втягиваются ядерные державы?



- Нет центров заинтересованности в войне. Мы видим, что все поголовно арабские страны, и не только арабские, но и исламские всеми силами выступают против военных действий. Повод начать боевые действия был неоднократно у всех - и у Ливана, и у Сирии, и у Иордании, и у Египта. Хотели бы, уже бы начали. Они максимально изворачиваются, максимально занимают дипломатические позиции, только чтобы не было войны.



Война не нужна никому - ни Саудовской Аравии, ни перечисленным странам. Странам, находящимся на границе с Израилем, не нужна прежде всего.



Война не находится сейчас в повестке дня, тем более ядерная. Фрики, которые призывают к немыслимым действиям, есть везде, в нашей стране в том числе, но это не разу не акцентировалось представителями разных государственных структур.