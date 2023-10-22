С начала года интернет-мошенники заработали на казахстанцах свыше $23,5 млн

14:47 23.10.2023

С начала года граждане Казахстана отдали интернет-мошенникам более 11 млрд тенге (свыше $23,5 млн). Об этом 20 октября на парламентских слушаниях сообщил заместитель министра внутренних дел страны Игорь Лепеха, передает Kazakhstan Today.



Правоохранительные органы зарегистрировали в текущем году свыше 13,7 тысячи интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан. Из них 70% - жители городов, остальные - из сельской местности.



"Социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие", - перечислил Игорь Лепеха.



Задержать и привлечь к уголовной ответственности удалось 521 человека, причастного к совершению 2,5 тысячи интернет-мошенничеств. Потерпевшим возмещен ущерб в размере 523 млн тенге (свыше $1 млн).



"Все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа, так называемыми зарубежными интернет-мошенниками. Именно они представляют главную экономическую угрозу для наших граждан", - подчеркнул Лепеха.



Замглавы МВД рассказал, что в прошлом году на территории Украины был разоблачен и ликвидирован крупнейший мошеннический call-центр, который специализировался на обмане казахстанцев.



"Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - сообщил Лепеха.



Он рассказал, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана:



- размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг;



- обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, а затем внушая и моделируя им различные ситуации;



- предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты;



- создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей.



Для сбора и вывода денег мошенники используют так называемых "дропперов" из числа жителей Казахстана.



Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших. Определенную часть средств - до 10 % - дропперы оставляют себе, оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками счета.



"Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются в криптовалютной системе", - пояснил Лепеха.



Правоохранителям удалось установить 929 дропперов, чьи банковские карты зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме.



Замглавы МВД напомнил, что в ноябре 2022 года был разработан и запущен механизм блокирования зарубежных звонков с подменных номеров.



"С момента внедрения данного инструмента, то есть за 11 месяцев, пресечено свыше 37 млн попыток зарубежных мошенников дозвониться до наших граждан для реализации своих преступных целей", - сообщил Лепеха.



С июля во всех регионах Казахстана созданы специализированные следственно-оперативные группы CyberPol, которые напрямую работают с банками и операторами сотовой связи.



"Это также позволяет при своевременном обращении потерпевших в полицию, снизить риски потери денег на стадии их вывода за пределы страны. Таким образом уже заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге", - рассказал замглавы МВД Казахстана.