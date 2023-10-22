Кыргызский депутат Абдалиев счел кражу скота более тяжким преступлением, чем похищение девушек

14:48 23.10.2023

Кыргызский депутат счел кражу скота более тяжким преступлением, чем похищение девушек



Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Мейкинбек Абдалиев считает, что кража скота – тяжкое преступление, в то время как похищение невест – кыргызская национальная традиция. Свою позицию он обозначил на заседании парламента 19 октября во время обсуждения поправок в законодательство, ужесточающих наказание за скотокрадство до 10 лет лишения свободы.



Как передает 24.kg, против большого срока для скотокрадов выступил депутат Дастан Бекешев.



"Если похищают человека, наказывают лишением свободы от 7 до 10 лет. А за скотокрадство предлагают до 12 лет лишения свободы. Это неправильно. Жизнь человека ценнее. Если похищают девушку с целью вступить в брак, дают семь лет тюрьмы, за скот - восемь лет. По-моему, это лишние санкции. За убийство с особой жестокостью предусмотрен такой же срок", - сказал Бекешев.



Абдалиев, который является одним из инициаторов обсуждаемого проекта, заявил в ответ:



"Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся".



Бекешев возразил, что если девушку похищают против ее воли - это уже уголовно наказуемое деяние, а не традиция.



- Похищение девушек обрело популярность в Кыргызстане в годы независимости. Оно имеет свое название - ала качуу или "хватай и беги". Преступление заключается в том, что парень вместе с друзьями ловит девушку на улице, затаскивает в машину и увозит в свой дом. Нередко похищенная даже не знакома с "женихом". Родственницы похитителя, ожидавшие возвращения парня с "добычей" дома, начинают убеждать девушку согласиться на брак. Жертвы часто дают согласие, потому что вернуться к родителям после пребывания в доме мужчины считается позором.



Многие кыргызстанцы действительно не считают похищение девушек преступлением, для них это – национальный обряд. Между тем историки указывают, что у древних кыргызов ала-качуу называли лишь добровольный побег девушки с возлюбленным против воли родителей. Насильственное похищение называли тем же словом, что и изнасилование, - "зордук".



Ежегодно в Кыргызстане похищениям подвергаются сотни девушек. Некоторые случаи заканчиваются трагически. Одной из самых громких стала история 19-летней Бурулай Турдалиевой, похищенной в мае 2018 года. Местный житель насильно усадил девушку в автомобиль и попытался увезти домой, но по дороге был остановлен милиционерами. После того как задержанных доставили в отделение, похититель убил Бурулай ножом и попытался покончить с собой. Он выжил и был осужден на 20 лет лишения свободы за похищение и убийство.



В апреле 2021 года была похищена 26-летняя Айзада Канатбекова. Спустя два дня девушку и ее предполагаемого похитителя нашли мертвыми. По версии силовиков, между ними произошла перепалка, и мужчина задушил девушку, а затем зарезал себя.