Авдеевка или Харьков? Российская армия переходит к наступательным действиям

14:49 23.10.2023 Авдеевка или Харьков?

Российская армия переходит к наступательным действиям



Николай Сорокин



Политическое и военное руководство Украины косвенно признает провал контрнаступления как в южном, так и в восточном направлениях, но пока не переходит к глухой обороне, наоборот, продолжает судорожные попытки атаковать, точнее, изображать упорный "контрнаступ", уповая на создание иллюзий у западных коллег. В частности, накапливаются значительные силы на правом берегу Днепра, предположительно для форсирования реки и штурма Энергодара; нужно не мытьем, так катаньем, как угодно, в любом, самом минимальном размере, но продемонстрировать Западу если и не успехи, то хотя бы "цепляние" за них, скажем, начало штурма какого-то крупного объекта, находящегося под контролем русских, как сейчас принято говорить - позитивную релокацию.



Но уже всем сколько-нибудь мыслящим политикам, а тем более военным, совершенно ясно, что наступление захлебнулось в крови, более того, почти на всех участках начало ощущаться давление со стороны России, которое многие уже называют генеральным наступлением. Мы еще вернемся к этому, а пока поговорим вот о чем: какие же причины, не давшие ВСУ продвинуться за 4 месяца в глубь российских позиций, мы можем выделить в качестве главных?



Вооруженные силы Украины "выбились из графика" в попытках "вернуться на границы 1991-го" до конца года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причинах провала украинского контрнаступления. В ответ на уточняющий вопрос: "То есть все пошло вообще кувырком?" - глава ГУР предпочел уйти от подробностей: "Мы выбились из графика - пусть каждый сделает свой вывод".



Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал две катастрофические ошибки ВСУ. По его мнению, это трата слишком большого количества ресурсов на Бахмут и отсутствие оборонных сооружений.



Арестович отметил, что у многих и у него в том числе были большие ожидания от украинского контрнаступления, однако они не оправдались. Он подчеркнул, что на Бахмут было потрачено слишком много войск и техники, которые следовало бы направить на юг. Однако же я отлично помню, как сам Леша много раз в своем блоге с пеной у рта доказывал, что России Бахмут никогда не достанется, что там настолько крутые укрепления и гарнизон, что ВС РФ обломают себе зубы. Поражение контрнаступления ВСУ настолько очевидно, что придумывать ему объяснения и эвфемизмы можно какие угодно, но главные причины киевские политики с резиновыми мордами, как у Буданова, называть боятся.



Первая главная причина редко попадает в дискурс СМИ и интернет-ресурсов в силу утраты объективного понимания глубинных процессов современным поколением медийщиков, но людям подготовленным она хорошо понятна и не вызывает никаких сомнений. Речь идет о подавляющем преимуществе Российской Федерации в экономической мощи, которая рано или поздно всегда выступает на первый план и определяет исход любого мало-мальски растянутого во времени военного противостояния. Конечно, какое-то время стране, которая практически утеряла свой военно-промышленный комплекс, можно держаться за счет поставок вооружений союзниками, но против России такой подход был заранее обречен на провал, и об этом мы писали еще год назад: военно-технический потенциал западных стран крайне ограничен, их мощности последние 30 лет только сокращались, а перезапуск ВПК - крайне дорогая и затратная операция, требующая многолетних инвестиций.



В конечном итоге, в таких противостояниях все решает один показатель: плотность огня при его надлежащем качестве. И по этому показателю ВСУ в среднем по линии соприкосновения примерно в 5–6 раз уступают российским войскам. На отдельных узлах сопротивления они, пользуясь свободой маневра по внутренним операционным линиям, конечно, еще могут накапливать сопоставимый с нашим объем личного состава и техники, но именно что строго локально и в ущерб другим районам взаимодействия с ВС РФ.



Вторая главная причина - подготовка бойцов и формирование соединений. Изначально весной-летом, частично осенью прошлого года мы видели хорошо подготовленную, до зубов вооруженную и, главное, невиданно идеологически мотивированную армию уровня Вермахта 1941 года и ровно с такой же идеологией. Цепные псы натасканные, надрессированные за 8 лет, с полностью переделанной идентичностью, готовые броситься и на Донецк с Луганском, и на Крым с очевидной целью - убивать русских. Квинтэссенцию подобных зверей мы видели в Мариуполе, когда эти друзья выходили из подвалов и снимали верхнюю одежду: сплошь нацистские или сатанинские символы, - ребята ни в чем себе не отказывали. И они действительно, надо отдать должное, храбро и стойко сражались. Где они сейчас? Их больше нет как монолитной организованной серьезной и грозной силы. Остатки обороняются в Авдеевке и Марьинке, обороняются упорно, но это именно что остатки еще тех, ранних нациков первого созыва: основная часть элитных частей была разгромлена и уничтожена в первые два-три месяца войны, погибла под Киевом, Северодонецком, Лисичанском, Артемовском и особенно во время "мясных штурмов" российских укрепрайонов в поисках слабых мест обороны. Те, кто призван в течение последнего года, не могут по своей стойкости и тем более квалификации сравниваться с бойцами российских подразделений.



Третья причина - мощнейшая инженерная подготовка и эффективная оборона. Зеленский и отчасти военное руководство Украины после событий в Изюме, Красном Лимане и Херсоне пребывали в эйфории. Они автоматически экстраполировали события, произошедшие в Харьковской области, где не было никакой сплошной линии обороны, только отдельные немногочисленные блокпосты, которые ВСУ попросту обходили, на будущие наступления на юге, к которым Россия долго и тщательно готовилась. Им казалось, что сейчас они нанесут решительный удар, который "все решит" за несколько недель, поскольку "русские слабы".



Таким образом, именно исходя из этих вводных, и была поставлена задача: за 2–3 недели прервать сообщение между Россией и Крымом по суше, взять Бердянск и Мелитополь, дойти до Мариуполя и к концу лета ворваться на полуостров. Это было толково придумано, под этот наполеоновский замысел был сформирован резерв в виде 9 бригад, большинство из которых получило западную технику, а личный состав шести из них проходил подготовку в странах НАТО, то есть последняя часть по-настоящему дееспособной группировки.



Конечно, еще досконально неизвестно, что добавляет в свою подготовку бойцов натовская программа из того, что есть в постсоветских странах, и насколько этот опыт позитивен для современной войны, а западная техника сделана из тех же материалов, что и всякая другая, а потому и горит точно так же, даже ярче, в силу некоторых особенностей применяемого топлива. Однако противник был уверен, что обладает вундерваффе ("чудо-оружием") в виде поддержки и незримого присутствия Запада, а месячная подготовка в тренировочных лагерях где-нибудь в Хорватии делает из любого украинца голливудского супергероя; вот эта наивная вера во всесилие и совершенство западной цивилизации роднит их с нашими доморощенными либералами - основная часть населения пережила этот восторг и разочаровалось в нем еще в 90-е годы.



Гениальный план, разработанный преимущественно британскими советниками ВСУ и Зеленского, предполагал, что противник тупо наблюдает за приготовлениями ВСУ и ужасается, не забывая одновременно деморализовываться, - именно для этого и была организована вся эта шумиха с многомесячной "рекламой" украинского наступления. Но вышло все несколько по-другому. Пока ВСУ формировали новые бригады, обильно насыщая их наемниками (кстати, где они сейчас?), российские войска не только выстроили эшелонированную оборону, но и насытили изначально крошечную южную группировку обученными, хорошо подготовленными и однозначно мотивированными на полный разгром ВСУ частями. И эта оборона отталкивалась не от компьютерного представления о том, как должна выглядеть современная война, а от того, что реально происходит на поле боя. Не осталось и так называемых узких мест, которые ВСУ пытались прощупывать несколько месяцев, а кое где нащупывают и до сих пор.



Командование ВСУ, в частности, и Сырский, и сам Залужный, неоднократно докладывали Зеленскому о вновь возводимых оборонительных рубежах и принципиально новых видах оружия, типа ФАБ-500 с Унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), но он, чувствуя за собой небывалое единство натовской коалиции, только отмахивался. В результате на тех же южных участках фронта украинские танки массово подрывались на минах, а пехота попадала в огневые мешки. Беспрецедентные потери в бронетехнике и артиллерии привели к вынужденной смене тактики на "мясные штурмы", которые и стали причиной гибели как минимум семидесяти тысяч бойцов ВСУ и наемников, в первую очередь, польских.



"Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, а дальнейшая поддержка Киева приведет к полному уничтожению украинского государства", - заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан. "Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку", - передает канал "360". Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны. "Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду неудач и огромный ущерб, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум и жажду власти", - указывает Бердан. Обозреватель заявил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к "полному уничтожению Украины".



Четвертая причина - разногласия касательно оперативного применения украинской группировки, подготовленной для прорыва российских позиций. Еще до начала операции, в мае, существовало различное понимание плана: западные советники, в первую очередь, англичане настаивали на ударе "единым кулаком" в одном направлении на Мелитополь через Токмак; руководство ВСУ продавливало замысел, по которому три группы наносят удары на юг и две - отвлекающие удары в сторону Артемовска. На самом деле, и первый, и второй план при сложившейся оперативной конфигурации были обречены на неудачу: первый из-за того, что нанести удар девятью, даже шестью, бригадами в одну линию практически невозможно, это привело бы к еще более чудовищным потерям; второй из-за перенасыщенности первых линий обороны российских войск противотанковыми комплексами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и полным господством в воздухе. Повторимся, украинское командование довольно наивно планировало летний "контрнаступ", преимущественно опираясь на успешный опыт осени 2022 года, когда они пошли вперед малыми группами в поисках слабых мест и, естественно, их нашли, ибо никакой обороны там не было в принципе. Затем предполагалось вводить в прорыв крупные силы, включая танки - отсюда взялась концепция множественности атак. К концу сентября наступление ВСУ на всех трех южных участках выдохлось. В середине первой декады октября The Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями. Передовые бригады ВСУ, точнее, то, что от них осталось, отправляются на переформирование. Вместо того, чтобы стратегически обвалить русский южный фронт, натовцы и ВСУ собственными руками привели свои войска к поражению, к потере лучших и наиболее боеспособных частей. Ну и, конечно, план потерпел крах еще и потому, что неимоверное количество кадровиков было потеряно в боях за Артемовск (ВСУ, напомню, положили там 50–60 тысяч солдат). В Киеве утверждают теперь, что этот город не имел стратегического значения, при этом многомесячные бои за него потребовали от украинского военного руководства непрерывной переброски резервов, которые взимались из формируемого ударного кулака, предназначенного для решения совершенно иных задач. Так политические амбиции Зеленского вновь вступили в противоречия с военными соображениями.



"Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования", - пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец. В ее статье указано, что "Украина в огне" из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА "Новости". Также Моренец подчеркнула, что происходит около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке. По ее словам, ВС России намерены "сковать ВСУ" и "не допустить перемещения украинских резервов". Кроме того, журналистка заверила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как "ад".



Российская армия, как предполагалось, начала наступательные операции практически одновременно по нескольким направлениям, единственным исключением стал купянский участок, движение на котором началось на две недели раньше.



"Один из ключевых укрепрайонов ВСУ - авдеевская промышленная агломерация под Донецком - внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками. По целому ряду признаков успешное российское наступление в этом районе стало большой неожиданностью для ВСУ", - пишет военкор Евгений Крутиков из газеты "Взгляд". С 2014 года ВСУ прорыли на Авдеевском коксохимическом заводе километры тоннелей, расставили мины и оборудовали бетонные подземные бункеры. Завозился даже специальный бетон. Все это превратило авдеевский укрепрайон ВСУ в куда более защищенный объект, чем даже мариупольские подземелья.



В 2022 занять Авдеевку сразу не вышло вовсе не потому, как утверждают киевские СМИ, что у "русских не хватило сил даже на Авдеевку и Марьинку", а по той причине (руководство Украины и информационный обслуживающий персонал просто не мыслит в таких категориях), что штурм этих сверхукрепленных районов, по сравнению с которыми даже Артемовск - довольно слабый фортификационный узел, привел бы к массовой гибели солдат и офицеров, а политическое руководство РФ руководствуется в первую очередь именно этими соображениями.



"Все изменилось, - продолжает Крутиков, - в 5 утра 10 октября 2023 года, когда по украинским позициям открыли огонь более двухсот артиллерийских стволов и "Солнцепеки". Что еще более важно, были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК. Это оружие страшной, разрушительной силы предназначено в том числе для уничтожения подземных коммуникаций. Ранее на этом участке фронта авиация почти не применялась. Авдеевку на несколько дней затянуло густым черным дымом. Но поскольку никакого передвижения частей на земле не было, то удар по бункерам прошел лишь как информационный фон в череде постоянных артиллерийских дуэлей".



Штурмовые подразделения, Российские штурмовые части, среди которых выделяются Шторм-Z и те части, сформированные на основе 1-го Донецкого армейского корпуса, в том числе легендарное "Сомали", заняли первые две из трех линий обороны противника и несколько локальных укрепрайонов.



Основным оборонительным пунктом, точнее, крепостью ВСУ, в Авдеевке является Коксохимический комбинат, промзона которого составляет порядка 340 гектар. На его территории дислоцируются остатки авдеевского гарнизона, следуя примеру "азовцев" в Мариуполе, и практически вся боевая техника. Наши бойцы 10 октября сходу, за несколько десятков минут, заняли главный террикон, отвал, искусственную возвышенность из обедненных и пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля, так называемая высота 260, бои за которую шли практически с начала Спецоперации. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки. Успех операции показывает насколько российская армия выросла в тактическом отношении за прошедшие месяцы.



Также, как и "Азовсталь", "Коксохим" имеет обширные подземные помещения, подвалы, бункеры, бомбоубежища, специально приготовленные с целью отражения атак армии ДНР или России. Сейчас там пока располагается значительная часть офицерского корпуса гарнизона. Местонахождение пунктов управления было установлено, но все это время не хватало средств для поражения подземных бетонных укреплений. Сегодня такое средство есть, и оно по полной программе применяется в Авдеевке: речь, конечно, идет о тяжелых авиабомбах ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК, которые благодаря модернизации обрели вторую жизнь, хотя изначально и были созданы специально для разрушения заглубленных бетонных бункеров. На Авдеевское направление в срочном порядке перебрасываются резервы, но, во-первых, их осталось очень мало, во-вторых, с 10 октября дороги с запада уже были перерезаны - руководство ВСУ, похоже, ждало развития атак под Купянском и было не готово к такому развитию событий. В то же время те, кто остался, а напомню, это старые кадровики, будут биться упорно, ближайшая неделя это покажет.



Конечно, существенное продвижение в районе Авдеевки должно быть зафиксировано: штурмовым группам необходимо закрепиться на участках, находящихся к северо-западу от "Коксохима" - комбинат огромен, штурмовать его будет нелегко. Совершенно очевидно, что войскам в кратчайшее время потребуется окружить весь авдеевский укрепрайон и ликвидировать его. Помимо авдеевского направления, ВС РФ за прошедшую неделю продвинулись либо начали движение еще в трех оперативных локациях, перечислим их кратко:



- Войска продолжили наступление на купянском направлении, которое также быстро привело к довольно серьезному прорыву; Киев срочно перебросил под Купянск подкрепления, в пятницу ситуация стабилизировалась, но затем давление российских войск возросло. Одновременно авиация все теми же самыми ФАБами работает по местам концентрации противника в самом городе, по понтонным мостам через реку Оскол (основные уничтожили еще 2 недели назад), по ж/д станции Купянск-Узловой.



- Части 25-й армии Центрального военного округа совершенно неожиданно для противника перешли в атаку на Сватовском направлении, здесь удара точно никто не ожидал. Войска продвинулись на 10–15 км, окружили Макеевку, важный узел снабжения группировки ВСУ в Луганской Народной Республике. Перебрасываются подкрепления из Харьковской области, хотя они изначально планировались к передислокации под Купянск.



- Так же совершенно внезапно войска начали атаковать в районе Пятихаток (от них, правда, уже мало что осталось) в Запорожском направлении. Противник выбит со всех "занятых" за время летнего продвижения позиций, это, конечно, крохи, но тем не менее, как пишут военкоры, "практически все итоги украинского наступления были нивелированы двумя пехотными атаками владикавказского полка".



Понятно, что пока все операции носят локальный и узкотактический характер, но важно, что они тесно скоординированы во времени между собой. Пока не следует говорить о генеральном наступлении, опережая события, достаточно, что об этом во всю трубят и Киев, и Запад.



Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что командование ВСУ "хорошо понимает опасность окружения Авдеевки и потому срочно перебрасывает резервы, подтягивает артиллерию и американские реактивные системы "Хаймарс". В своем канале он так оценил значение боев за Авдеевку: потеря одного из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении "не только резко ослабляет фронт здесь, но и лишает украинское командование рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск". При этом, по мнению Шурыгина, главная проблема командования ВСУ в том, что оно не может определить, является ли Авдеевское направление - главным для российских войск, или это "отвлекающий удар с целью заставить украинцев ввести в бой резервы и ослабить другие направления".



И вот напоследок несколько комментариев наших традиционных спикеров в Соединенных Штатах:



"ВС РФ прорывают оборонительные линии Вооруженных сил Украины и могут создать котел для украинских военнослужащих", - заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. "Украинская армия в данный момент разваливается, Россия совершает прорывы", - поделился подробностями эксперт. Он добавляет, что "российские войска совершают прорывы повсюду", а у украинцев "уже никого не осталось, чтобы заткнуть бреши в обороне. В настоящее время можно наблюдать крах ВСУ, и это лучшая демонстрация силы, которая нужна Российской Федерации". Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что "ВС РФ могут в течение нескольких дней освободить Харьков". По его словам, главный вопрос заключается в том, что собираются делать российские войска. С точки зрения эксперта, если бы Вооруженные силы России хотели начать наступательную операцию и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Макгрегор указал на то, что "ВСУ находятся на искусственном жизнеобеспечении, Соединенные Штаты поставляют украинской армии практически все". Следим за событиями. Источник - Завтра

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