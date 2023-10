Фатальная ошибка. Роль произраильского лобби в политике США

14:51 23.10.2023 Фатальная ошибка

Роль произраильского лобби в политике США



Редакция Завтра



В октябре 2023 года мы наблюдаем беспрецедентные меры поддержки в отношении Израиля со стороны США. По свидетельству американских ученых, в прошлом подобные действия оборачивались провалами во внешней политике Штатов, приводили к потере влияния на Ближнем Востоке и гигантским финансовым убыткам для простых американцев (только расходы на войну в Ираке оцениваются в пять триллионов долларов).



Редакция "Завтра" представляет вниманию читателей фрагменты выступления двух известных американских ученых по теме влияния израильского лобби на внешнюю политику США. Стивен Уолт - профессор Гарвардского университета, специалист по международным отношениям, политолог. Джон Миршаймер - профессор Чикагского университета, автор теории наступательного реализма.



Еще в 2007 году Стивен Уолт и Джон Миршаймер опубликовали книгу "Израильское лобби и внешняя политика США", которая стала бестселлером по версии The New York Times. Ученые часто делают доклады на политологических конференциях, одно из таких выступлений Университет Чикаго опубликовал на своем ютюб-канале. Стивен Уолт рассказывает о системе лоббирования, которая уже выстроена в США, а также о позициях и влиянии израильских лоббистских организаций. При этом Джон Миршаймер делает попытку анализа израильского влияния на развитие терроризма и на ход военной оккупации Ирака. Несмотря на то, что оба высказывания были сделаны задолго до трагических событий октября 2023 года, они помогают понять, почему США не могут проводить самостоятельную и независимую политику в ближневосточном регионе, почему конфликт между Палестиной и Израилем до сих пор остается не урегулированным.



Стивен УОЛТ: Покойный Ицхак Рабин однажды сказал, что американская поддержка Израиля не имеет себе равных в современной истории. И он был прав. Это крупнейший получатель экономической и военной помощи США, хотя сейчас Израиль входит в топ-20 стран мира по доходам на душу населения. Израиль получает экономическую поддержку даже тогда, когда его действия не согласуются с официальной позицией США. Например, он продолжает строительство новых поселений на оккупированных территориях.



Израиль получает постоянную дипломатическую поддержку от США; мы почти всегда принимаем его сторону в региональных спорах. Кандидаты, которые сейчас баллотируются в президенты США, будут расходиться во мнениях по многим вопросам, но все они идут на многое, чтобы показать, насколько лично преданы Израилю, который редко, если вообще когда-либо, подвергается критике со стороны официальных лиц США. И, конечно, президентские выборы прекрасно это иллюстрируют.



Почему так? Обычный ответ таков, что Израиль является нашим (Ред. - США) жизненно важным стратегическим активом и страной, которая разделяет наши ценности. Но даже если сделать шаг назад и посмотреть на эти два довода, все равно достаточно сложно объяснить, почему мы оказываем Израилю такую большую помощь и почему делаем это так безоговорочно. Во-первых, действительно, во время холодной войны Израиль был стратегическим активом США, но сейчас холодная война закончилась. Второй аргумент заключается в том, что Израиль является демократией, разделяющей американские ценности. Это совершенно верно, Израиль имеет аналогичную систему ценностей, но есть много других демократических государств с такими же замечательными качествами. При этом ни одно из них не получает такого уровня поддержки. К тому же отношение Израиля к своему собственному арабскому населению и, в частности, к палестинцам резко расходится с американскими ценностями. Я не буду вдаваться здесь в подробности, но любой достаточно объективный взгляд на историю региона, включая более поздние истории, написанные израильскими историками, показывает, что обе стороны в этом конфликте были жестоки друг к другу. Обратите внимание, я не говорю, что Израиль ведет себя хуже, чем другие страны. Я говорю, что он никогда не вел себя лучше, и поэтому нельзя оправдать или объяснить безоговорочную американскую поддержку тем, что Израиль ведет себя как-то образцово.



На мой взгляд, основной причиной произраильской политики США является действующее в стране израильское лобби - разнородная коалиция из отдельных лиц и групп, которые открыто работают над тем, чтобы влиять на американскую политику в произраильском направлении. В состав лобби входят такие организации, как Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC), Конференция президентов ведущих американских еврейских организаций, Антидиффамационная лига, христианские сионистские группы, такие как "Христиане, объединенные для Израиля" (CUFI), аналитические центры, такие как Вашингтонский институт ближневосточной политики, Американский институт предпринимательства, пресса - "Еженедельный стандарт" или "Новая Республика". Как видите, это широкое определение.



Большинство лоббистских групп с особыми интересами в Америке также имеют множество различных элементов. Возьмем, например, экологическое движение. Это не только "Гринпис"* и "Сьерра-клуб", в него также входят исследовательские группы, сочувствующие местные отделения, ученые, занимающиеся экологическими темами, журналисты, пишущие об окружающей среде. Точно так же это делает произраильское движение. Это не централизованная организация, и входящие в нее группы не однородны, порой имеют разногласия по отдельным вопросам. Ключевой момент, который я хочу здесь подчеркнуть: израильское лобби не является синонимом американским евреям. Опросы показывают, что около четверти американских евреев не интересуются израильской политикой, многие другие не поддерживают позицию крупных организаций в лобби, а некоторые из групп, которые работают от имени Израиля, такие как христианские сионисты, не являются евреями. Лобби определяется политической повесткой, а не этнической или религиозной принадлежностью. Так же лобби не включает в себя всех, кто благосклонно относится к Израилю. Чтобы быть частью лобби, нужно активно работать и пытаться повлиять на американскую политику. Очевидно, что некоторые группы и отдельные лица будут более активными и влиятельными, чем другие.



Итак, как же работают лобби в США? Как и другие группы интересов, израильское лобби работает двумя основными способами. Во-первых, они действуют "внутри кольца" (Ред. - "внутри кольца" - американская идиома, образ трассы на Вашингтон, используемая для характеристики взаимодействия с топ-федеральными чиновниками, правительством, конгрессменами в Вашингтоне); во-вторых, работа на американских выборах, чтобы попытаться добиться избрания или назначения на ключевые посты сочувствующих им людей. В результате политикам даются четкие стимулы занять те позиции, которые являются предпочтительными для лоббистов. Такие еврейские организации, как AIPAC, работают круглосуточно и без выходных, чтобы убедить политиков поддержать те правила игры, которые им нужны. Между прочим, эта организация очень активна на Капитолийском холме, помогает разрабатывать законы, предоставляет темы для обсуждения, пишет письма для подписания конгрессменами, а также продвигает кандидатов на должности различными способами и помогает направлять взносы в предвыборную кампанию от отдельных лиц и произраильских комитетов политического действия. Подобных комитетов в США тоже немало, примерно 30–40 организаций.



Мы сравнили историческую статистику спонсорской помощи. Произраильские политические комитеты выделили около 55 миллионов долларов различным кандидатам на посты за несколько лет, начиная с 1992 года. Это были просто деньги AIPAC, а не индивидуальные взносы. Для сравнения, арабо-американские комитеты за тот же период времени выделили около 800 тысяч долларов. Итак, 55 миллионов против 800 тысяч.



За последние тридцать лет AIPAC и другие организации помогли сместить с поста ряд американских политиков, в том числе Пола Финли, Пита Макклоски, Чарльза Перси, Синтию Маккинни, Роджера Джепсена и Линкольна Чейфи. Эти политики открыто говорили о силе произраильских лобби в США. Я хочу прояснить, что лобби или AIPAC не побеждают на всех выборах, на которые влияют, но все же теперь складывается ситуация, когда все в Конгрессе знают, что вы играете с огнем, если спрашиваете о причинах поддержки США Израиля.



Конечно, это также касается кандидатов в президенты. И именно поэтому Стив Розен, чиновник AIPAC, которому сейчас предъявлено обвинение в передаче секретной информации, однажды положил перед журналистом из The New Yorker салфетку и сказал: "За двадцать четыре часа мы могли бы получить на этой салфетке подписи семидесяти сенаторов".



Приведу еще один пример. Когда сенатора Дэниела Иноуэ спросили, почему он подписал спонсируемое AIPAC письмо президенту Форду в 1975 году, он объяснил: "Легче подписать одно письмо, чем ответить на пять тысяч". С тех пор в США ничего не изменилось.



В 2003 году AIPAC занял второе место среди лобби на Капитолийском холме в рейтинге National Journal, а в 1997 году - второе место в опросе журнала Forbes. Билл Клинтон сказал, что AIPAC, цитирую: "Лучше, чем кто-либо другой, лоббирует в этом городе (Ред.- имеется в виду Вашингтон)". Ньют Гингрич, который во многом не согласен с Клинтоном, сказал: "Это самая эффективная группа по лоббированию на всей планете". Не могу не привести и цитату бывшего сенатора Фрица Холлингса. Уходя со своего поста, он сказал: "У вас не может быть другой политики в отношении Израиля, кроме той, которую вам дает здесь AIPAC". Или, как выразился Ли Гамильтон, проработавший в Белом доме около тридцати четырех лет: "Никто не может сравниться с этой группой интересов, им нет равных". Хочу подчеркнуть еще раз, что с политическим истэблишментом работает не только AIPAC, но и ряд других групп и отдельных лиц, включая христианских евангелистов. Так что это один широкий набор инструментов, который используется, чтобы влиять на политику США.



Стратегия израильского лоббизма заключается в попытке сформировать общественное мнение и восприятие таким образом, чтобы большинство американцев относились к Израилю благосклонно. Основные СМИ в США, как правило, настроены произраильски. Особенно это видно в редакционных комментариях, а также в отношении обозревателей и экспертов: по сравнению с Европой, в большинстве крупных СМИ США более узкий диапазон мнений об Израиле. В Штатах просто отсутствуют такие авторы, как британцы Роберт Фиск или Патрик Сил. Опять же, моя точка зрения не в том, что эти критики израильской политики всегда правы, а произраильские комментаторы всегда ошибаются, я хочу сказать, что здесь, в США, голоса критики в адрес Израиля, как правило, отсутствуют в основных СМИ вообще. И при этом все равно существуют такие наблюдательные группы, как АДЛ (Антидиффамационная лига) и CAMERA ("Комитет за точность освещения в Америке событий на Ближнем Востоке"), которые отслеживают всю информацию. Удивительно, но эти наблюдательные группы мгновенно организуют бойкоты и демонстрации против информационных агентств, которые публикуют хоть что-либо с критикой Израиля. Или такие группы, как КАМПУС, которые наблюдают за кампусами (Ред. - студенческие города) и пытаются оказывать давление на университеты. Поэтому, когда Джимми Картер опубликовал свою книгу "Палестина: мир, а не апартеид", АДЛ и CAMERA оплатили рекламные объявления в крупных газетах, в которых был указан номер телефона издателя, и предложили всем желающим звонить и протестовать.



Часто говорят, что власти США оказывает поддержку Израилю потому, что граждане США поддерживают Израиль. То есть политики якобы просто делают то, чего хотят люди, и такие группы, как AIPAC, не играют здесь никакой роли. Этот аргумент не убедителен по нескольким причинам. Правда, что американцы имеют в целом благоприятный образ Израиля, но они не думают, что США должны оказывать ему безоговорочную или одностороннюю поддержку. Опрос, проведенный для Антидиффамационной лиги, показал: 78% американцев считают, что США не должны поддерживать ни одну из сторон в израильско-палестинском конфликте. Другое исследование, проведенное организацией "Американцы за мир" показало, что 87% американцев еврейского происхождения выступают за создание двух государств (Израиль и Палестина). И, наконец, опрос, проведенный Университетом Мэриленда, показал, что более 70% тех, кого они называли политически активными американцами, поддерживают сокращение помощи Израилю, если он откажется урегулировать конфликт. Так что у американцев есть благоприятный образ Израиля, и они хотят, чтобы это государство было в безопасности, но граждане не настаивают на том, чтобы США поддерживали Израиль не смотря ни на что. А это и есть американская политика, и причина кроется в политическом влиянии израильского лобби.



Джон МИРШАЙМЕР: Стивен дал определение лобби и рассказал, какое влияние оно оказывает на политику США в отношении Ближнего Востока. Я хотел бы пойти дальше в нашем анализе и показать, что это влияние имеет большой негативный эффект. Мой аргумент состоит в том, что лобби, работающее напрямую с Израилем, подтолкнуло нас к такой ближневосточной политике, которая не отвечает американским национальным интересам. И я хотел бы добавить, что это даже не в интересах Израиля. Сегодня я сосредоточусь на двух примерах: во-первых, как поддержка США политики Израиля в отношении палестинцев и оккупированных территорий усугубила нашу проблему терроризма; во-вторых, какую роль Израиль и лобби сыграли в подготовке к войне в Ираке, и какое влияние они оказывали в этих событиях.



Позвольте мне начать с проблемы терроризма в Америке. Общепринятое мнение среди сторонников Израиля заключается в том, что отношение Израиля к палестинцам никак не относится к тому, почему в арабском и исламском мире так ненавидят США, и что более важно, это не относится к нашей проблеме терроризма. Конечно, Израиль считается ценным союзником Америки в борьбе с терроризмом, даже самым важным на всем Ближнем Востоке. Однако эта приобретенная мудрость неверна. Существует масса фактов, полученных из опросов и неофициальных свидетельств, которые показывают, что США поддерживают жестокое обращение Израиля с палестинцами в Газе и на западном берегу реки Иордан. Поддержка США усилий Израиля по колонизации этих территорий возмущает, если не приводит в ярость, огромное количество людей в арабском и исламском мире. Госдеп, например, создал консультативную Группу по публичной дипломатии в арабских и исламских странах, которая сообщила в 2006 году, что "граждане этих стран искренне обеспокоены бедственным положением палестинцев и той ролью, которую, по их мнению, играют Соединенные Штаты".



Неудивительно, что этот гнев помогает разжигать терроризм против США. Позвольте мне подчеркнуть: я не утверждаю, что поддержка политики Израиля в отношении палестинцев является единственной причиной нашей проблемы с терроризмом. Я просто говорю, что это основная причина. В частности, это мотивирует некоторых людей нападать на США, служит мощным инструментом вербовки для террористических организаций и в целом вызывает сочувствие и поддержку террористов среди огромного числа людей в арабском мире. Враждебность по отношению к Соединенным Штатам, порожденная политикой Израиля на оккупированных территориях, была признана американскими президентами начиная с 1967 года, с того момента, когда Израиль впервые завоевал сектор Газа и западный берег. Вот почему официальная политика каждого президента США, начиная с Линдона Джонсона, заключалась в противодействии строительству поселений на оккупированных территориях. Но ни один президент не смог оказать значимого давления на Израиль, чтобы он прекратил строительство этих поселений. Конечно, причина - это лобби.



Теперь поговорим об Ираке. Большинству американцев совершенно ясно, что война в Ираке является одной из величайших стратегических ошибок в американской истории. Наш аргумент состоит в том, что Израиль и особенно его лобби были двумя основными движущими силами решения о вторжении в Ирак. Мы утверждаем, что при их отсутствии трудно было бы представить, что война возможна. Израиль был единственной страной, кроме Кувейта, где и власти, и большинство населения выступали за войну. Израильское правительство, в том числе премьер-министр Шарон, оказывало сильное давление на администрацию Буша, чтобы они не передумали за несколько месяцев до вторжения. Другие влиятельные израильтяне, такие как бывшие премьер-министры Эхуд Барак и Биньямин Нетаньяху, также умоляли Соединенные Штаты свергнуть Саддама.



На самом деле, Израиль так сильно настаивал на войне, что лоббисты в США предупредили израильских официальных лиц, чтобы они умерили свою риторику. В 2006 году бывший президент Билл Клинтон сказал, что все израильские политики, которых он знал, выступили бы за войну против Ирака, даже если бы у Саддама не было ОМП (оружия массового поражения). Израильская общественность также решительно продвигала войну: согласно опросу, проведенному в феврале 2003 года, за месяц до начала войны, 77,5% израильтян заявили, что хотят, чтобы США напали на Ирак. Иногда можно услышать аргумент, и я уверен, многие его слышали, что Израиль выступал против войны в Ираке и за нападение на Иран. Нет никаких сомнений в том, что в начале 2002 года, когда израильтяне впервые узнали о планах администрации Буша по нападению на Ирак, израильские ключевые официальные лица отправились в Вашингтон и ясно дали понять, что считают Иран более опасным врагом. Они утверждали, что администрации Буша следует сосредоточиться на Тегеране, а не на Багдаде. Однако важно подчеркнуть, что Израиль не был против того, чтобы США свергли режимы в Ираке или Сирии, в странах, которые Иерусалим считает заклятыми врагами. Израиль просто хотел, чтобы Штаты сначала разобрались с Ираном. Но как только они поняли, что партия войны намеревалась иметь дело с Ираном после того, как она закончит работу в Ираке, то с энтузиазмом восприняли идею вторжения в Ирак. Таким образом, с начала 2002 года по март 2003 года израильтяне оказали значительное давление на администрацию Буша, чтобы она обязательно выбрала войну вместо дипломатии в отношении Ирака. Добавлю, нет доказательств, что Израиль предупреждал о превращении Ирака в "глубокое болото" для Америки.



Поговорим теперь о лобби. Без сомнения, неоконсерваторы (одна из основных групп в лобби) были главной движущей силой этой войны, и их поддерживали ключевые организации в лобби, такие как AIPAC. Когда война в Ираке пошла наперекосяк, сторонники Израиля начали говорить, что основные организации в лобби не подталкивали к войне. Но это не так. Этот момент проясняется в статье, опубликованной в мае 2004 года в еврейской еженедельной газете в Нью-Йорке. Я зачитаю вам отрывок из этой редакционной статьи: "Когда президент Буш пытался протолкнуть войну в Ираке, самые важные еврейские организации Америки сплотились как одна в его защиту. В потоке заявлений лидеры общин подчеркивали необходимость избавить мир от Саддама Хусейна и его оружия массового поражения. Забота о безопасности Израиля справедливо учитывалась в дискуссиях основных еврейских групп".



Неоконсерваторы, конечно, были главной силой, продвигающей войну. Они выдвинули идею силового свержения Саддама в двух письмах, написанных президенту Клинтону в начале 1998 года. В течение следующих пяти лет и особенно после 11 сентября они неустанно настаивали на войне против Ирака, никакая другая группа или организация в США не была столь серьезно настроена на вторжение в Ирак за этот пятилетний период. Но даже после 11 сентября в США существовало противодействие вторжению в Ирак: в Госдепе, разведывательном сообществе и Вооруженных силах. Неоконсерваторы, по их собственному признанию, глубоко привержены Израилю, многие из них связаны с ключевыми организациями в лобби, такими как Американский институт предпринимательства и Вашингтонский институт ближневосточной политики. Здесь следует подчеркнуть, что наш аргумент заключается не в том, что неоконсерваторы или лидеры основных организаций в лобби продвигали войну для национальных интересов Израиля, но против национальных интересов Америки, напротив, они считали, что вторжение в Ирак отвечает как американским, так и израильским национальным интересам. Для неоконсерваторов то, что хорошо для Израиля, хорошо для США и наоборот. К сожалению, в случае с Ираком они были трагически неправы.



В заключение хочу кратко рассказать о том, какими, по нашему мнению, должны быть американо-израильские отношения. Для начала США следует прекратить особое отношение к Израилю и относиться к нему, как к обычной стране, как, например, к Великобритании, Франции, Германии и Индии. На практике это означает, что, когда Израиль действует в соответствии с американскими национальными интересами, Вашингтон должен поддерживать еврейское государство, но когда действия Израиля наносят ущерб интересам США, Вашингтон должен дистанцироваться от Израиля и использовать свои рычаги воздействия, чтобы заставить Израиль изменить поведение. Что касается конфликта Израиля с палестинцами, Соединенные Штаты должны выступить в качестве честного посредника. Другими словами, Вашингтон должен проводить беспристрастную политику по отношению к обеим сторонам. В частности, США следует дать понять Израилю, что он должен покинуть оккупированные территории и согласиться на создание жизнеспособного палестинского государства".



