 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый мировой разлом: арабо-израильский конфликт раскалывает элиты даже в России, - Д.Попов
14:53 23.10.2023

Новый мировой разлом: арабо-израильский конфликт раскалывает элиты даже в России
Ближневосточные и дальневосточные новости недели

"И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война добра со злом..." На прошедшей неделе стало очевидно, что новый разлом - арабо-израильский - для "цивилизованного" мира куда более важен и опасен, нежели "спор славян между собою". Потому что разлом оказался не территориальным, а идеологическим - внутренним делом стран, от зоны боевых действий далеких.

Волна антиизраильских протестов прокатилась от США через Европу и до Австралии. Можно, конечно, сказать, что это результат миграционной политики - выходят на протесты в основном бывшие беженцы, нынешнее арабское население европейских стран. Мол, они всегда просто против Израиля и выступают за своих. Однако это верно лишь отчасти. "Улица" ведь вышла только тогда, когда ответ Израиля на террористическую атаку ХАМАС стал очевидно несоразмерен, когда стало понятно, что Израиль закусил удила и фактически перестал делать различие между мирными палестинцами и боевиками.

И именно в "цивилизованном" мире оказалось, что "улица" за справедливость, а вот "руководящая элита" приняла тезис "кто против Израиля - тот антисемит". Тезис без всяких оговорок. Но не все так просто. Разлом настиг и элиту.

В Штатах уволился высокопоставленный сотрудник Госдепа: совесть замучила поддерживать политику "двойных стандартов". И последней каплей стало отношение к палестинцам. Около 800 сотрудников Еврокомиссии написали письмо-протест, обвинив Урсулу фон дер Ляйен в предвзятом отношении к Израилю в конфликте с сектором Газа. Как пишет Politico, глава Еврокомиссии "приводит в ярость команду внешней политики ЕС", забывая в публичных выступлениях сказать о поддержке блоком палестинской государственности.

В Голливуде две тысячи актеров (мировые звезды в том числе) подписали письмо в поддержку Палестины в пику курсу США. И даже, извините, Грета Тунберг выступила за Палестину и теперь тем, кто ее поддерживал, раскручивал, преследуя своекорыстные интересы ради "зеленого перехода", и таскал в ООН, придется ее отменять. Уже начали, кстати.

Да и у нас тут весело в этом отношении, если заметили. Ломка началась у "патриотов на зарплате" - там родина в опасности, а здесь режим не велит ее поддерживать.

Байден решил не искать 50 оттенков серого и перейти от ситуации "не все так однозначно" (а это сейчас стало слишком заметно для западного общества, в отличие от российско-украинской истории) к стандартной теме: мы хорошие, а там - все плохие. ХАМАС, мол, террористы, а Путин - тиран, а значит, по его мнению - одного поля ягоды. Идею подхватила Урсула фон дер Ляйен, на всякий случай процитировав Зеленского на эту же тему. Это, кстати, было единственное заметное упоминание Зеленского с того момента, как ему отказали в визите в Израиль.

На этой волне и были запрошены деньги у Конгресса США, более 100 млрд долларов. И вот интересен расклад: $60 млрд - на войну на Украине, $14 млрд - на военную поддержку Израиля, $7 млрд - на военную поддержку Индо-Тихоокеанского региона (читай Тайваня), ну и остальное - на гуманитарные проекты. Выделит деньги Конгресс или нет - неизвестно. Пока чисто технически не может - спикера никак не выберут, чтобы решения принимать. Но важен сам посыл: основная часть денег должна пойти на войну.

Нужно после этого объяснять слова Байдена, что США хотят построить новый мировой порядок? И как они его хотят строить? Впрочем, ничего нового. История показывает, что во всех точках мира, где США устанавливали демократию вместо тирании и мир вместо войны, начиналась кровавая баня. И некоторые, подвергшиеся демократизации страны, пребывают в таком состоянии до сих пор.

Иди за детский столик: Израиль отодвинул Зеленского от денег США

А что же, кстати, "тиран"? Тоже новый мир строит.

В Пекине на этой неделе прошел форум "Один пояс - один путь". Там было свыше 4 тысяч участников из более чем 140 стран. Интересно, кстати, что, по данным системы межбанковских платежей SWIFT, юань на этой неделе впервые стал второй валютой в мире по объемам международных расчетов.

На форуме Путин встретился с лидерами девяти государств. Высказался и по поводу палестинской проблемы, и по поводу Украины.

"У нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом, мы всегда выступали за создание суверенного палестинского государства", - сказал Путин. И отметил, что, по его данным (а он за один день созвонился с премьером Израиля Нетаньяху, президентом Палестины Аббасом, президентом Ирана Раиси, президентом Египта Сиси, президентом Сирии Асадом), "основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, никто не хочет полномасштабной войны"? А кто же тогда хочет? Кто строит новый мир через войны?

А по поводу Украины опять повторил: "Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами. Первое, что нужно сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры". И, вернувшись из Китая, посетил штаб СВО. Это был хороший жест. Чтобы было понятно: переговоры, конечно, возможны, но теперь только на условиях России.

Разломы дымятся. Главное, чтобы дело не дошло до геенны огненной. И тут надо бы согласиться с... Байденом (бывают у него просветления): "Мы находимся в переломном моменте истории, и это означает, что решения, которые мы примем в следующие 4 или 5 лет, будут определять, как будут выглядеть следующие 4 или 5 десятилетий".

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698061980


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