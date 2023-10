Средиземное море заштормило: Вместо россиян гонять американские авианосцы собираются китайцы, - С.Ищенко

14:55 23.10.2023 Средиземное море заштормило: Вместо нас гонять американские авианосцы собираются китайцы

На фоне ближневосточного противостояния великих держав наш ВМФ РФ превратился в ни на что не влияющего статиста



Сергей Ищенко



Со ссылкой на британскую газету The Sun мир мгновенно облетела сенсационная новость: из-за огромного риска углубления вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем Китай направил на Ближний Восток крупный отряд военных кораблей. В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе "кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну".



Может показаться странным, что, говоря о составе китайского отряда, The Sun поименно назвала всего половину его кораблей - эсминец УРО "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху". А где другая половина?



При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на самом деле эсминец "Цзыбо" (проект 052DL, модернизированный 052D) с крылатыми ракетами CJ-10, предназначенными для ударов по наземным целям на расстояние 1,5 тысячи километров, возглавляет 44-ю военно-морскую эскортную тактическую группу НОАК, которая у берегов Ближнего Востока находится с мая нынешнего года.



На прошлой неделе это китайское оперативное соединение провело несколько дней с визитом в Омане, в районе которого провело совместные учения с военно-морскими силами этой крохотной страны. А прежде занималось многомесячным патрулированием в районе Аденского пролива и берегов Сомали. В отличие от России, тоже давным-давно принимавшей участие в обеспечении безопасности судоходства в этих широтах от сомалийских пиратов, но давно оставившей это занятие за недостатком финансовых средств и боевых кораблей, китайцы ни на миг не уходят из важнейшего для мировой торговли региона с самого 2008 года.



Поэтому, едва 44-я военно-морская эскортная тактическая группа НОАК прямиком из Омана засобиралась восвояси, 12 сентября ей на смену из военно-морской базы в Циндао (Восточный Китай) вышла примерно такая же, но 45-я тактическая группа. Ее возглавляет ракетный эсминец УРО "Урумчи". Послуживший чуть больше, чем "Цзыбо", но все равно достаточно новый (спущен на воду в 2015 году). И с точно такими же дальнобойными крылатыми ракетами.



Вместе с "Урумчи" курсом на Ближний Восток сейчас спешно следуют ракетный фрегат "Линьи" и корабль комплексного снабжения "Дунпинху". На их бортах десятки бойцов спецназа и два палубных вертолета.



Очень вероятно, что, исходя из складывающейся в регионе военно-политической обстановки и сведений, сообщенных газетой The Sun, планы боевого использования обеих эскортных тактических групп могут быть изменены Пекином. Тогда никто из экипажей пока к родным причалам возвращаться не станет. А, объединившись, все шесть китайских эсминцев, фрегатов и кораблей комплексного снабжения максимально возможным ходом по Красному морю экстренно отправятся поближе к месту самых "горячих" на сегодня в мире событий.



То есть - к берегам Израиля и Палестины. Возле которых крейсируют или стоят на якорях сразу две американских авианосных ударных группы. Первая во главе с атомным авианосцем "Джеральд Форд", а вторая - с "Дуайтом Эйзенхауэром". Всего на их бортах до двух сотен самолетов и вертолетов. На кораблях охранения - сотни высокоточных крылатых ракет большой дальности типа "Томагавк".



Там же находятся и представляющие ВМС Великобритании вертолетоносец RFA Argus и большой десантный корабль RFA Lyme Bay.



Таким образом, практически все считающие себя великими мировые державы прямо сейчас очень торопливо сосредотачивают у Ближнего Востока очень внушительные корабельные силы. Цель - проекцией крайне серьезной военно-морской мощи подкрепить дипломатические усилия собственных столиц по направлению событий вокруг Сектора Газа и Израиля в наиболее выгодное для себя русло.



Вы заметили: так делают все великие державы. Кроме России. Ни единого сообщения про то, что хоть кто-то в последние недели под Андреевским флагом двинулся туда же, в открытых источниках вы не найдете.



Допускаю, что в районе конфликта, где-то под килями американских авианосцев нынче скрытно находятся одна-две российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Как это происходило, скажем, во время кровопролитной войны в бывшей Югославии, безо всяких санкций Совбеза ООН развязанной Вашингтоном в 1999 году.



Только много лет спустя мы узнали, что за неимением никаких иных возможностей у нас, в Адриатическое море, откуда американские самолеты крушили Югославию, в августе-октябре 1999-го был направлен с Северного флота многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер "Курск". Он, да еще малый разведывательный корабль "Лиман" Черноморского флота, - это все, чем Москва посредством ВМФ РФ норовила хоть как-то повлиять на ситуацию.



Буду крайне удивлен, если сегодня возле берегов Израиля и Палестины не произошло даже этого. Но такого рода сведения о любых действиях наших атомных подводных лодок относятся к категории "Совершенно секретно". И по горячим следам никогда не делаются достоянием широкой общественности.



Поэтому наши подлодки - да, скорее всего, давно в Средиземном море. И сквозь ракетные прицелы скрытно наблюдают за происходящим. Но что делают в том же направлении наши надводные боевые корабли постоянного оперативного соединения ВМФ РФ, после 2013 года непрерывно базирующиеся в Сирии? Почему на исходе второй недели с начала кризиса вокруг Сектора Газа в прессе ни единого сообщения о действиях российских моряков?



Рискну предположить: потому что наше военно-морское присутствие в Средиземноморье в последнее десятилетие никогда не было столь слабым, как сегодня. Знаете, чем мы теперь располагаем в сирийском порту Тартус, превращенном в единственную в этих краях базу постоянного оперативного соединения ВМФ РФ?



Перечень ударных кораблей в Тартусе будет, увы, до обидного недлинным: дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 с ракетами "Калибр". Да малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" проекта 21631 М с тем же оружием. Все!



Остальное - противодиверсионные катера, черноморский тральщик "Владимир Емельянов" проекта 1270.0 "Александрит", танкер, плавмастерская. Что в качестве хоть какой-то явной угрозы кораблям вероятного противника совершенно не годятся.



Это год назад в Тартусе наши боевые возможности были куда более внушительными. С апреля 2019-го по апрель 2023-го там стоял фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356Р, носитель восьми КР "Калибр" и 24 ЗУР "Штиль-1" (корабельный вариант сухопутного "Бука"). Но за четыре года непрерывной и совершенно безжалостной в техническом отношении боевой службы корабль совершенно загнали. Поэтому минувшей весной он был отправлен вокруг всей Европы на долгий ремонт в Калининград.



Смена "Адмиралу Григоровичу" из Севастополя, которая прежде осуществлялась регулярно, напомню, прийти и не могла. Поскольку турки в полном соответствии с известной Конвенцией Монтре закрыли Босфор и Дарданеллы для прохода боевых кораблей всех стран.



По той же причине нам некем оказалось поменять в Тартусе и дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск", тоже в результате ушедшую на ремонт на Балтику. Только раньше "Григоровича", еще в ноябре 2022 года. Ее ремонт в Кронштадте обещают завершить к апрелю 2024-го. И тогда она снова, скорее всего, отправится в Тартус. Ибо в Черное море ее турки все равно на пропустят. Но пока "Краснодар" в Сирии стоит в одиночестве.



Все это на фоне событий вокруг Сектора Газа выглядит настолько хило, что сам собою возникает вопрос: а почему Москва тянет со срочным подкреплением нашему постоянному оперативному соединению? Если нельзя из Севастополя - пусть из Балтийска, Североморска или Владивостока?



Точный ответ знают только в Главном штабе ВМФ РФ. Однако не исключаю: что-то хоть сколько-нибудь впечатляющее мы просто не в силах сегодня ниоткуда снарядить к Сирии.



Те немногие крупные российские надводные боевые корабли, что еще в состоянии отрываться от причалов, в нынешнем году уже были задействованы в учениях, что спланированы давным-давно. И во многом выбили драгоценные моторесурсы.



Как, например, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Вместе с большим десантным кораблем "Александр Отраковский", буксиром "Алтай" и танкером "Сергей Осипов" с августа выполняющего учебно-боевые задачи в Арктической зоне. Или тихоокеанский гвардейский ракетный крейсер "Варяг", только месяц назад вернувшийся из Чукотского и Берингова морей, где участвовал в учениях "Финвал-2023" под флагом главкома ВМФ адмирала Евменова.



Скорее всего, по схожей причине к срочному и длительному походу в Средиземное море не готов и ракетный крейсер "Маршал Устинов" (Северный флот). В конце августа он вместе с эсминцем "Адмирал Ушаков" в Баренцевом море составлял корабельную ударную группу, которая проводила совместные стрельбы в Баренцевом море из своих 130-мм артиллерийских установок.



При этом особо пристальное внимание советую обратить как раз на "Адмирала Ушакова" (именовавшегося до 2004 года "Бесстрашным"). Это один из последних наших кораблей некогда считавшегося очень мощным проекта 956. Главный калибр которых составляют сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Москит".



К сегодняшнему дню почти все "систершипы" "Адмирала Ушакова" в течение 1990−2000 годов один за другим были списаны в утиль. По причине серьезных и оказавшихся хроническими проблем с котлотурбинными установками.



И нынче осталось у нас таких эсминцев на весь ВМФ РФ всего два. Кроме "Ушакова" - еще "Настойчивый" (по флотскому прозвищу "Настя") на Балтике. Но, несмотря на все многолетние усилия российских судоремонтников, ни один, ни другой корабль далеко от их причалов выпускать давно никто не решается. Нет уверенности, что назад они смогут добраться своим ходом.



Поэтому - какой там Тартус? Какое Средиземное море?



Примерно те же проблемы с нашими тяжелыми атомными ракетными крейсерами "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Будь хоть один из них на ходу - мчались бы теперь к Тартусу. Но - увы и ах!



Первый в последний раз отправлялся в межфлотский переход в 2017 году. Когда, тоже совершенно загнанный предшествующими походами, на последнем, кажется, техническом издыхании принимал участие в Главном Морском параде в Санкт-Петербурге. С той поры, по большому счету, экипаж "Петра" был занят единственным - ожиданием, когда ему место у ремонтной стенки в Северодвинске уступит крайне застоявшийся у нее с 1997 года в процессе модернизации "Адмирал Нахимов".



Вначале предполагалось, что "Нахимов" вернется в строй в 2020 году. Как часто водится в России - не случилось. Потом швартовые испытания все же обновленного трудами корабелов Северодвинска атомного крейсера наметили на 2021 год. Результат - тот же.



Теперь ввод в строй "Адмирала Нахимова" отложили на будущий год. И в последний ли раз это откладывание - кто знает?



А подсчитав к нынешнему лету, во что стране обошлась вся эта судоремонтная канитель с "Адмиралом Нахимовым", в верхах уверенно и публично заговорили, что ту же процедуру с "Петром Первым" не стоит и начинать. Проще и рациональней, мол, просто списать на "иголки" и "Петра" тоже.



Что у многих болеющих за судьбу нашего флота, вызывает обоснованные протесты. Но кто их слушает, когда верхи с увлечением пересчитывают бюджетные миллиарды?



Словом, очень подозреваю, что просто некого и нечего нам сегодня посылать в Тартус в качестве угрозы авианосцам США. Остается только завидовать китайцам. У которых и на этом направлении ВМС НОАК работают как часы. Вместо нас - в том числе. Источник - СвободнаяПресса

