"Хезболла" колеблется между войной и миром, - Д.Родионов

15:31 23.10.2023 "Хезболла" колеблется между войной и миром

Израиль пытается сдержать многотысячную проиранскую группировку от открытия второго фронта



Дмитрий Родионов

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Владимир Блинов

Михаил Нейжмаков



Группировка "Хезболла" приняла решение присоединиться к боевым действиям, а израильская армия заставляет ее за это расплачиваться, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. "Впереди нас ждут большие испытания", - сказал он.



Как это понимать? Решила, но не вступила? А как назвать продолжающийся уже две недели обмен ударами между сторонами? Это еще не война? Тогда что должно произойти, чтобы началась настоящая война? И потянет ли ее Израиль? Ведь о своем возможном вмешательстве в случае выхода конфликта за пределы сектора Газа заявил Иран



- Восток - дело тонкое и здесь, конечно, множество оттенков между противостоянием и тотальной войной, - считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Хотя до сегодняшнего дня лидеры Израиля и "Хезболлы" без раздумывания лишали друг друга жизни, тем не менее с 2007 года широкомасштабных военных действий не вели. Поднятый в Иране черный флаг - призыв к мести, но еще не красное знамя, носящее более роковой характер.



Да, "Хезболла" не раз заявляла о готовности ударить по Израилю в случае начала карательной операции в секторе Газа, но Израиль уже сносит там с лица земли дома и больницы, а "Хезболла" в "щадящем" режиме бьет по северным израильским территориям. Безусловно, для сионистов правильнее вначале разобраться с сильной армией на севере, и лишь потом приводить к покорности палестинцев.



Весьма вероятно, что прощупывание северных рубежей является причиной замедления с зачисткой ХАМАС. Если ЦАХАЛ увязнет в Секторе Газа, а с территории "Хезболлы" начнется массированный ракетный обстрел или вторжение - ситуация для Израиля станет сложной. Причем стрелять "Хезболла" может не железными трубами, а чем-нибудь посерьезнее в силу развивающегося военно-технического сотрудничества Ирана с ведущими державами.



"Хезболла" - офис шиитского теократического государства внутри Ливана, и оно, в отличие от сектора Газа, не находится в осаде, а потому имеет значимо более широкий арсенал военных средств.



В истории Израиля война часто велась на несколько фронтов, но технологии развиваются. Зачищать "Хезболлу" в южном Ливане будет гораздо сложнее, и для ЦАХАЛ, с военной точки зрения, правильнее было бы с этого было начать.



- Ближневосточный регион слишком взрывоопасен - достаточно чиркнуть спичкой и разгорится костер, - отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- События развиваются стремительно и в то же время мы видим, что Израиль, несмотря на обсуждаемые в настоящее время жесткие действия, затягивает с анонсированной им же наступательной операцией. Понятно, что не по своей воле, но, тем не менее…



Собственно, и остальные заявления израильской стороны следует воспринимать в этом же контексте - похоже, стратегия будет во многом согласовываться с США (если не определяться последней), а вот тактика может приобрести и самостоятельный характер. Перспектива открытого вовлечения в конфликт Ирана сохраняется, однако ее реализация приведет к развязыванию масштабных военных действий. В этом случае, США окажутся втянутыми в конфликт на стороне Израиля.



"СП": А США, по-вашему, контролируют ситуацию? Могут позволить Израилю втянуть себя в войну?



- Думаю, что властям США сложно контролировать ситуацию даже внутри страны. Чем дольше американские власти будут делать выбор, кого им больше финансировать - Израиль или Украину (хотя выбор во многом очевиден), внутриполитические и экономические проблемы будут только усугубляться, особенно ближе к президентским выборам



"СП": А Израиль, по-вашему, контролирует? Могут радикалы столкнуть страну в глобальную войну?



- Пока мы видим, что Израиль сам склонен к эскалации конфликта. Есть путь его разрешения, обозначенный президентом Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Речь идет о создании Палестинского государства. За такой сценарий на уровне ООН высказался даже Антониу Гуттериш. Однако позиция Израиля по отношению к этому вопросу вполне может стать спусковым крючком к глобальной войне.



- Заявление Йоава Галанта сделано в том же ключе, что и реплика Биньямина Нетаньяху от 16 октября, когда премьер Израиля обратился с "посланием для "Хезболлы", что в случае активизации ее действий "цена, которую придется заплатить" этому движению "будет гораздо более высокой", - поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



-То есть, здесь можно видеть и попытку убедить "Хезболлу" избегать более глубокого вовлечения в нынешние боевые действия, и, в какой-то мере, успокоить аудиторию в самом Израиле, что ответ на возможный рост интенсивности ударов со стороны этого движения по израильским объектам будет жестким.



Возможно, заявляя, что "Хезболла" "расплачивается" за свои действия, министр обороны Израиля хочет парировать обвинения критиков внутри своей страны, которые обвиняют власти в недостаточно эффективных действиях в условиях этого конфликта.



"СП": А на самом деле, что должна сделать "Хезболла", чтобы Израиль решил, что она вступила в войну?



- Это довольно условная грань - ведь "Хезболла" и ранее уже наносила ракетные удары по израильским объектам. По этой причине, например, израильские власти ранее объявили об эвакуации города Кирьят-Шмона. Скорее, на публичные заявления высокопоставленных фигур из Израиля будут влиять возможности самого Тель-Авива и внутриполитическая ситуация в стране. При этом опыт показывает, что жесткая риторика не всегда означает более жесткие действия на практике, иногда она становится прикрытием для закулисных переговоров.



"СП": Готов ли Израиль к войне с "Хезболлой"?



- Понятно, что война на два фронта - это серьезное напряжение сил, а ведь Израиль (по крайней мере, по ситуации на вечер 21 октября) еще не начинал наземную операцию в Газе. Возможно, интенсивность израильских ракетных ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане или даже в Сирии возрастет. Но у ЦАХАЛ тоже есть предел возможностей. Поэтому пока заявления руководства Минобороны Израиля можно трактовать и как попытку дать понять руководству "Хезболлы", чтобы это движение не увеличивало интенсивность атак по объектам в Израиле во избежание более масштабных ответных ударов со стороны ЦАХАЛ.



"СП": Действия "Хезболлы" - это ее инициатива? Или за всем этим стоит Иран?



- Иран, безусловно, находится в тесном контакте с "Хезболлой", что подчеркивается и публично. Например, в первой половине октября 2023 года глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан и лидер "Хезболлы" Хассан Насралла провели переговоры в Бейруте. Масштабные шаги это движение вряд ли будет предпринимать без консультаций с Тегераном.



"СП": Если будет официально объявлено о втором фронте, подключатся ли другие игроки? США? Иран?



- По утверждению The New York Times, Белый дом просил Тель-Авив не увеличивать интенсивность ударов по объектам "Хезболлы". Возможно, такие утечки призваны показать, в том числе, Ирану, что Вашингтон готов к более компромиссной позиции по кризису вокруг Газы и более активным закулисным переговорам по этому поводу. Прямого втягивания США и Ирана в конфликт, скорее всего, не произойдет.



Также стоит обратить внимание на роль Китая. Сейчас кризис на Ближнем Востоке отражает противоречия США-КНР. Вспомним реакцию Пекина на противодействие со стороны США принятию бразильского проекта резолюции Совбеза ООН по ситуации вокруг Газы.



В то же время, и для США, и для Китая этот кризис несет издержки. Например, для Пекина также нежелательны скачки цен на энергоносители в этих условиях. Не исключено, что при определенных сценариях Вашингтон и Пекин попытаются активизировать контакты на фоне этого кризиса. Вспомним призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к КНР использовать свое влияние, чтобы не допустить расширение конфликта на Ближнем Востока. Нельзя полностью исключать сценарий, при котором Вашингтон и Пекин пойдут на определенные уступки друг другу в рамках непубличных переговоров по ближневосточной проблеме. Источник - СвободнаяПресса

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