Протестуя против политики США... подал в отставку один из VIP-сотрудников Госдепа Джош Пол

15:34 23.10.2023

Чиновник Госдепа США Джош Пол уволился из-за поставок оружия Израилю



МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях.



"Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn.



По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия.



США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.