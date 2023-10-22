Ученые установили непереносимость грибов у восьми народов мира, среди них - казахи и монголы

15:39 23.10.2023

Названы народы мира с генетической непереносимостью грибов

Genotek: опасная непереносимость грибов есть у восьми народов мира



Валерия Бунина



Ученые медико-генетического центра Genotek установили, что наиболее часто непереносимость трегалозы (грибного сахара) встречается у корейцев (58%), монголов (50%), казахов (36%) и якутов (28%). Также довольно часто мутация встречается у башкир (17%), ашкеназских евреев, чеченцев и карачаевцев (по 14%). Об этом "Газете.Ru" сообщили в компании.



Наиболее редко мутация встречается у горских евреев (2,5%), армян (3%), украинцев (3,5%), русских(3,8%) и белорусов (4,6%).



Трегалоза - это "грибной сахар", который содержится в грибах, водорослях, насекомых, некоторых растениях, а также в различных кондитерских изделиях и полуфабрикатах, содержащих трегалозу как заменитель сахара, загуститель или стабилизатор.



Активность фермента трегалазы, который расщепляет трегалозу, зависит от гена TREH. Если у человека есть в нем мутация, то организм выделяет в три раза меньшее количество трегалазы, чем нужно. Это приводит к расстройству пищеварения (боль, вздутие живота, диарея) при употреблении грибов и других продуктов, содержащих трегалозу.



"Как и непереносимость лактозы - это важная информация для россиян, которая помогает правильно выстроить свой рацион и предотвратить ошибки в своем пищевом поведении, тем более, что грибы входят в состав большинства национальных кухонь народов России" - рассказал "Газете.Ru" директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.



Если человек попадает в группу, у которой высокий риск наличия генетической мутации, то ему следует снизить количество "грибного сахара" в рационе.



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