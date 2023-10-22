Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы, - Шерали Ризоен

15:43 23.10.2023 Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы



Шерали Ризоен, политолог



При этом, по мнению экспертов, страны региона должны и могут рассчитывать только на себя.



29 сентября в ФРГ состоялась встреча лидеров стран Центральной Азии и Германии. 19 сентября в штаб-квартире ООН впервые прошла встреча лидеров ЦА и США.



Встречи на уровне лидеров в последние два года проводят и другие игроки на международной арене: были встречи лидеров региона с Китаем и с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, лидеров Индии и России. В 2024 году такой же формат будет с Японией.



Такая заинтересованность Центральной Азией ведущими игроками на международной арене может говорить о повышении роли региона в свете глобальных геополитических перемен.



Что это значит и какие последствия могут быть для стран региона?



Прекрасный постбиполярный мир



После окончания холодной войны и распада биполярного мира произошли важные и глубокие изменения в системе международных отношений, которые не имели аналогов в истории до этого момента.



Стремительно распространилась глобализация. Экономики стран проникали вглубь друг друга, барьеры на пути торговых отношений между странами ликвидировались полностью или частично, происходило стремительное передвижение капитала, труда и технологий по всему миру. Рыночная экономика распространилась повсеместно. Мировая экономика никогда не была настолько интегрированной. Такое положение привело к процветанию стран и народов.



После распада социалистического лагеря распространение демократических ценностей и принципов получило новое дыхание, которое охватывало бывшие коммунистические страны и углублялось в демократических государствах. Права и свободы человека возвысились на новый уровень и приобрели большее значение в рамках международных отношений.



Несмотря на конфликты в некоторых частях мира, насилия в общем стало меньше и оно дошло до исторического минимума.



12:30 19 октября

Кто угрожает Центральной Азии?



Возросли значения разных ТНК (транснациональные корпорации), МПО (межправительственные организации) и НПО (неправительственные организации), финансовых структур (Международный валютный фонд, Всемирный банк) и даже отдельных личностей в международных процессах.



Устами президента США Билла Клинтона был провозглашен конец таких констант международных отношений, как геополитические противостояния и борьба за сферы влияния, роли силы в международных отношениях, блоковые мышления.



А сами США стали единственной сверхдержавой в мире, которая резко оторвались вперед от других государств в военной, экономической, технологической и культурной сферах. Или, проще говоря, опередили другие государства совокупной мощью в разы.



Образовался однополярный мир с гегемонией США. Другие же государства, будучи ослабленными (СССР/Россия) или же только вставшие на путь развития (Китай, Индия), не осмеливались бросать вызов этой гегемонии.



Они пытались налаживать тесные отношения с США и Западом в целом, чтобы получить от этих отношений нужные им ресурсы развития.



Таким образом на короткий исторический период воцарился прекрасный мир процветания и благополучия.



Возврат к естественному состоянию международных отношений



Вышеописанный мир и период были аномалией в истории международных отношений. Они исторически представляли собой хаотичность и эгоцентричность, что означает стремление каждого игрока удовлетворять свои национальные интересы.



На международной арене всегда преобладали права силы и реальная политика (Realpolitik). Более прозорливые и беспристрастные эксперты, следившие за международными процессами не только в свою эпоху, но и исследовавшие их с точки зрения истории международных отношений, понимали, что сложившаяся ситуация постбиполярного мира является временной.



Но законы истории и геополитики не дали долго себя ждать. "Прекрасный мир" (с гегемонией США) начал давать трещины в конце 2000-х годов.



В 2008-2009 годах разразился мировой экономический кризис, который нанес колоссальный удар репутации глобальной рыночной экономики и капитализма.



Для решения проблем кризиса мировая экономика нуждалась не только в развитых странах G7 (которые до этого имели решающее значение в мировой экономике), но и в развивающихся странах.



Это означало, что главенство Запада в глобальной экономике начинает уменьшаться.



В 2014 году в Украине начались народные волнения, которые привели к смене власти в стране. За этим последовал конфликт не только внутри страны, но и на международной арене.



После майдана Россия присоединила к себе Крым, а также поддерживала самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Это привело к конфронтации между Западом и Россией.



12:04 13 июня

Мягкая сила или формат с общими интересами. Что даст странам формат Китай+Центральная Азия?



Следующим важным сдвигом в международных отношениях был приход к власти в США Дональда Трампа.



В Стратегии национальной безопасности США, подписанной Трампом в декабре 2017 года, делался акцент на соперничество и конфронтацию между великими державами в ХХI веке. Самый главный сдвиг во внешней политике США при Трампе, который серьезно повлиял на всю систему международных отношений, происходил на китайском треке.



Отношения США и КНР постепенно стали катиться к соперничеству. Это изменение сопровождалось перефокусированием внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).



В Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус по отношению к КНР, как о главном сопернике США в XXI веке.



Начавшиеся противоречия в экономике привели к ухудшению отношений в политической и технологической сферах, а также в военной и идеологической.



В начале 2020 года весь мир охватила пандемия коронавируса. Мир погрузился в глубокий кризис. Пандемия проявила те тенденции в международных отношениях, которые были до этого не так ярко выражены. Государства на тот момент начали думать, в первую очередь, о своих интересах и благополучии.



12:00 12 октября

Как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на Центральной Азии?



Эгоцентризм в международных отношениях во время всеобщей катастрофы показал, насколько тот прекрасный мир, который нам описывали на протяжении тридцати лет, хрупок.



Такие понятия, как совместное сотрудничество и стремление противостоять кризисам, которые могут возникнуть перед лицом всего человечества, оказались фикцией.



24 февраля 2022 Россия начала войну против Украины. Это была первая "большая война" в мире после холодной войны.



Конфронтация между Россией и коллективным Западом перешла в горячую фазу. Против России сплотились более трех десятка стран, обвиняя страну в агрессии. Предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене.



Эксперты в области международных отношений и военные эксперты дают пессимистичные прогнозы о перспективах мирного урегулирования конфликта. Обе стороны еще не готовы сесть за стол переговоров, пытаясь нанести сопернику решающее поражение.



Кроме вышеупомянутых вех были и другие знаковые изменения в международных отношениях (к примеру, вывод США войск из Афганистана в 2021 году). Геополитические сдвиги, упомянутые выше, привели к следующим последствиям в международных отношениях:



1) Обострение противостояния между великими державами;



2) Возвращение силы как основного инструмента достижения внешнеполитических целей на международной арене;



3) Фрагментация и дезинтеграция мировой экономики. Политизация и военизация экономики;



4) Новое идеологическое и ценностное противостояние;



5) Снижение уровня глобальной стабильности и безопасности;



6) Рост национализма и ксенофобии;



7) Рост недоверия между государствами.



Таким образом, мы находимся в мире глобальных геополитических перемен, которые постепенно рушат прежний постбиполярный мир.



Регион Центральной Азии в эпоху геополитических перемен



Обострение противостояния между великими державами на международной арене приводит к борьбе за влияние в разных регионах мира.



17:12 4 июля

Токаев призвал страны ШОС не допустить геополитического разлома между Востоком и Западом



Борьба ведется за ресурсы выживания и развития, за умы и сердца стран и народов, за культурные и цивилизационные ценности, за историческую правду.



Это противостояние затронет и регион Центральной Азии.



Противостояние великих держав в регионе может открыть для стран ЦА большие возможности. Но стоит отметить, что такое противостояние может быть и пагубным, если элиты стран региона не смогут вести умную, взвешенную и прагматичную внешнюю политику.



Регион приобретает все большее значение на международной арене. Все чаще на мировой повестке дня появляются голоса народов и стран региона.



Значимость региона будет и дальше возрастать, привлекая к себе внимание мирового сообщества. Доказательством данного тезиса могут быть упомянутые саммиты глав государств Центральной Азии с ведущими мировыми державами в формате "С5+1".



Именно это может открыть окно возможностей для государств Центральной Азии.



Конкуренция великих держав в разных сферах в регионе может привести к изобилию предложений нужных нам ресурсов для развития, а также, что очень важно, к диверсификации доступа к таким ресурсам.



В свою очередь, диверсификация отношений может еще больше укрепить национальную безопасность и суверенитет каждого государства. Наши страны могут выйти из-под влияния традиционных региональных держав (Россия и Китай) и выстраивать более сбалансированную и поистине многовекторную внешнюю политику.



Заключение



Сегодня в мире происходят фундаментальные изменения, которые охватывают все сферы международного взаимодействия и затрагивают каждый регион, в том числе и Центральную Азию.



В таких условиях мы должны трезво оценивать состояние международных отношений, выявляя потенциальные угрозы для их предотвращения, полагаясь, в первую очередь, на свои силы и возможности, так как никто другой в эпоху возобладания эгоцентризма на международной арене не возьмется решать наши проблемы.



Также новая эпоха может открыть перед нами большие возможности. Наша задача будет состоять в том, чтобы уметь воспользоваться ими во благо развития страны.



Решение вопросов угроз и развития будут требовать сплоченности, роста самосознания, кропотливой деятельности правительства республики и народа в целом.



Именно все вместе мы можем добиться благополучия нашей Родины. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698064980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Решение проблем закредитованности населения рассмотрели в Мажилисе

- Новые цифровые системы отслеживания лекарств и единой очередности в детсады запустят в Казахстане в 2024 году

- Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2023 года

- Кадровые перестановки

- Урок глобального моделирования от мастера Си

- Перспективы сотрудничества обсудил Первый вице-премьер с представителем корейской компании "Doosan Enerbility"

- Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых по выполнению поручения Президента об устойчивом демографическом развитии

- Тбилисские страсти

