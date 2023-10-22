|Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы, - Шерали Ризоен
15:43 23.10.2023
Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы
Шерали Ризоен, политолог
При этом, по мнению экспертов, страны региона должны и могут рассчитывать только на себя.
29 сентября в ФРГ состоялась встреча лидеров стран Центральной Азии и Германии. 19 сентября в штаб-квартире ООН впервые прошла встреча лидеров ЦА и США.
Встречи на уровне лидеров в последние два года проводят и другие игроки на международной арене: были встречи лидеров региона с Китаем и с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, лидеров Индии и России. В 2024 году такой же формат будет с Японией.
Такая заинтересованность Центральной Азией ведущими игроками на международной арене может говорить о повышении роли региона в свете глобальных геополитических перемен.
Что это значит и какие последствия могут быть для стран региона?
Прекрасный постбиполярный мир
После окончания холодной войны и распада биполярного мира произошли важные и глубокие изменения в системе международных отношений, которые не имели аналогов в истории до этого момента.
Стремительно распространилась глобализация. Экономики стран проникали вглубь друг друга, барьеры на пути торговых отношений между странами ликвидировались полностью или частично, происходило стремительное передвижение капитала, труда и технологий по всему миру. Рыночная экономика распространилась повсеместно. Мировая экономика никогда не была настолько интегрированной. Такое положение привело к процветанию стран и народов.
После распада социалистического лагеря распространение демократических ценностей и принципов получило новое дыхание, которое охватывало бывшие коммунистические страны и углублялось в демократических государствах. Права и свободы человека возвысились на новый уровень и приобрели большее значение в рамках международных отношений.
Несмотря на конфликты в некоторых частях мира, насилия в общем стало меньше и оно дошло до исторического минимума.
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Кто угрожает Центральной Азии?
Возросли значения разных ТНК (транснациональные корпорации), МПО (межправительственные организации) и НПО (неправительственные организации), финансовых структур (Международный валютный фонд, Всемирный банк) и даже отдельных личностей в международных процессах.
Устами президента США Билла Клинтона был провозглашен конец таких констант международных отношений, как геополитические противостояния и борьба за сферы влияния, роли силы в международных отношениях, блоковые мышления.
А сами США стали единственной сверхдержавой в мире, которая резко оторвались вперед от других государств в военной, экономической, технологической и культурной сферах. Или, проще говоря, опередили другие государства совокупной мощью в разы.
Образовался однополярный мир с гегемонией США. Другие же государства, будучи ослабленными (СССР/Россия) или же только вставшие на путь развития (Китай, Индия), не осмеливались бросать вызов этой гегемонии.
Они пытались налаживать тесные отношения с США и Западом в целом, чтобы получить от этих отношений нужные им ресурсы развития.
Таким образом на короткий исторический период воцарился прекрасный мир процветания и благополучия.
Возврат к естественному состоянию международных отношений
Вышеописанный мир и период были аномалией в истории международных отношений. Они исторически представляли собой хаотичность и эгоцентричность, что означает стремление каждого игрока удовлетворять свои национальные интересы.
На международной арене всегда преобладали права силы и реальная политика (Realpolitik). Более прозорливые и беспристрастные эксперты, следившие за международными процессами не только в свою эпоху, но и исследовавшие их с точки зрения истории международных отношений, понимали, что сложившаяся ситуация постбиполярного мира является временной.
Но законы истории и геополитики не дали долго себя ждать. "Прекрасный мир" (с гегемонией США) начал давать трещины в конце 2000-х годов.
В 2008-2009 годах разразился мировой экономический кризис, который нанес колоссальный удар репутации глобальной рыночной экономики и капитализма.
Для решения проблем кризиса мировая экономика нуждалась не только в развитых странах G7 (которые до этого имели решающее значение в мировой экономике), но и в развивающихся странах.
Это означало, что главенство Запада в глобальной экономике начинает уменьшаться.
В 2014 году в Украине начались народные волнения, которые привели к смене власти в стране. За этим последовал конфликт не только внутри страны, но и на международной арене.
После майдана Россия присоединила к себе Крым, а также поддерживала самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Это привело к конфронтации между Западом и Россией.
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Следующим важным сдвигом в международных отношениях был приход к власти в США Дональда Трампа.
В Стратегии национальной безопасности США, подписанной Трампом в декабре 2017 года, делался акцент на соперничество и конфронтацию между великими державами в ХХI веке. Самый главный сдвиг во внешней политике США при Трампе, который серьезно повлиял на всю систему международных отношений, происходил на китайском треке.
Отношения США и КНР постепенно стали катиться к соперничеству. Это изменение сопровождалось перефокусированием внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
В Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус по отношению к КНР, как о главном сопернике США в XXI веке.
Начавшиеся противоречия в экономике привели к ухудшению отношений в политической и технологической сферах, а также в военной и идеологической.
В начале 2020 года весь мир охватила пандемия коронавируса. Мир погрузился в глубокий кризис. Пандемия проявила те тенденции в международных отношениях, которые были до этого не так ярко выражены. Государства на тот момент начали думать, в первую очередь, о своих интересах и благополучии.
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Как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на Центральной Азии?
Эгоцентризм в международных отношениях во время всеобщей катастрофы показал, насколько тот прекрасный мир, который нам описывали на протяжении тридцати лет, хрупок.
Такие понятия, как совместное сотрудничество и стремление противостоять кризисам, которые могут возникнуть перед лицом всего человечества, оказались фикцией.
24 февраля 2022 Россия начала войну против Украины. Это была первая "большая война" в мире после холодной войны.
Конфронтация между Россией и коллективным Западом перешла в горячую фазу. Против России сплотились более трех десятка стран, обвиняя страну в агрессии. Предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене.
Эксперты в области международных отношений и военные эксперты дают пессимистичные прогнозы о перспективах мирного урегулирования конфликта. Обе стороны еще не готовы сесть за стол переговоров, пытаясь нанести сопернику решающее поражение.
Кроме вышеупомянутых вех были и другие знаковые изменения в международных отношениях (к примеру, вывод США войск из Афганистана в 2021 году). Геополитические сдвиги, упомянутые выше, привели к следующим последствиям в международных отношениях:
1) Обострение противостояния между великими державами;
2) Возвращение силы как основного инструмента достижения внешнеполитических целей на международной арене;
3) Фрагментация и дезинтеграция мировой экономики. Политизация и военизация экономики;
4) Новое идеологическое и ценностное противостояние;
5) Снижение уровня глобальной стабильности и безопасности;
6) Рост национализма и ксенофобии;
7) Рост недоверия между государствами.
Таким образом, мы находимся в мире глобальных геополитических перемен, которые постепенно рушат прежний постбиполярный мир.
Регион Центральной Азии в эпоху геополитических перемен
Обострение противостояния между великими державами на международной арене приводит к борьбе за влияние в разных регионах мира.
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Борьба ведется за ресурсы выживания и развития, за умы и сердца стран и народов, за культурные и цивилизационные ценности, за историческую правду.
Это противостояние затронет и регион Центральной Азии.
Противостояние великих держав в регионе может открыть для стран ЦА большие возможности. Но стоит отметить, что такое противостояние может быть и пагубным, если элиты стран региона не смогут вести умную, взвешенную и прагматичную внешнюю политику.
Регион приобретает все большее значение на международной арене. Все чаще на мировой повестке дня появляются голоса народов и стран региона.
Значимость региона будет и дальше возрастать, привлекая к себе внимание мирового сообщества. Доказательством данного тезиса могут быть упомянутые саммиты глав государств Центральной Азии с ведущими мировыми державами в формате "С5+1".
Именно это может открыть окно возможностей для государств Центральной Азии.
Конкуренция великих держав в разных сферах в регионе может привести к изобилию предложений нужных нам ресурсов для развития, а также, что очень важно, к диверсификации доступа к таким ресурсам.
В свою очередь, диверсификация отношений может еще больше укрепить национальную безопасность и суверенитет каждого государства. Наши страны могут выйти из-под влияния традиционных региональных держав (Россия и Китай) и выстраивать более сбалансированную и поистине многовекторную внешнюю политику.
Заключение
Сегодня в мире происходят фундаментальные изменения, которые охватывают все сферы международного взаимодействия и затрагивают каждый регион, в том числе и Центральную Азию.
В таких условиях мы должны трезво оценивать состояние международных отношений, выявляя потенциальные угрозы для их предотвращения, полагаясь, в первую очередь, на свои силы и возможности, так как никто другой в эпоху возобладания эгоцентризма на международной арене не возьмется решать наши проблемы.
Также новая эпоха может открыть перед нами большие возможности. Наша задача будет состоять в том, чтобы уметь воспользоваться ими во благо развития страны.
Решение вопросов угроз и развития будут требовать сплоченности, роста самосознания, кропотливой деятельности правительства республики и народа в целом.
Именно все вместе мы можем добиться благополучия нашей Родины.