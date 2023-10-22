В Таджикистане заработало новое молодежное радио ZET FM

15:46 23.10.2023

Вещание будет круглосуточное на территории всего Таджикистана.



Мобильная компания ZET-MOBILE совместно с "Ориено-Медиа" запустили новую радиостанцию "ZET FM" на волне 103 FM.







На открытие радио собрались блогеры, актеры и другие представители творческой и активной молодежи.



ZET-FM – молодежная музыкально-информационная радиостанция, в сетке вещания которой также будут авторские программы и рубрики на таджикском и русском языках. Вещание будет круглосуточное на территории всего Таджикистана.



В честь открытия радиостанция также проводили грандиозный концерт. Он собрал на площади торгового центра "Сиема Молл" 8 тысяч человек. Жителей столицы своими выступлениями радовали звезды таджикской и восточной эстрады – Фарахноз Шарафова, Шабнами Тоджиддин, Есамин Давлатова, Мино, Суруш Холов и др.



В дальнейшем ZET-MOBILE планирует провести концерты в Худжанде и Бохтаре.