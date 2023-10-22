|17:42 Узбекистан Кыргызстану подарил вертолет
17:28 Тбилисские страсти. Во что выродилась "Грузинская мечта".., - Данияр Ашимбаев
17:12 Только не высылайте обратно: чего в России боятся мигранты-гастарбайтеры
16:57 Уже и Пакистан готов нанести Израилю ядерный удар, - Юрий Кнутов
16:51 Битва за Авдеевку, 13-й день: Напряжение нечеловеческое
16:48 Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа. От израильской ракеты
15:46 В Таджикистане заработало новое молодежное радио ZET FM
15:43 Ветер перемен: Мировые стрессы и преобразования заставляют Центральную Азию реагировать на угрозы, - Шерали Ризоен
15:39 Ученые установили непереносимость грибов у восьми народов мира, среди них - казахи и монголы
15:34 Протестуя против политики США... подал в отставку один из VIP-сотрудников Госдепа Джош Пол
15:31 "Хезболла" колеблется между войной и миром, - Д.Родионов
14:55 Средиземное море заштормило: Вместо россиян гонять американские авианосцы собираются китайцы, - С.Ищенко
14:53 Новый мировой разлом: арабо-израильский конфликт раскалывает элиты даже в России, - Д.Попов
14:51 Фатальная ошибка. Роль произраильского лобби в политике США
14:49 Авдеевка или Харьков? Российская армия переходит к наступательным действиям
14:48 Кыргызский депутат Абдалиев счел кражу скота более тяжким преступлением, чем похищение девушек
14:47 С начала года интернет-мошенники заработали на казахстанцах свыше $23,5 млн
14:44 В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?
11:19 Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или "тик-ток джихад"? - Александр Ростовцев
09:38 Франция боится арабской осени, - Алексей Тарханов
09:03 Бежавшего из РФ заукраинского олигарха Турлова выставили из совета директоров казахстанской АО "Кселл"
08:45 Сербы готовят отделение от Боснии. Додик не шутит, - "Къ"
08:25 США: "перенапряжение", - Николай Петров
08:20 Колониализм по-датски: дорога к вымиранию для инуитов, - Е.Пустовойтова
07:50 У Казахстана новые послы: в Мексике (Примбетов), Латвии (Карипов) и Индонезии (Абдыкаримов)
02:01 Куда уходит золото Таджикистана, - А.Захватаев
01:56 Турция повысила до $200 тыс. минимальную стоимость недвижимости для выдачи ВНЖ
00:54 Самарский инцидент. РосВласти навезли мигрантов. а теперь не знают как их утихомиривать, - О.Исайченко
00:52 КазТеннисист Бублик выиграл турнир категории ATP-250 в Антверпене
00:50 Новые правила участия в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:28 Чемпионом Казахстана по футболу впервые в истории стал шымкентский "Ордабасы"
00:26 Двое детей погибли после травли клопов в Актау
00:03 Виновные во взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области бойцы КазАрмии Туранов и Аширбай получили по 9 лет колонии
|16:15 Мао Цзэдун о третьей мировой войне: "во-первых, мы против, во-вторых, мы не боимся"
15:48 "Страна чудес и пропавшего миллиарда": сандунисты исправно добивают Молдавию, - Яков Павлов
15:19 "Глупо ждать конца глупости". Уроки истории от Бориса Пастернака
15:18 Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
15:04 Сколько осталось до краха советской Америке, - Дм.Косырев
14:24 Иракские шииты всадили несколько небольших ракет в американскую базу Айн-эль-Асад
13:59 Байден резко поднял ставки, - Марат Баширов
13:58 Щит и козырь. Как Китай и Таджикистан обеспечивают безопасность друг друга? - В.Кашин
13:55 Педофилия в Узбекистане набирает обороты. Как бороться с этим злом?
13:53 Чего боится и чем рискует Израиль, - Тимур Шерзад
13:52 Анкара не спешит принимать Швецию в НАТО
13:49 "Убить Дракона" Е.Шварц написал в... Душанбе (история)
13:46 Готтентотская мораль. Жертвы будут множиться, - Дм.Тараторин
13:18 Израиль создал особый "Центр спецопераций" для уничтожения командиров ХАМАС
09:59 Большой Брат хочет читать твои мысли, - В.Катасонов
09:58 Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль? - В.Бурт
08:55 Bloomberg: Берлин продолжает платить "Газпрому", так как разрыв контракта обойдется в неподъемные €10 млрд
08:53 Guardian: ближневосточная дипломатия Запада на грани провала - арабские союзники теряют терпение
|Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа. От израильской ракеты
16:48 23.10.2023
Казахстанка погибла в секторе Газа Фото: pixabay
22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации МИД РК, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.
"Наша соотечественница долгое время проживала с мужем – гражданином Палестины в секторе Газа", – говорится в сообщении.
Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 октября начала наземные боевые действия в секторе Газа.
Анастасия Стативкина