 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Авдеевку, 13-й день: Напряжение нечеловеческое
16:51 23.10.2023

Враг ввел в бой свою лучшую 47-ю бригаду "Магура" с БМП M2 Bradley - наши ответили "умными" ФАБами
Александр Ситников

В зоне ответственности группировок "Южная" и "Восток" ВС РФ, где развернулась битва за Авдеевку, враг понес существенные потери. Здесь по данным нашего Минобороны уничтожено более 650 боевиков Зеленского. Обескровлены 54-я и 72-я механизированные, 5-я и 79-я штурмовые бригады, а также 58-я мотопехотная бригада ВСУ.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке сообщил, что "22 октября российские войска продолжили наземные атаки в районе Авдеевки и, по подтвержденным данным, незначительно продвинулись к югу от Авдеевки". Эксперты ISW ссылаются на видеозапись с геолокацией, согласно которой наши штурмовики продвинулись к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Что любопытно, на карте ISW линия боестолкновения сдвинута вплотную к Голубому озеру на северо-востоке от города, хотя об этом в аналитике Института ничего не говорится. В свою очередь украинский картодел "Жива карта" указал ЛБС западнее - вдоль пруда Молотовского.

Боец 79-й ОДШБр ВСУ сообщил, что в "мясные штурмы" на южном фланге Артемовска брошены уже калеки с костылями
В целом на 13-й день нашего наступления под Донецком не произошло существенных изменений. Тем не менее, по сообщению Генштаба ВСУ, бандеровцы неожиданно контратаковали в направлении Песков (8 км к юго-западу от Донецка) и захватили передовые позиции российских войск в этом районе вдоль автотрассы. Правда, каких-либо доказательств предоставлено не было, что вызывает большие сомнения в "победе" укровермахта.

Об этой суицидальной атаке сообщили и наши блогеры, находящиеся под Донецком. Многие из них написали в своих спичах, что с утра 22 октября ВСУ начали штурм под Авдеевкой. Удар наносится в сторону Песков - в тыл южному флангу "полукольца" российских войск вокруг Авдеевки.

Очевидно, враг попытался "срезать" южный фланг, чтобы снять угрозу окружения и вывести из-под огня единственный маршрут снабжения обороняющихся через Орловку-Ласточкино, который уже назвали "дорогой смерти". Наши ответили всеми калибрами - да так, что грохот стоял в столице ДНР. К обеду стали поступать первые новости: "Идет жесточайший бой в районе Первомайского и Песков, наши парни уничтожают наступающего противника".

К вечеру стало понятно, что атака нацистов на Пески отбита. Да, врагу удалось незначительно захватить часть позиций в районе Первомайского, но подошло подкрепление, после чего свежие силы ВС РФ успешно контратаковали и вернули свое назад, пока ВСУшники не успели закрепиться. Поле боя было буквально усеяно трупами противника и сожженной бронетехникой. Появились кадры пленения украинских солдат, которые предпочли жизнь вместо смерти на благо Зеленского.

Огромные потери укровермахта и высокий риск окружения крупной группировки ВСУ вынудил официальных говорящих голов делать заявление о необходимости удержания укрепрайона любой ценой. "Авдеевка является достаточно важным для обороны Украины населенным пунктом. Также она не дает россиянам выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей". Об этом в эфире Зе-телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Бандеровский Генштаб перебросил из Запорожья на южный фланг битвы элитную 47-ю бригаду "Магура", которая атаковала наши позиции под прикрытием БМП M2 Bradley, называемой в укровермахте легким танком. Ранее американская "броня" здесь не засвечивалась, что говорит о смещении приоритета врага с Токмакского направления на Авдеевское.

Админ 93-й бригады ВСУ сообщил, что "мирняк" категорически не хочет покидать Авдеевку, при этом гарнизон усиливается "пушечным мясом", которое силой набирают в городах неньки. По словам правдоруба-холодноярца, городок под Донецком станет "Бахмутом, умноженным на 3. Как минимум".

"Единственное, что поменялось - это противник: вместо вагнеров - толпы регулярных подразделений. Но не менее мотивированных и с гораздо большим количеством арты, плюс авиация", - пожаловался он щирым громадянам.

И в самом деле, весь день 22 октября на позиции ВСУ прилетали "умные" ФАБ-500. Особенно мощная бомбардировка опорников укровермахта шла перед поселком Северный. По всей видимости, в ближайшее время начнется его штурм, и все попытки врага спутать нам карты ударом в направлении Песков провались.

Воюющий блогер "Вожак" рассказал, что день тринадцатый на его участке прошел относительно спокойно. По его словам, основные бои сегодня развернулись на севере и юго-западе - в районе Песков и Опытного. "Мы все также держим укреп. Мне очень сложно описать, что стоит за этими простыми словами. Скажу лишь, что после ротации парни возвращаются в роту с пустыми ледяными глазами. Напряжение нечеловеческое".

Чтобы была понятна степень сложности окружения, "Вожак Z" особо отметил: "Авдеевский укрепрайон - это огромная сеть подземных коммуникаций. Сегодня полдня кружили над одним районом - ни единого движения на поверхности. Но мы точно знаем, что противник там есть. Отдельную головную боль доставляют „польки" - минометы 60 мм. Ты не слышишь звука прилета, и не успеваешь вовремя среагировать. Но мы ищем их расчеты, находим, уничтожаем".

В Сети появились кадры уже нашей атаки позиций ВСУ к югу от Первомайского, в результате чего атакующие в направлении Песков оказались в "кишке". Возможно, этим и объясняется провальный штурм врага. По всей видимости, русская разведка была в курсе планов укровермахта и подготовила план.

Бандеровский блогер @myro_shnykov, один из самых читаемый в незалежной, на 13-й день битвы за Авдеевку сменил свою "победную риторику" на вселенскую печальку. "Наше войско несет потери, потому что такую вражескую орду без этого остановить также невозможно. Нас покидают лучшие".

А тем временем с Банковой пошли инсайды о том, что Зе-команда опасается потери ключевого города на Южно-Донецком фронте, поскольку операция "Авдеевская петля" развивается по сценарию русского командования. Причем ВС РФ, как предупредил Пентагон Генштаб ВСУ, даже еще не задействовали основные силы.

Источник - svpressa.ru
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