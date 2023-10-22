Уже и Пакистан готов нанести Израилю ядерный удар, - Юрий Кнутов

16:57 23.10.2023

Юрий Кнутов оценил, пойдет ли ХАМАС на исполнение ультиматума Израиля

Павел Еськов

Уже и Пакистан готов нанести Израилю ядерный удар



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Юрий Кнутов



Давая интервью австралийскому телеканалу ABC, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус назвал условия, при которых израильская сторона закончит конфликт.



"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых они прячут мирных израильтян, вернул бы всех заложников, всех 212 человек, и сдался бы безоговорочно, то война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это [провести наземную операцию - "СП"]", - сказал он.



Впрочем, как обратил внимание в беседе со "Свободной Прессой" военный обозреватель, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, требование ЦАХАЛ, по сути является ультиматумом, который не реализуем.



- Хочу напомнить, что ХАМАС ранее предлагал сделку, в соответствии с которой он бы отпускал американских, в первую очередь, заложников и представителей стран НАТО в обмен на то, что Соединенные Штаты отказываются от бомбардировок позиций, от участия в операции и не будут поставлять высокоточные бомбы непосредственно Израилю.



Повторюсь: начиналось именно с этого. Но, по-видимому, американцы изменили свою позицию, хотя ХАМАС, вроде, двух женщин-американок отпустил и даже объявил, что собирается отпустить еще несколько человек. Понятно, что это, в большей мере, демонстративная акция, чем какой-то реальный шаг. Поэтому, я думаю, что ХАМАС с требованием ЦАХАЛ не согласится. Таким образом, для Израиля и стран Запада это будет достаточно весомым аргументом, чтобы начать операцию, против сектора Газа.



"СП": Но если Израиль начнет свою наземную операцию с желанием уничтожить ХАМАС, могут погибнуть и многие мирные жители сектора Газа…



- Но вы же помните, как выступил командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля Йоав Галант, который прямо назвал жителей Газы "человекоподобными животными".



То есть, Израиль палестинцев даже за людей не считает. Главная задача, которая изначально ставилась Израилем - освобождение территории страны от палестинцев вообще. А сейчас, в первую очередь, из сектора Газа.



Я думаю, что Запад в этом отношении Израиль поддерживает. А потому, на мой взгляд, Израиль попытается добиться, чтобы палестинцы были вытеснены на территорию Синайского полуострова, а та часть, которая останется - будет крайне дешевой рабочей силой, не более.



"СП": Если операция начнется, стоит ли ожидать поддержки со стороны арабского мира?



- Об официальной поддержке уже высказался Иран, правда не о том, что Тегеран предоставит свои силы, которые будут напрямую участвовать в конфликте. Скорее, Иран был намерен сделать ставку на "Хезболлах" и другие силы. Однако, Израиль уже ответил, что будет считать, что Иран напрямую будет участвовать в боевых действиях.



Косвенную поддержку палестинцам могут оказать и другие арабские страны - это Саудовская Аравия и Катар. Но это, скорее, в большей мере будет финансовой поддержкой, чем прямым участием. Египет может оказать и военную помощь, но, думаю, он побоится того, что американцы введут против него санкции.



Также поддержку может оказать Турция. Это, конечно, не арабское государство, но Анкара достаточно жестко высказалась по поводу политики Израиля.



Кроме того, есть еще вероятность, что если Израиль применит тактическое ядерное оружие против Ирана, - а Израиль сказал, что он готов нанести по Ирану удар, - и если тот ответит, то в таком случае начнется уже конфликт между Ираном и Израилем. Этот конфликт, вне сомнений, отвечает интересам Соединенных Штатов - у них появляется возможность расправиться не только с ХАМАС, но и с Тегераном.



Правда, в таком случае, в конфликт может вмешаться Пакистан. Какая здесь возникает опасность? В Пакистане ряд радикальных проповедников уже призывали свое правительство, в случае, если Израиль применит ядерное оружие, также ответить ему ядерным ударом.



Такой расклад существует. Он маловероятный, но, в любом случае, он возможен.