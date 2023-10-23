Только не высылайте обратно: чего в России боятся мигранты-гастарбайтеры

17:12 23.10.2023

Чего боятся приехавшие жить и работать в Россию мигранты из стран Азии? Ответ на это дал опрос, проведенный среди более чем 3000 мигрантов в мессенджерах и соцсети "ВКонтакте". Среди респондентов были как недавно приехавшие гастарбайтеры, так и получившие гражданство РФ или оформившие ВНЖ, сообщает Pravda.Ru.



Опрошенные рассказали, что они в России работают в различных областях - строительстве, ЖКХ, на такси, в общепите, торговле (магазины и т. д.), службе доставки. Главным страхом, по данным социологов, для них является депортация "с пальчиками" - так мигранты называют процесс выдворения с проведением дактилоскопии. В таком случае у пограничников остаются "пальчики", и это означает невозможность въехать снова с документами на другие фамилии.



"Переехавшие в Россию из бедных республик мигранты мечтают „укорениться", получив социальную поддержку, медицинское обслуживание", - рассказывают исследователи.

Мигранты признаются, что пусть они сами трудятся на тяжелой работе, все равно есть надежда, что их дети, став гражданами РФ, получат российское образование и смогут выстроить карьеру "в сфере интеллектуального труда". Например, пойдя в медицину, образование, на госслужбу, на работу в банки и т. д. Также среди страхов у мигрантов - потеря работы и последующее безденежье, тяжелая болезнь, боязнь попасть в СВО на Украине, претензии со стороны полиции, следствия, судов, глобальная или даже ядерная война, обман со стороны работодателя или при серьезных покупках (из-за языковой и юридической малограмотности), потеря контакта со своей диаспорой.



Социологи выяснили, что мигранты перестали бояться скинхедов (радикальных бритоголовых националистов), потому что "их больше нет в России". При этом в 2010 году страх перед скинхедами был на первых позициях в мигрантской среде. Кроме того, мигранты перестали бояться пристраститься к запрещенному для мусульман употреблению алкоголя - в 2010 году этот страх также входил в топ-5.



Ранее глава Следственного комитета России призвал привлекать мигрантов к участию в СВО. Александр Бастрыкин считает, что если человек получил гражданство и паспорт РФ (а с ним все права россиянина), он должен исполнять свой воинский долг. Если же человек не хочет обязанностей, а лишь собирается пользоваться правами россиянина, его надо лишать полученного гражданства России.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/23/tolko-ne-vysylayte-obratno-chego-v-rossii-boyatsya-migranty