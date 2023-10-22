Тбилисские страсти. Во что выродилась "Грузинская мечта".., - Данияр Ашимбаев

17:28 23.10.2023

В парламенте Грузии прошло голосование по импичменту президенту. Голосование было скорее символическим, поскольку у парламентского большинства не набиралось 2/3 голосов, необходимым для смещения Саломе Зурабишвили, но выразить свое отношение к ней правящая партия "Грузинская мечта" решила обязательно



Данияр Ашимбаев, 20 октября



В парламенте Грузии прошло голосование по импичменту президенту. Голосование было скорее символическим, поскольку у парламентского большинства не набиралось 2/3 голосов, необходимым для смещения Саломе Зурабишвили, но выразить свое отношение к ней правящая партия "Грузинская мечта" решила обязательно.

Несколько лет назад президент в Грузии стал по конституционной реформе символической фигурой, и на этот пост большинство выдвинуло бывшего посла Франции в Грузии, а затем министра иностранных дел при Саакашвили – Саломе Зурабишвили.

Но очень быстро "Грузинская мечта" в своем кандидате разочаровалась.



Нынешняя правящая партия была создана бизнесменом Бидзиной Иванишвили, и в 2012 г. пришла к власти, победив Единое национальное движение (ЕДН) Саакашвили.

Надо понимать, что новейшую историю Грузии, как, впрочем, любого другого государства, было бы достаточно глупо рисовать только в черно-белых красках.



Михаил Саакашвили, возглавивший в свое время "Революции роз", в ходе которой сверг своего бывшего патрона Эдуарда Шеварднадзе и занял его место, конечно, знаменит своими реформами по борьбе с коррупцией. Но это не отменяет его склонность к авторитарному правлению, подавлению оппозиции, коррупции и причастности к гибели своих бывших соратников. Не говоря уже о развязывании войны в Южной Осетии в 2008 г.



Вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии для Грузии очень болезненный – тут, говоря словами президента Казахстана, "два основных принципа, заложенных в Устав [ООН]… в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение… Одни говорят о том, что территориальная целостность государства ‒ это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него". Токаев прагматично отметил, что вопрос признания самопровозглашенных государств может породить хаос – вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств. По этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.



С другой стороны, проблема сепаратизма тесно связана с угрозой национальной и языковой дискриминации, а отношения Тбилиси со своими бывшими автономиями обострились, собственно, по причине прихода к власти в Грузии ультра-национал-популиста Звиада Гамсахурдия. Его потом свергли свои соратники, которые позвали на царство тяжеловеса Шеварднадзе, которых этих самых соратников быстро разогнал, а его самого сверг Саакашвили, который победил сепаратизм в Аджарии и Кодорском ущелье, но развязал и проиграл войну с осетинами, которых поддержала Россия.



Но тут надо добавить, что кроме межнациональных отношений есть еще и геополитика в виде интересов Запада и Востока в Закавказье.

Саакашвили проводил курс абсолютно прозападный, хотя и в своем стиле. Партия Иванишвили же не является пророссийской. Сам Иванишвили и сменивший его сейчас в качестве премьера Ираклий Гарибашвили – прагматики, которые в принципе ведут страну на Запад, но стараясь не конфликтовать с Москвой.



За два десятилетия "Грузинская мечта" меняла и президента, и премьеров, и спикеров. В какой-то момент возникла идея поставить президентом человека, который символизировал бы евроинтеграцию и расширил социальную базу, особенно под постоянным давлением оппозиции (благо объявленный в розыск Саакашвили строил в это время карьеру на Украине, где спровоцировал немало скандалов, но стал иконой для казахстанских либералов и национал-популистов).

В итоге президентом стала Зурабишвили, но вскоре их пути с Гарибашвили разошлись.



Тбилиси не стал занимать антироссийскую позицию после начала войны, что вызвало негативную реакцию на Западе.

Началось давление на "Мечту" сверху и снизу. Сверху истерила госпожа президент, снизу митинговала оппозиция, которая волнами шла на штурм. Власть не отсиживалась и постоянно атаковала и контратаковала. Летом парламент принял закон об иноагентах, взяв за кальку американские нормы. Оппозиция, НПО, президент и Запад взвыли ("Это ж другое!"). После серии агрессивных митингов закон не стали принимать, хотя, честно говоря, с учетом западного финансирования СМИ, общественности и отдельных политиков спокойно можно было бы сделать.



Пошел новый закон о митингах, вызвавший аналогичную реакцию. Президент пообещала наложить вето и потребовала разорвать все отношения с Россией. Правительство Гарибашвили, которое смогло извлечь максимум пользы из санкционной войны и изменения логистических маршрутов, в ответ не разрешили Зурабишвили ездить за границу. Президент демонстративно ослушалась, парламент сделал запрос в Конституционный суд, который признал нарушение основного закона. Затем состоялось голосование по импичменту, на которое у "Мечты" не хватило голосов (оппозиция, кстати, убоявшись, что кто-то из ее депутатов сможет проголосовать "за", голосование бойкотировала). Дебаты прошли довольно бурно. Президент Зурабишвили заявила, что импичмент – "антиевропейский", который организовали "человечки". Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в ответ возмутился: "президент, 70-летная женщина, а ведет себя невежливо".

Что теперь – непонятно. Сместить президента правящая партия не может. На что-то повлиять президент тоже не может. Срок ее полномочий истекает через год. Политического ресурса своего у Зурабишвили не хватает. Сторонники Саакашвили, страдающего в "застенках режима", тоже перспектив на будущих выборах особых не имеют.



Тбилиси пытается усидеть на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, не ссорясь ни с кем, но кавказская специфика сильно отличается от Центральной Азии (можно отметить и сильно выросший уровень политических и экономических отношений Астаны и Тбилиси). Запад периодически обвиняет Грузию в нарушении санкций, но Тбилиси является стратегически важным звеном Транскаспийского транспортного коридора – логистического маршрута, идущего в обход России, а "Грузинская мечта" уверенно доминирует в своей стране. Гарибашвили, нужно отдать ему должное, достойно удерживает равновесие – и внутри страны, и самой страны в мире.