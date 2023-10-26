В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы

01:37 27.10.2023 Под знаменем Скобелева

о V Межрегиональных Скобелевских военно-патриотических сборах



Роман Илющенко



В период проведения СВО особенно остро воспринимаются все патриотические мероприятия. По приглашению давнего знакомого, ветерана "афганца", кавалера ордена Красной Звезды, гвардии старшего прапорщика запаса Николая Кирилловича Юдина – члена оргкомитета Суворовско-Ушаковских сборов, побывал с группой товарищей на организованных им однодневных V Межрегиональных Скобелевских военно-патриотических сборах 21 октября в подмосковном г. Раменское. Хочется поделиться своими наблюдениями с читателями.



Шестнадцать команд из Москвы, Подмосковья, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей, состоявшие из детей и подростков 12-16 лет под руководством своих руководителей, среди которых традиционно заметную роль играют ветераны военной службы, а также МВД, Росгвардии, МЧС, казаки, собрались на территории прихода Казанского храма, любезно предоставившей свои помещения и трапезную для гостей. Команды были представлены кадетскими классами СОШ, кадетскими корпусами, добровольными объединениями на базе церковных приходов и клубов и отрядами Юнармейского движения.



Соревнования проходили на территории МОУ СОШ N23 – думаю, одной из лучших школ Подмосковья. Тожественное открытие сборов, посвященных славному полководцу с выносом своего Знамени в актовом, битком набитом зале учебного заведения сопровождалось кадрами фронтовой хроники, что задавало определенный камертон самого мероприятия. Чувствовалось единодушие организаторов, муниципальных властей и школьного руководства в осознании важности исторического момента проведения сборов. Вся абстрактность их актуальности улетучилась, похоже, вместе с первыми сводками с линии боевого соприкосновения.



Помню, как еще пару лет назад, работая в редакции силового издания, сталкивался с непониманием руководства в освещении подобных мероприятий: мне, например, категорически запрещено было упоминать в текстах про ребят с оружием в руках, давать подобные фото! Кого же тогда воспитает такая система "патриотического" воспитания, которая, надо полагать сложилась и в системе образования? Какие, извиняюсь, защитники вырастут под бодренькие доклады "наверх" о том, что с патриотизмом "внизу" все в порядке – нужные лекции прочитаны, цветочки к памятнику павшим возложены. Банальный пацифизм, в сочетании с набирающим силу практикующимся феминизмом, проникший даже в силовые структуры, безусловно сыграл свою отрицательную роль в начале СВО. Далеко не изжит он и сейчас, о чем чуть позже!



Подобные сборы, которые проводит Николай Юдин и его единомышленники, носят характер максимального, на сколько это возможно, приближения к практике – подготовке молодежи и детей к службе Родине, любви к ней до самопожертвования. И лучшими союзниками здесь являются не чиновники и клерки в погонах и без, порой лишь отбывающие повинности на должностях, а Церковь и наши лучшие полководцы: святые благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Васильевич Суворов, святой праведный воин Федор Федорович Ушаков, Михаил Дмитриевич Скобелев. Именно они не только главные вдохновители, но и благотворители проекта, посылающие в нужное время достойных людей и помощников организаторам. Особо приятно, что руководство СОШ №32 разделяет подобные взгляды. О чем говорит не только присутствие на открытии сборов настоятеля Казанского храма, ответственного за взаимодействие с казачеством, заместителя председателя Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии – протоиерея Андрея Козорезова, но и отслуженный им молебен в лучших традициях Русского воинства.



Поэтому неслучайно, что среди этапов проведения сборов нет лишних и абстрактных. Все, начиная от смотра строя и песни, и знания основ воинских уставов – до оказания первичной медицинской доврачебной помощи носит прикладной, направленный уже в ближайшее будущее характер. Помимо этого, ребята показывали свои навыки в контрольно-силовых и физических упражнениях, владении приемами сборки и разборки автомата Калашникова, стрельбы в тире, метании ножей, а также "гранат" на точность и дальность, умении читать топографические знаки и знать, как защитить себя от поражения химическим или бактериологическим оружием. И, конечно, им нужно было преодолеть километровый марш-бросок с автоматами, противогазами и транспортировкой "раненого" на носилках.



Наблюдая и сравнивая действия команд на всех этапах, беседуя с участниками сборов и руководителями команд, я сделал несколько немаловажных выводов, могущих скорректировать военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи. Очевидно, конечно, отсутствие в школах основ военных дисциплин, который в советское время давали начальная военная подготовка и военизированные игры типа "Зарница". Слава Богу, с нынешнего года предмет вернется в образовательный процесс и займет свое достойное место, но его вакуум ощутим. В тех, командах, где не было соответствующей матбазы, ребята буквально не знали, с какой стороны подойти к автомату, как быстро и правильно одеть противогаз или как метать "гранату".



Особенно контрастно это заметно в представленной на сборах команде юнармейцев, где почему-то больше девочек-подростков. Несмотря на красивую, запоминающуюся форму они смотрелись весьма бледно. Это не отрицал и их руководитель, сетуя, что организовать какой-либо учебный процесс с ними крайне трудно, поскольку движение носит добровольно-показной, т.е. необязательный характер, т.е. "хочу – хожу, а хочу – не хожу". Но кроме того, в самой программе обучения юнармейцев, нет навыков, необходимых защитникам Отечества. Их основная задача, как складывается впечатление, красиво постоять на каком-нибудь спущенном сверху патриотическом мероприятии, где нужно возложить цветы к памятнику, успев сделать необходимое селфи. Очевидно, внешний вид, включая белоснежные банты, затмил для руководства юнармейских отрядов все остальное, включая смысл создания движения и содержание мероприятий.



Это не удивительно, так как создаваемое по инициативе МО России патриотическое юнармейское движение, как-то незаметно оказалось в цепких руках бывалых педагогов-женщин, отставных спортсменов и невостребованных артистов, которые в силу разных причин отнюдь не жалуют ветеранов военной службы и боевых действий. Ведь те создадут сложившейся корпорации шоу-"патриотов" ненужные проблемы, составят конкуренцию, внося свои куда более важные и нужные Родине и Армии свои практические, деловые предложения. Надеюсь, эта проблема получит широкую огласку и оценку у руководства МО России, которое выступает основным заказчиком настоящего патриота.



Но даже среди команд кадетского и клубного формирования заметны разные подходы к сборам. Где-то чувствовался формализм и "отбывание номера", сочетавшиеся с расхлябанностью, а некоторые команды представляли собой вполне военизированные коллективы, в которых чувствовался дух воинского корпоративизма, с любовью влитый в воспитанников прежде всего неравнодушными руководителями. Им удалось заразить ребят романтикой воинской службы, взогреть в их сердцах дух предков, защитивших Родину от иноземных захватчиков и мятежников, побудить живой интерес к знанию военной истории России, ее полководцев.



С этой целью каждые сборы, организованные Николаем Юдиным, включают в себя тематическую военно-историческую викторину. В этот раз они были посвящены Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, которому исполнилось в сентябре т.г. исполнилось 180 лет со дня рождения и 80-летию победы в Сталинградской битве. Незаслуженно забытый в советское время яркий полководец являл собой пример доблести и храбрости, любви к солдатам, которые боготворили его. Сегодня имя Скобелева возвращается в топонимику городов и на пьедесталы памятников и это не случайно, ведь современники называли его полководцем "равным Суворову", слагали про него песни, его имя гремело по всей России и за ее пределами. Он был страшен врагам и бесконечно любим простым народом в России, Болгарии, Сербии, вообще на Балканах. Его прославили победы в Средней Азии и последней русско-турецкой войне. Генерал Михаил Скобелев был одним из столпов движения объединения славян против Запада, что делает его идеи и победы актуальным и сегодня, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку.



Кроме того, викторина предусматривала вопрос по основам Православия – пока еще в своем большинстве факультативного предмета. С учетом, что этот этап возглавлял дипломированный религиовед, полковник запаса, член лиги военных дипломатов Андрей Дмитриевич Редкозубов, а ассистировал ему доктор военных наук, ветеран Афганистана и нескольких миссий в составе военного контингента ООН, член Союза писателей России, кавалер боевых наград, подполковник в отставке Владимир Алексеевич Азаров, у ребят была замечательная возможность пообщаться с легендарными людьми, носителями уникальных знаний.



Следует отметить, что большинство команд хорошо подготовились к викторине, давая верные, порой развернутые ответы, что не может не радовать – наше будущее знает, чтит и любит свои традиции, прошлое и героев. В этой связи позволю себе очень интересное наблюдение, весьма актуальное для нашего времени засилья мигрантами. Тема весьма болезненная, но впрямую не связанная со сборами, где, согласно воинских и казачьих традиций, не принято делить людей по вероисповедованию и национальности. В некоторых командах заметно было присутствие детей от смешанных браков с мигрантами, уроженцами Средней Азии и Закавказья и что характерно, они очень искренне старались правильно отвечать на вопросы, словно доказывая экзаменаторам, что они вполне русские по культурному коду. Очевидно и то, что их отцы – явные мусульмане не препятствовали своим детям посещать военно-патриотические клубы, изучать Православие. Данный опыт по ассимиляции мигрантов, их детей в русском духовном и культурно-историческом пространстве, мог бы быть взят на вооружение и изучен государственными структурами, призванными изучать и канализировать этот сложный процесс в нужное русло.



Сборы, которые завершились концертом художественной самодеятельности и награждением участников, как всегда, показали свою востребованность, достойно занимая свою нишу в военно-патриотическом воспитании допризывной молодежи, играя важную роль в распространении и популяризации идей и наработок, способствуя обмену опытом и мнениями в целях дальнейшего развития этого нужного Родине дела! Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698359820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере

- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана

- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС

- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов

- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов

- Кадровые перестановки

- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?

- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты

- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО

