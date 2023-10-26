В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания

01:39 27.10.2023

Минкультуры Таджикистана рекомендует согласовывать тексты книг перед публикацией с соответствующими ведомствами



Предложение появилось после недавнего задержания двух известных людей в стране - за издание книги, которая, по данным прокуратуры, содержит признаки национальной вражды.



Министерство культуры Таджикистана не обязывает согласовывать содержание изданий в Художественном совете министерства, но рекомендует согласовывать публикацию любой книги с соответствующими ведомствами, говорится в ответе, предоставленном министерством "Азия-Плюс".



Ранее портал Halva.tj сообщил о важных изменениях в правилах публикации книг. О них, якобы, заявил заместитель министра культуры Давлат Сафарзода на семинаре, который состоялся 15 сентября в Душанбе и собрал представителей издательств и печати Министерства культуры.



Согласно этой информации, "впредь все издательства и типографии, независимо от их организационно-правовой формы (частных или общественных), должны согласовывать выпуск книг с Художественным советом Министерства культуры".



Однако в ответе Министерства культуры "Азия-Плюс", подписанном самим Сафарзода, отмечается, что "специфическая директива, обязывающая издательства получать одобрение от Художественного совета для публикации книг, отсутствует".



"Вместо этого издательства в лице редактора могут самостоятельно решать вопрос о согласовании своих произведений с соответствующими органами, чтобы получить заключение", - отмечается в ответе ведомства.



"Издательства должны печатать учебники, научную, политическую и религиозную литературу только после получения рекомендаций соответствующих органов, - отмечает Давлат Сафарзода. - Каждое произведение, поступающее в издательство, должно быть представлено соответствующим органам: литературные произведения – Союзу писателей Таджикистана, научные работы – Национальной академии наук и научному главному редактору "Национальной энциклопедии таджикского языка".



Религиозные тексты должны быть представлены в Комитет религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов, а медицинские публикации требуют согласования с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения".



Резонансное издание



При этом в письме подчеркнуто, что "Министерство культуры не имеет перечня запрещенных произведений, и занимается вопросом издания книг на основании действующего законодательства РТ".



В то же время в ответе подчеркивается, что согласно законодательству, публикация произведений, которые призывают к преступлениям, разжигают расовую, национальную, региональную, религиозную или языковую рознь, а также нарушают территориальную целостность и независимость государства, подпадает под недопустимые действия.



Новость об этих правилах издания книг появилась на фоне задержания автора книги "Хаводиси рузгори ман" ("События моей жизни"), который также являлся директором душанбинской клиники "Ибн Сино" Абдухалила Холикзода.



В выпущенной в марте этого года книге автор выразил обеспокоенность неблагоприятной деловой средой в стране, коррупцией, падением уровня культуры и образования. Книга стала резонансной и обсуждалась в соцсетях. Некоторые ее разделы вызвали бурную дискуссию, а автора обвинили в оскорблении достоинства жителей некоторых регионов страны.



Также были голоса, предлагающие восстановить "Главлит" - учреждение, которое контролировало издание книг в советское время, и отмечали, что все книги должны проверяться ответственными государственными органами перед публикацией.



В настоящее время под арестом находятся как автор книги, так и Абдукадир Рустам, один из писателей, имя которого упоминается в книге, который работал в отделе кадров клиники "Ибн Сино".



Генеральная прокуратура подозревает обоих в разжигании национальной, расовой, региональной или религиозной розни по статье 189 ч. 2 Уголовного кодекса Таджикистана.