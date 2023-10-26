Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев

01:41 27.10.2023

Новый посол Узбекистана в Италии прибыл в Рим



Вновь назначенный посол Узбекистана в Италии Абат Файзуллаев прибыл в Рим. Ранее он служил послом в Австрии и по совместительству в Венгрии.



