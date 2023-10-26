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Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
12:03 27.10.2023

Батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
Усиление Чечни дает Путину козырь на ближневосточном ТВД

Сергей Аксенов

Глава КЧР Рашид Темрезов наградил орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" пятнадцатилетнего сына главы Чечни Адама Кадырова. Орден присвоен за вклад в "укрепление традиционных исламских ценностей". КЧР - регион с преимущественно мусульманским населением.

Предыдущая по времени награда - орден "Дуслык", была вручена Адаму Кадырову главой другой мусульманской республики - Татарстана, Рустамом Миннихановым во время его молниеносного визита в Грозный. За значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Чувствуется высокая степень понимания между руководителями двух регионов. Рамзан Кадыров лично встречал своего гостя в аэропорту. "На встрече с гостем мы в неформальной обстановке обсудили ряд актуальных вопросов, поделились планами на будущее и определили наиболее важные направления", - написал глава Чечни.

А чуть раньше, 6 октября, его сын Адам стал Героем Чечни. Такое звание дают за выдающиеся заслуги перед народом республики, связанные с совершением подвига. Общественность тогда узнала, что Кадыров-младший - хафиз: выучил Коран наизусть. А также достиг серьезных успехов в спортивных единоборствах, стрельбе и т. д.

"Итак, регионы с преимущественно мусульманским населением начали активно награждать Адама Кадырова, избившего в СИЗО Никиту Журавеля, орденами. Что ж. У нас остались Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан и Кабардино-Балкария. Кто следующий?" - ерничает в своем Тг-канале Ксения Собчак.

Противопоставляет мусульман остальному населению РФ? Зачем?

Возможно, из-за личной вовлеченности в ситуацию. Ранее Собчак жаловалась, что ей звонил глава Чечни и просил не трогать его семью. Это было после избиения в СИЗО Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, который по заданию СБУ сжег Коран. Эмоции понятны: учишь-учишь аяты, а кто-то вдруг сжигает священную для мусульман книгу.

История с награждениями Адама трактуется некоторыми комментаторами как якобы подготовка Кадыровым-старшим своего преемника на пост главы республики. Мол, каждый орден добавляет авторитета, раскрывает перед жителями Чечни качества будущего лидера. Однако вряд ли такое может случиться в обозримом будущем. Ведь по закону Чечни главе республики должно исполниться 30 лет.

Тем не менее череда награждений Адама Кадырова играет некоторую консолидирующую роль в российской умме. Не зря отец называл его "героем всех мусульман". Исламский фактор важен как внутри, так и вовне России. Особенно вовне - ислам на планете исповедуют более миллиарда человек. Огромная сила! Не в этом ли кроется отгадка происходящих процессов?

И тут нельзя не заметить, что параллельно с возрастающей репутацией Чечни как лидера среди российских мусульманских регионов в республике создается новое серьезное боевое подразделение - батальон им. Шейха Мансура. Он войдет в структуру Минобороны и будет базироваться в Гудермесе, а командиром станет Руслан Геремеев.

Это не первое подразделение, формируемое в Чечне. Бурные события СВО вытеснили из памяти старые факты, но многие помнят десятки тысяч чеченских бойцов, собранных на стадионе в Грозном и готовых выдвинутся туда, куда прикажет их командир. Рамзан Кадыров называл себя тогда "пехотинцем Путина", подчеркивая стратегическое руководство президента РФ.

И действительно, стоило Верховному главнокомандующему начать спецоперацию, как тысячи, если не десятки тысяч чеченских бойцов, и даже представителей других регионов РФ, обученных в университете спецназа в Гудермесе, отправили воевать на юго-восток Украины. Спецназ "Ахмат" знает теперь вся страна. Его командира в зоне СВО - Апти Алаутдинова, тоже.

Так куда может отправиться сформированный батальон им. Шейха Мансура? С началом горячей фазы противостояния в секторе Газа, не исключено, что куда-то на Ближний Восток. Во всяком случае в Чечне уже есть желающие. Так, на недавно прошедшем в Абу-Даби турнире боец UFC Хамзат Чимаев после своей победы в бою прямо высказался за Палестину.

"Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей [Кадырова] поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину", - обратился на чеченском языке Чимаев. И получил уважительную реакцию Кадырова.

Ранее глава Чечни заявил о своей ясной поддержке Палестины против Израиля. "Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость", - написал политик.

В опубликованном видео Кадыров попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, открытую чеченским лидером в 2016 году в израильском Абу-Гоше (пригород Иерусалима). До этого стало известно, что мечеть получила повреждения. То есть помимо религиозного и государственного, у Рамзана Кадырова есть и личный мотив вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке.

Тем более крупнейший региональный игрок - Турция, заняла по поводу конфликта совершенно однозначную позицию. Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за гибель детей и гражданского населения в секторе Газа на страны Запада. Он отказался считать ХАМАС террористами и отменил уже намеченный визит в Израиль. А ведь Анкара - партнер Москвы.

Согласованные действия Турции и России, представленной боевыми подразделениями из Чечни, и подкрепленными авторитетом мусульманской уммы обеих стран могут стать военно-политическим фактором, который нельзя игнорировать. Тем более, за спиной у них будет миллиард жителей планеты, исповедующих ислам. Восстание Третьего мира против угнетателей? Похоже на то.

Есть над чем задуматься Верховному главнокомандующему. В первое время после обострения Владимир Путин занимал взвешенную позицию, ограничиваясь словами о необходимости выполнения резолюции ООН о создании палестинского государства. Однако после того, как Запад назвал это поддержкой террористической ХАМАС, придерживаться нейтралитета уже не имеет смысла.

Источник - СвободнаяПресса
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