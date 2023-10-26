 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.10.2023
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити
14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину

13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
00:04  Узбекистан: новые хокимы в Дехканабадском и Каршинском районах - Сулаймонов и Аликулов
00:00  Устал ли Запад от Украины? Отнюдь..., - НГ
Четверг, 26.10.2023
19:48  В Ташкенте состоялось первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана
19:36  Первый посол Узбекистана в Швеции Н.Ганиев приступил к своим обязанностям
19:35  Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам
19:33  Евросоюзу надоел Орбан: Венгрия может уйти
19:09  Военное бремя Казахстана меньше, чем у Кыргызстана и Таджикистана
18:56  Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам
18:50  Стройки за счет природы. В Узбекистане никого не волнует судьба реки Зарафшан
14:36  Удушающий чад национализма в Казахстане, - Сергей Кожемякин
13:36  В Казахстане изменят систему государственного планирования
12:25  Война пришла на американские базы. Шииты берутся за ракеты
12:24  В борьбе за власть ХАМАС хочет переиграть ФАТХ и получить контроль над всей Палестиной (расклады), - В.Кузнецов
12:21  Китайское кино: о проблемном прошлом и триумфальном настоящем, - И.Зуенко
12:19  Слон на канате. Как Индии удается дружить и с Израилем, и с Палестиной, - А.Куприянов
12:16  Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России, - Айнур Курманов
12:12  Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
12:11  Россиянам предложат "арабский шенген": названы преимущества и недостатки
08:59  КазМинпрос затеял очередную реформу, - А.Алехова
08:57  Пекин. Охота на "тигров и мух" продолжается, - Юрий Тавровский
08:35  Откроет ли "Хезболла" второй фронт против Израиля? избежать этого вряд ли удастся, - Владимир Овчинский
08:33  Израиль… на Украине: еврейское государство может "переехать" на берега Днепра
08:03  Трамписты закрепляются в Конгрессе. Чем известен новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:04 27.10.2023

"Мы рискуем потерять Россию": Патриарха Кирилла поддерживают политики
Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Сергей Нациевский

Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.

"Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово, - говорил он. - В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории и нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности?"

Спустя год он вновь поднял эту проблему.

Стремление заполучить дешевую рабочую силу не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих уважения к России и к ее народу, заявил он 24 октября во время своего выступления перед студентами МПГУ.

"Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность", - резюмировал Патриарх.

В tg-канале "Незыгарь" процитировали ответ некоего неназванного источник в мэрии Москвы: "Москва привлекает людей из ближнего зарубежья, организует много программ, добилась значимых результатов легализации работы мигрантов, ведется работа по организации медицинских и образовательных услуг. Патриарх Кирилл зачем-то лезет не в свои дела, туда в чем он совершенно не разбирается и не понимает вопроса".

Однако в том, что Патриарх Кирилл безусловно прав в своем предположении, что если ситуация с мигрантскими потоками не изменится - мы рискуем потерять страну, не сомневаются уже многие аналитики.

- У меня лично складывается ощущение, что мы уже ее теряем, это уже происходит, - поделился собственной точкой зрения на происходящее член ЦК КПРФ, политик Сергей Нациевский. - Посмотрите хотя бы на Москву и ее окраины. Кто там ездит в метро, кто ходит по улицам, кто плитку кладет, кто улицы подметает?

В Санкт-Петербурге похожая картина. Да и в некоторых центральных регионах России уже доходит до того, что региональные столицы потихоньку превращаются, а то и уже превратились, в самые настоящие мигрантские гетто, жители которых упорно не хотят ассимилироваться, вместо этого активно стремясь подстроить окружение "под себя".

"СП": Да, что ни день, то в инфопространстве появляется очередная тревожная информация. То в Санкт-Петербурге неприкаянная мигрантская молодежь от безделья избивает прохожих просто ради хайпа, то о самарском губернаторе свое нелицеприятное, мягко говоря, мнение открыто выскажут. В чем, образно выражаясь, кроются корни того, что нарождающаяся угроза превращения волны мигрантской вседозволенности в цунами становится все более осязаемой?

- Мое личное мнение - не стоит раздавать российское гражданство направо и налево. Сейчас, например, из всего десятимиллионного населения Таджикистана едва ли не треть проживает в России, и большинство из них - молодежь.

Во-вторых, надо начинать платить россиянам нормальные зарплаты. Ведь мигранты откровенно демпингуют по стоимости своего труда, и это очень на руку олигархам, прежде всего - в строительном бизнесе.

Почему бы на законодательно уровне не установить приоритет в зарплатах именно русским, а не гастарбайтерам? В Германии, например, сделано именно так, гастарбайтеры получают минимум, а коренные жители - заметно больше. Почему у нас-то титульная нация в нищете ходит? Нашлись же у нас неплохие деньги для рабочих на военных предприятиях, которые сейчас в три смены трудятся, когда нужда настала. Вот и тут, я уверен, найдутся, стоит только олигархам аппетиты поумерить, и вместо, допустим, 80 миллиардов "всего" 60 миллиардами удовлетвориться.

В-третьих - это, по моему мнению, самое важное - надо поддерживать собственное население, всячески поощрять демографию внутри России. Надо давать возможность отцам и матерям нормально зарабатывать, чтобы содержать ребенка, предоставлять больше льгот на покупку или строительство ими жилья, и давать больше преференций многодетным матерям, особенно многодетным. Да что там многодетным, уже с двумя детьми впору льготы предоставлять.

В-четвертых, медицину надо развивать в комплексе. Вы посмотрите, уровень заболеваемости среди детей у нас просто катастрофический, а среди взрослых и подавно.

Наконец, надо бы всем исполнять закон. У нас же сплошь и рядом "резиновые квартиры", незаконные регистрации мигрантов. На всех уровнях коррупция страшная.

"СП": Ну, коррупция - это очень обтекаемая отговорка. А можно конкретнее? Кто именно стоит за этой пресловутой коррупцией?

- Во-первых, за увеличение мигрантских потоков в Россию ратуют чиновники высшего эшелона. Тот же министр строительства Марат Хуснуллин открыто заявляет - нам нужно больше дешевых рабочих рук. Во-вторых, весь наш строительный бизнес, который в погоне за быстрым обогащением не хочет вкладываться в воспитание собственных специалистов, не хочет траться на поддержку профильных колледжей, ПТУ и институтов. В-третьих, это миграционные службы, которые дают разрешение на въезд мигрантам, закрывают глаза на нарушения при их регистрации, не в последнюю очередь благодаря взяткам, на которые мигранты и их родственники не скупятся в силу своего менталитета.

"СП": Что же нам нужно делать, чтобы в один прекрасный день русские и остальные россияне, разделяющие наш менталитет и культурный код, не почувствовали себя лишними в собственной стране? И почему этого не делается?

- Мы с коллегами-депутатами считаем, что навести порядок в мигрантском вопросе не слишком-то и сложно. Для этого, например, достаточно принять всего одну законодательную норму - за каждого приглашенного мигранта несет персональную ответственность именно то предприятие, которое его пригласило. Это, например, сразу сняло бы множество вопросов с уровнем образования "рабочего гостя". К тому же решен был бы вопрос с жильем (предприятие предоставляет), с доходом (предприятие гарантирует), с его поведением и досугом (предприятие контролирует).

Если никаких нареканий к такому мигранту не возникнет, через 3−4 года, предположим, можно поднимать вопрос о переселении в Россию его семьи, но опять же под определенные гарантии того предприятия, которое пригласило конкретного специалиста.

Вот при таких раскладах мы получаем, во-первых, возможность контролировать деятельность конкретного иностранца, во-вторых, повысить ответственность предприятий за свой штат, в-третьих, не завозить в Россию всех подряд, а только тех, кто действительно необходим.

Вот это был бы, по моему убеждению, оптимальный вариант. И нужно-то для этого всего ничего - только политическая воля и желание государства защитить собственных граждан.

Но у меня лично складывается ощущение, что нынешние проблемы с мигрантами в России начали активно медийно "подсвечивать" не потому, что это реально проблема для страны, а просто потому, что очередной выборный цикл у нас не за горами. Вот он пройдет - и все вернется на круги своя.

"СП": Почему?

- Да потому, что избавиться от мигрантов Россия попросту не сможет. Как в свое время на "нефтегазовую", Россия сейчас плотно села и на "мигрантскую иглу". Причем села настолько плотно, что начни она с нее слезать, сразу же все наши стройки моментально опустеют. И не только стройки - гастарбайтеры занимаются у нас уже и ремонтом дорог, и много чем еще, даже медициной.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698397440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  