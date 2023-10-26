Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП

12:04 27.10.2023

"Мы рискуем потерять Россию": Патриарха Кирилла поддерживают политики

Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?



Андрей Захарченко

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Сергей Нациевский



Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.



"Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово, - говорил он. - В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории и нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности?"



Спустя год он вновь поднял эту проблему.



Стремление заполучить дешевую рабочую силу не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих уважения к России и к ее народу, заявил он 24 октября во время своего выступления перед студентами МПГУ.



"Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность", - резюмировал Патриарх.



В tg-канале "Незыгарь" процитировали ответ некоего неназванного источник в мэрии Москвы: "Москва привлекает людей из ближнего зарубежья, организует много программ, добилась значимых результатов легализации работы мигрантов, ведется работа по организации медицинских и образовательных услуг. Патриарх Кирилл зачем-то лезет не в свои дела, туда в чем он совершенно не разбирается и не понимает вопроса".



Однако в том, что Патриарх Кирилл безусловно прав в своем предположении, что если ситуация с мигрантскими потоками не изменится - мы рискуем потерять страну, не сомневаются уже многие аналитики.



- У меня лично складывается ощущение, что мы уже ее теряем, это уже происходит, - поделился собственной точкой зрения на происходящее член ЦК КПРФ, политик Сергей Нациевский. - Посмотрите хотя бы на Москву и ее окраины. Кто там ездит в метро, кто ходит по улицам, кто плитку кладет, кто улицы подметает?



В Санкт-Петербурге похожая картина. Да и в некоторых центральных регионах России уже доходит до того, что региональные столицы потихоньку превращаются, а то и уже превратились, в самые настоящие мигрантские гетто, жители которых упорно не хотят ассимилироваться, вместо этого активно стремясь подстроить окружение "под себя".



"СП": Да, что ни день, то в инфопространстве появляется очередная тревожная информация. То в Санкт-Петербурге неприкаянная мигрантская молодежь от безделья избивает прохожих просто ради хайпа, то о самарском губернаторе свое нелицеприятное, мягко говоря, мнение открыто выскажут. В чем, образно выражаясь, кроются корни того, что нарождающаяся угроза превращения волны мигрантской вседозволенности в цунами становится все более осязаемой?



- Мое личное мнение - не стоит раздавать российское гражданство направо и налево. Сейчас, например, из всего десятимиллионного населения Таджикистана едва ли не треть проживает в России, и большинство из них - молодежь.



Во-вторых, надо начинать платить россиянам нормальные зарплаты. Ведь мигранты откровенно демпингуют по стоимости своего труда, и это очень на руку олигархам, прежде всего - в строительном бизнесе.



Почему бы на законодательно уровне не установить приоритет в зарплатах именно русским, а не гастарбайтерам? В Германии, например, сделано именно так, гастарбайтеры получают минимум, а коренные жители - заметно больше. Почему у нас-то титульная нация в нищете ходит? Нашлись же у нас неплохие деньги для рабочих на военных предприятиях, которые сейчас в три смены трудятся, когда нужда настала. Вот и тут, я уверен, найдутся, стоит только олигархам аппетиты поумерить, и вместо, допустим, 80 миллиардов "всего" 60 миллиардами удовлетвориться.



В-третьих - это, по моему мнению, самое важное - надо поддерживать собственное население, всячески поощрять демографию внутри России. Надо давать возможность отцам и матерям нормально зарабатывать, чтобы содержать ребенка, предоставлять больше льгот на покупку или строительство ими жилья, и давать больше преференций многодетным матерям, особенно многодетным. Да что там многодетным, уже с двумя детьми впору льготы предоставлять.



В-четвертых, медицину надо развивать в комплексе. Вы посмотрите, уровень заболеваемости среди детей у нас просто катастрофический, а среди взрослых и подавно.



Наконец, надо бы всем исполнять закон. У нас же сплошь и рядом "резиновые квартиры", незаконные регистрации мигрантов. На всех уровнях коррупция страшная.



"СП": Ну, коррупция - это очень обтекаемая отговорка. А можно конкретнее? Кто именно стоит за этой пресловутой коррупцией?



- Во-первых, за увеличение мигрантских потоков в Россию ратуют чиновники высшего эшелона. Тот же министр строительства Марат Хуснуллин открыто заявляет - нам нужно больше дешевых рабочих рук. Во-вторых, весь наш строительный бизнес, который в погоне за быстрым обогащением не хочет вкладываться в воспитание собственных специалистов, не хочет траться на поддержку профильных колледжей, ПТУ и институтов. В-третьих, это миграционные службы, которые дают разрешение на въезд мигрантам, закрывают глаза на нарушения при их регистрации, не в последнюю очередь благодаря взяткам, на которые мигранты и их родственники не скупятся в силу своего менталитета.



"СП": Что же нам нужно делать, чтобы в один прекрасный день русские и остальные россияне, разделяющие наш менталитет и культурный код, не почувствовали себя лишними в собственной стране? И почему этого не делается?



- Мы с коллегами-депутатами считаем, что навести порядок в мигрантском вопросе не слишком-то и сложно. Для этого, например, достаточно принять всего одну законодательную норму - за каждого приглашенного мигранта несет персональную ответственность именно то предприятие, которое его пригласило. Это, например, сразу сняло бы множество вопросов с уровнем образования "рабочего гостя". К тому же решен был бы вопрос с жильем (предприятие предоставляет), с доходом (предприятие гарантирует), с его поведением и досугом (предприятие контролирует).



Если никаких нареканий к такому мигранту не возникнет, через 3−4 года, предположим, можно поднимать вопрос о переселении в Россию его семьи, но опять же под определенные гарантии того предприятия, которое пригласило конкретного специалиста.



Вот при таких раскладах мы получаем, во-первых, возможность контролировать деятельность конкретного иностранца, во-вторых, повысить ответственность предприятий за свой штат, в-третьих, не завозить в Россию всех подряд, а только тех, кто действительно необходим.



Вот это был бы, по моему убеждению, оптимальный вариант. И нужно-то для этого всего ничего - только политическая воля и желание государства защитить собственных граждан.



Но у меня лично складывается ощущение, что нынешние проблемы с мигрантами в России начали активно медийно "подсвечивать" не потому, что это реально проблема для страны, а просто потому, что очередной выборный цикл у нас не за горами. Вот он пройдет - и все вернется на круги своя.



"СП": Почему?



- Да потому, что избавиться от мигрантов Россия попросту не сможет. Как в свое время на "нефтегазовую", Россия сейчас плотно села и на "мигрантскую иглу". Причем села настолько плотно, что начни она с нее слезать, сразу же все наши стройки моментально опустеют. И не только стройки - гастарбайтеры занимаются у нас уже и ремонтом дорог, и много чем еще, даже медициной.