Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский

12:06 27.10.2023 Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет

миротворчество Пекина в содружестве с Москвой



Владимир Овчинский



Число погибших в секторе Газа превысило 5000 человек, сообщили палестинские органы здравоохранения 23 октября после того, как Израиль заявил, что за ночь нанес сотни ударов по анклаву. Нападение произошло после того, как израильские официальные лица предупредили, что нападения на сектор Газа участятся.



Белый дом заявил, что президент Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 октября договорились о том, что будет "непрерывный поток" критической помощи, в тот же день вторая колонна грузовиков въехала в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах из Египта. По мере роста напряженности на Ближнем Востоке госсекретарь Энтони Блинкен предупредил о "вероятности" "эскалации со стороны иранских доверенных лиц" против американских сил и заявил, что Соединенные Штаты "предпринимают шаги, чтобы убедиться, что мы можем эффективно защитить наш народ".



Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана, заявил 23 октября представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Нетаньяху предупредил "Хезболлу", что Израиль примет ответные меры, если группировка боевиков присоединится к войне, и что любая эскалация вдоль общей границы будет "разрушительной" для Ливана.



Третья партия помощи направляется в Газу из Египта 23 октября, сообщил Ахмед Салем, директор Синайского фонда по правам человека. Не сразу стало ясно, по какому маршруту он движется. Второй конвой с гуманитарной помощью, вошедший в сектор Газа 22 октября, принес лишь небольшую часть необходимой помощи, но также и "проблесок надежды", сказал глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс. Топливо в эту партию снова не вошло.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян позвонил лидеру ХАМАС Исмаилу Хании 22 октября, чтобы обсудить использование "всех методов" для прекращения атак Израиля на сектор Газа, сообщил ХАМАС в Telegram. Официальные лица США не нашли убедительных доказательств того, что Иран играл прямую роль в нападении Хамаса 7 октября, но Амирабдоллахян предупредил, что союзники Ирана в ополчении могут действовать, чтобы сдержать наземное вторжение Израиля в анклав.



Специальный посланник Китая на Ближнем Востоке заявил, что его страна "глубоко обеспокоена" возможностью расширения конфликта между Израилем и сектором Газа и возникновения побочных эффектов в регионе и более широком международном сообществе.



В интервью государственному телеканалу CCTV, вышедшем в эфир 23 октября, посланник Пекина Чжай Цзюнь назвал ситуацию в Газе "очень серьезной" и отметил, что риск вооруженных конфликтов между Израилем и Ливаном также растет.



Представитель Сил обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 23 октября, что 308 солдат ЦАХАЛа были убиты в боях и что по меньшей мере 222 заложника удерживаются ХАМАСом.



Израильские войска атаковали более 320 целей в секторе Газа за минувшие сутки, сообщили в Армии обороны Израиля 23 октября утром.



Мощное нападение произошло после того, как 21 октября ЦАХАЛ заявил, что начнет усиливать атаки на анклав. 20 октября Израиль заявил, что нанес удары примерно по 100 целям.



Дэвид Саттерфилд, посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, заявил, что ожидает, что "непрерывный поток помощи" в сектор Газа начнется 23 октября. Выступая 22 октября в передаче MSNBC "Внутри с Джен Псаки", Саттерфилд предупредил, что если "ХАМАС вмешается, отберет или перенаправит эту помощь, то на практике это очень затруднит продолжение этой помощи".



"Хезболла" усиливает атаки, заявляют ЦАХАЛ, что усиливает опасения по поводу более широкого конфликта



22 октября усилились опасения, что война между Израилем и сектором Газа может перерасти в более широкий конфликт на фоне растущих трансграничных атак на север Израиля со стороны поддерживаемых Ираном боевиков "Хезболлы" в Ливане и расширения израильских авиаударов по всему региону.



Государственное информационное агентство Сирии сообщило, что Израиль нанес удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, повредив взлетно-посадочные полосы. На Западном Берегу израильский авиаудар поразил мечеть, которая, по словам ЦАХАЛа, использовалась в качестве командного центра боевиков.



Палестинское общество Красного Полумесяца подтвердило рано утром 23 октября по местному времени, что оно получило 15 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта в сектор Газа.



Группа написала в Твиттере, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) доставило



Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило 22 октября, что располагает неофициальными свидетельствами того, что "сотни, а возможно, и тысячи" перемещенных лиц возвращаются в северную часть Газы из-за "непрерывных" израильских ударов на юге, а также отсутствия адекватных убежищ. Израиль неоднократно предупреждал жителей северной части Газы бежать на юг перед наземной атакой.



Какова позиция Китая в войне между Израилем и сектором Газа и что он может получить от этого?



Китай стремится содействовать деэскалации палестино-израильского конфликта и возобновить мирные переговоры и прекращение огня, призвав все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также избегать дальнейшего ухудшения ситуации.



Китай глубоко опечален количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также резким ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине и выступает против всех действий, причиняющих вред гражданскому населению, или любых действий, нарушающих международное право.



Китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе призвал к немедленному прекращению огня в войне между Израилем и сектором Газа. Делая свое первое заявление с момента начала конфликта, Си Цзиньпин заявил во время встречи в Пекине с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули, что создание "независимого государства Палестина" посредством решения о создании двух государств является "фундаментальным выходом" из конфликта.



Несколько часов спустя Китай выразил "глубокое разочарование" Соединенными Штатами, наложившими вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к гуманитарной паузе в боевых действиях.



Это было четкое описание того, как Пекин пытается достичь двух ключевых дипломатических целей: укрепить свой статус поборника развивающихся стран, в то же время позиционируя себя как сверхдержаву, способную конкурировать с Соединенными Штатами в многополярном мире, с некоторыми заметными поддерживать.



Накануне Си Цзиньпин принял президента России Владимира Путина в Пекине. Оба заявили о том, что отказываются от поддержки Израиля со стороны Запада после терактов.



После нападения на Израиль 7 октября со стороны ХАМАС, палестинской группировки боевиков, контролирующей сектор Газа, Китай оказался необычайно готов предложить себя в качестве миротворца.



В связи с войной России на Украине Пекин на год отступил, прежде чем выпустить предложение по политическому урегулированию. Теперь, через несколько дней после атак, он начал дипломатический блиц, назвав себя "другом Израиля и Палестины".



Министр иностранных дел Китая Ван И немедленно призвал к созыву "международной мирной конференции" для достижения решения конфликта между Израилем и ХАМАСом, а Пекин на прошлой неделе направил высокопоставленного дипломата на Ближний Восток Чжай Цзюня, специального представителя Китая на Ближнем Востоке, пообещал "провести беспристрастное примирение и посредничество".



Специальный посланник правительства Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь встречается с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.



Китай и Россия разделяют одну и ту же позицию по палестинскому вопросу и планируют попытаться работать вместе, чтобы охладить ситуацию и помочь найти решение на основе двух государств для Израиля и палестинцев, заявил 20 октября высокопоставленный китайский посланник.



Чжай Цзюнь, специальный посланник Китая на Ближнем Востоке, выступил с этим заявлением после встречи 19 октября в Катаре с Михаилом Богдановым, специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и Африке.



"Основная причина нынешней ситуации палестино-израильского конфликта заключается в том, что законные национальные права палестинского народа не гарантированы", - сказал Чжай, согласно заявлению, опубликованному в 20 октября министерством иностранных дел Китая.



"Китай и Россия имеют одинаковую позицию по палестинскому вопросу, и Китай готов поддерживать связь и координацию с Россией для содействия деэскалации ситуации", - сказал Чжай.



Обе страны хотят "сыграть положительную роль в возобновлении переговоров о мире между Палестиной и Израилем, подлинной реализации решения о создании двух государств и содействии всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса в ближайшее время", сказал Чжай.



Обе стороны подтвердили свою "непоколебимую нацеленность на тесную координацию усилий по политическому урегулированию этого и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", заявили в МИД России.



Китай, который считает США слишком произраильскими, заявил, что выступает против нападений на мирных жителей, но не осудил первое нападение ХАМАС, которое положило начало последней войне. Вместо этого он призвал к немедленному прекращению огня, чтобы защитить гражданское население, пока Израиль бомбардирует сектор Газа, перед возможным наземным вторжением.



На встрече с Богдановым Чжай заявил, что Пекин опечален "большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом и резким ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине".



Несмотря на давнюю обеспокоенность Пекина по поводу терроризма, Китай воздерживается в официальных заявлениях от использования этой терминологии при описании атак ХАМАСа.



В отличие от США и их союзников, Китай заявил, что ответные удары Израиля по сектору Газа вышли за рамки того, что приемлемо согласно международному гуманитарному праву.



Какова история отношений Китая с Израилем и палестинцами?



После непродолжительной попытки установить отношения с Израилем в первые годы после создания Китайской Народной Республики в 1949 году, Китай открыто встал на сторону палестинцев и арабских стран в середине 1960-х годов, когда правительство Мао Цзэдуна предоставило оружие и пообещало непоколебимую поддержку. поддержка палестинских боевиков.



После смерти Мао в 1976 году Китай начал открываться миру и смягчить свою позицию. Он нормализовал отношения с Израилем в 1992 году, начав период попыток сохранить хорошие отношения с обеими сторонами конфликта. Китайские дипломаты готовили предложения и призывали к переговорам, но они редко застревали в переговорах, что соответствует заявленному Пекином принципу "невмешательства" в дела других стран.



При Си Цзиньпине, который возглавил Китай в 2012 году, эта политика постепенно уступила место усилиям по переговорам с арабскими странами и предложениям стать посредником между Израилем и палестинцами, поскольку экономическое присутствие Китая на Ближнем Востоке возросло.



В июне 2023 года президент Палестинской автономии Махмуд Аббас подписал с Си Цзиньпином соглашение о стратегическом партнерстве. В обмен на китайскую помощь Аббас заявил, что меры безопасности Китая в отношении преимущественно уйгуров-мусульман "не имеют ничего общего с правами человека" и направлены на "искоренение экстремизма".



Что сказал Китай в ответ на нападения на Израиль 7 октября?



По данным израильских властей, китайские официальные лица до сих пор не осудили ХАМАС напрямую за беспорядки, в ходе которых боевики убили по меньшей мере 1400 человек и похитили почти 200 человек. Фактически, они избегают даже упоминания о группировке боевиков, которая управляет сектором Газа, и вместо этого заявляют, что выступают против причинения вреда гражданскому населению в том, что они называют "израильско-палестинским конфликтом".



Однако их критика Израиля была гораздо более прямой. Ван осудил Израиль за то, что он "выходит за рамки самообороны", и призвал положить конец "коллективному наказанию жителей Газы".



Главный дипломат Китая также усилил риторику вокруг предпочтительного для Пекина решения о создании двух государств. "Еврейский народ больше не является бездомным в мире, но когда же палестинский народ вернется в свой дом?", сказал он на прошлой неделе. "Несправедливость по отношению к Палестине продолжается уже более полувека. Страдания, от которых страдали поколения, не должны продолжаться".



Каков интерес Китая в войне между Израилем и сектором Газа?



На протяжении десятилетий Китай держался в стороне от трудноразрешимых конфликтов на Ближнем Востоке, но в последние годы ситуация изменилась. Пекин пытается сочетать свое экономическое влияние с растущим политическим влиянием. Частично этот сдвиг призван защитить интересы китайского бизнеса, но также и обеспечить поддержку со стороны арабских стран усилий Китая по изменению мирового порядка в свою пользу.



"Тот факт, что Палестина является таким эмоциональным и острым политическим вопросом для Ближнего Востока, означает, что, когда Китай предлагает риторическую поддержку Палестине, он будет говорить не только с палестинцами, но и с теми другими арабскими странами, которые хотят увидеть, как великая держава поддерживает их в этом вопросе", - сказал The Washington Post (23.10.2023) Джонатан Фултон, научный сотрудник Атлантического совета.



Китай пообещал отправить продовольствие, медикаменты и другую гуманитарную помощь в Газу через ООН, не указав подробностей того, что именно он предоставил.



Как Израиль и палестинцы отреагировали на предложения Пекина?



Пекин, возможно, имеет гораздо больший экономический интерес в поддержании хороших отношений с Израилем (Китай является его крупнейшим торговым партнером после Саудовской Аравии), но он уже давно встал на сторону палестинцев, что является частью более широкой позиции поддержки тех, кто находится на бывших колонизированных землях, против предполагаемого угнетения Запада.



Израиль в значительной степени отверг попытки Китая представить себя в качестве беспристрастного посредника. "Когда людей убивают и режут на улицах, сейчас не время призывать к решению проблемы двух государств", - заявил журналистам 8 октября, на следующий день, высокопоставленный чиновник посольства Израиля в Пекине.



Хотя Израиль по-прежнему настроен скептически, палестинцы восприимчивы к вмешательству Китая. "Палестина доверяет Китаю" и приветствует его конструктивное участие в переговорах, заявила министр иностранных дел Палестинской автономии Амаль Джаду специальному представителю Китая Чжаю в телефонном разговоре до событий 7 октября - в самом начале октября 2023 года.



Может ли Пекин сделать что-нибудь, чтобы остановить боевые действия?



Готовность Пекина высказаться и активно добиваться разрешения конфликта отражает новую уверенность в его способности разрешать региональные споры.



Пекин помог завершить работу над соглашением, согласно которому Иран и Саудовская Аравия согласились восстановить дипломатические отношения. Тогдашний министр иностранных дел Цинь Ган затем предложил провести новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинцами.



Однако, помимо соглашения между Ираном и Саудовской Аравией, растущий интерес Пекина к роли глобального миротворца имел ограниченный успех. Ее предложение о мирном урегулировании войны на Украине не получило большого отклика, не в последнюю очередь потому, что Украина не считает его беспристрастным. Внезапное исчезновение Циня и его последующее отстранение от должности министра иностранных дел не способствовало распространению заявлений Пекина о стабильности.



Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать, будет ли оно использовать свое влияние на Иран, чтобы попытаться сдержать ХАМАС, и у него мало опыта работы напрямую с этой группировкой боевиков.



Как это влияет на более широкие геополитические цели Китая?



По мнению Washington Post, "для Китая кризис - это шанс зарекомендовать себя в качестве посредника на Ближнем Востоке, отвоевать позиции у США в области, и укрепить партнерство с Россией и всем арабским миром".



По мнению аналитиков WP, расчеты Китая могут измениться, если боевые действия распространятся, но на данный момент он, похоже, рассматривает нынешнюю вспышку насилия как возможность усилить свое влияние в регионе по сравнению с Соединенными Штатами.



"То, как это происходит, не обязательно плохо для Пекина", - сказал Фултон. "Если конфликт ХАМАС - Израиль останется конфликтом, Китай сможет предложить палестинцам риторическую поддержку, критиковать Израиль, набирать очки у США, пока они это делают, и это не повлияет на их более важные стратегические интересы в регионе".



Что влияет на взгляды Китая на Израиль и ХАМАС?



Чтобы объяснить WP позицию Китая по отношению к боевикам ХАМАС, Чжу Вэйли, опытный китайский исследователь Ближнего Востока, обращается к палестинским выборам в законодательные органы 2006 года, когда боевая организация получила большинство.



"ХАМАС имеет свою радикальную сторону, но это законная организация в Палестине и признана арабскими странами", - сказал Чжу, профессор Шанхайского университета международных исследований. "Не иностранцы или другие страны должны определять ее как террористическую группу".



Пекин описывает ХАМАС как "движение сопротивления", а не как террористическую группу, как это делают Израиль и другие страны.



Аналитики говорят, что Китай хочет позиционировать себя как посредника и оказывать свое влияние в регионе, в то время как США переключают свое глобальное внимание на другие регионы. Но последняя война в секторе Газа снова втянула США: президент Джо Байден посетил Израиль.



Чжай также встретился с государственным министром иностранных дел Катара Мохаммедом Абдулазизом аль-Хулайфи, сообщило министерство иностранных дел Китая.



Представитель министерства иностранных дел Мао заявила, что Чжай поедет в другие страны Ближнего Востока, но не сообщила никаких подробностей.



В отличие от США, Китай имеет правильное понимание коренных причин палестино-израильского конфликта. Китаю легче достичь международного консенсуса и подтолкнуть большее количество международных сил к работе над конструктивным разрешением конфликта, заявил 20 октября Global Times Ли Хайдун, профессор Китайского университета иностранных дел.



Китай всегда считал, что при решении международных и региональных проблем "горячих точек" крупные державы должны придерживаться позиции объективности и беспристрастности, брать на себя ведущую роль в соблюдении международного права и играть конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы.



Острая необходимость в том, чтобы беспристрастная сторона прибегла к дипломатическому посредничеству в региональном конфликте, имеет решающее значение для смягчения гуманитарной катастрофы, особенно учитывая недавнее разочарование действиями США в регионе, Дин Лун, профессор Института изучения Ближнего Востока в Шанхае. Об этом сообщил 20 октября Global Times Университет международных исследований.



Китай всегда стоял на стороне мира и справедливости. Мы выступаем против всех актов насилия против гражданского населения и гражданских объектов и осуждаем любые действия, нарушающие международное право, заявил Мао, призвав все стороны немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и избежать гуманитарной катастрофы.



Комментируя, как добиться прекращения огня и облегчить ситуацию, Дин сказал, что потребуются совместные усилия крупных держав и ООН, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы дать понять, что военные средства не могут решить палестино-израильский конфликт, и они должны вернуться в Израиль. Однако односторонняя поддержка Израиля со стороны США подорвала усилия мира по разрешению конфликта.



Аналитики осудили США как создателя смуты и нарушителя мира, а их односторонняя поддержка Израиля приведет к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и бросит тень на международные усилия по разрешению конфликта путем переговоров.



Позиция США по региональной проблеме – это больше, чем просто подливание масла в огонь. То, что сделал Байден в регионе, не делает Израиль более безопасным, но делает ситуацию более опасной, поскольку это только усиливает региональную ненависть и напряженность, отметил Дин.



"Политика США в отношении Ближнего Востока совершенно сбивает с толку, поскольку они одновременно поддерживают продолжающееся участие Израиля в войне, а также выражают обеспокоенность по поводу того, что ситуация выходит из-под контроля", - сказал Ли.



От Ирака и Сирии до сектора Газа, очевидно, что США являются нарушителями спокойствия на Ближнем Востоке, где они всегда пытаются создать кризис и хаос, чтобы достичь своего намерения стать так называемым лидером в регионе, сказал Ли.



Это обещание вызвало широкую негативную реакцию: от отставки чиновника Госдепартамента США в знак протеста против подхода администрации Байдена к региональному конфликту до выпуска Госдепартаментом США предупреждений о безопасности во всем мире, предупреждающих американских граждан за рубежом о потенциальных террористических угрозах.



Ли сообщил Global Times, что предупреждение о глобальной безопасности, выпущенное Государственным департаментом США, указывает на потенциальную эскалацию ситуации в секторе Газа. Печально то, что безответственные провокации США уже затронули интересы и безопасность граждан США за рубежом, добавил он.



Хотя нынешнее военное присутствие США на Ближнем Востоке позволяет предположить, что они способны при желании участвовать в военных действиях, вероятность прямого участия США невелика, если палестино-израильский конфликт не перерастет до уровня нападений на Израиль со стороны Ирана, отметил Ли.



Масштабы этого распространения все еще наблюдаются, и если оно дойдет до вмешательства Ирана, США, вероятно, эскалируют свои военные действия, добавил Ли.



Военно-морское присутствие Китая и США в регионе



Новости о китайских военных кораблях в регионе приходят, когда Соединенные Штаты наращивают там свое присутствие. Шесть китайских военных кораблей были переброшены на Ближний Восток, поскольку напряженность вокруг Израиля накаляется, утверждают сообщения.



44-я оперативная группа военно-морского сопровождения Китая участвовала в обычных операциях в этом районе и на прошлой неделе провела несколько дней с визитом в Оман.



Китай развернул шесть военных кораблей, которые действовали на Ближнем Востоке на фоне напряженности в Израиле.



Оперативная группа из Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии покинула Маскат и направилась в неустановленное место в субботу после участия в совместных учениях с ВМС Омана.



В его состав входят эсминец управляемых ракет типа 052D "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" - все они дислоцируются на Ближнем Востоке в период обострения напряженности.



В состав нового конвоя командования Северного театра военных действий НОАК входят эсминец типа 052 "Урумчи", фрегат "Линьи" и корабль снабжения "Дунпинху".



После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Соединенные Штаты направили свой самый передовой авианосец, военный корабль США Джеральд Р. Форд, и связанную с ним боевую группу в восточное Средиземноморье. Ударная группа авианосца Дуайта Д. Эйзенхауэра также направляется в этот регион.



Пентагон недавно объявил о размещении дополнительного командного корабля, военного корабля США "Маунт Уитни", в восточном Средиземноморье. Источник - Завтра

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