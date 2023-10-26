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Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:09 27.10.2023

Появление на Евразийском континенте нового актора геополитики в лице Организации тюркских государств (ОТГ) показало отдельные проблемы развития Евразийского экономического союза. На фоне слабовыраженной идейной составляющей ЕАЭС лидеры ОТГ анонсировали создание "цивилизационного моста" между Востоком и Западом. Об особенностях политики ОТГ и потенциале евразийской идеологии читайте в статье доктора философских наук Игоря Кефели и доктора политических наук Натальи Комлевой. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

ОТГ: акцент на идеологии

Как отмечают авторы, на данном этапе Организация тюркских государств представляется наиболее разработанным и реализуемым проектом во всех геополитических пространствах.

В 2019 году в экономическом пространстве создан Тюркский инвестиционно-интеграционный фонд, а также Тюркская торгово-промышленная палата. Турция стремится укреплять взаимодействие не только с членами ОТГ, но и с государствами-наблюдателями, например с Туркменистаном.

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Определенная динамика наблюдается в сфере создания информационно-идеологического пространства организации. С 2019 года существует объединенный пул национальных телеканалов, разработаны учебники для средних школ стран - членов ОТГ, в частности "Общая история тюркских народов до XV века" и "Общая география и литература тюркского мира".

Слоган турецкого проекта "Пять государств - одна нация" существует, но пока не претендует на континентальный масштаб.

Евразийский проект: акцент на экономике

Фактически российский интеграционный проект на данном этапе сводится к экономическим параметрам развития в рамках ЕАЭС, что предопределяет, по мнению авторов, его уязвимость. В частности, нынешнее географическое наполнение проекта Большой Евразии выражено слишком широко - "от Лиссабона до Владивостока".

В отличие от турецкой концепции у отечественной отсутствует дорожная карта. Кроме того, российский евразийский проект пока не имеет слогана. Представляется целесообразным предложить его в такой формулировке: "Евразия - динамичное сообщество цивилизаций".

По мнению авторов, этот слоган имеет весомые преимущества. Во-первых, нивелируется предопределенность следования принципам либо западной, либо китайской цивилизации. Во-вторых, утверждается нерушимость специфики каждой цивилизации, а также закладываются основы для их равноправного взаимодействия.

Кроме того, имеющийся в ЕАЭС потенциал роста и углубления интеграции не реализуется в полной мере. С момента утверждения основных направлений экономического развития ЕАЭС связанность экономик государств-членов не повысилась.

Все более ощущается негативное влияние дезинтеграции образовательного и языкового пространства - мощная культурная и духовная интервенция внешних сил порождает дополнительное напряжение внутри стран-участниц.

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ЕАЭС и ОТГ: конкуренты или союзники?

Очевидно, что одной только экономической составляющей для дальнейшего углубления интеграции в ЕАЭС недостаточно.

Для мотивирования интеграционных процессов следует эффективнее синтезировать евразийскую идею, которая служила бы одновременно и индикатором качества интеграции, и стратегическим ориентиром.

Государственная идея развития - неотъемлемая часть политики и права любой страны, а евразийская идеология - стержень политической и правовой деятельности ЕАЭС. По мнению авторов, продвижение принципов современного евразийства должно присутствовать во всех сферах работы союза.

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Необходимо обратить внимание на важность активизации деятельности отечественного экспертного сообщества в интересах проработки конкретных проектов современного евразийства.

Важно отметить, что некоторые из региональных структур уже занимаются исследованием роли тюркского фактора во взаимодействии России и стран Центральной Азии. Они сходятся во мнении, что тюркский мир представляет собой неотъемлемую часть Большой Евразии.

Кроме того, в истории российской государственности тюркский фактор никогда не рассматривался как политический проект, поскольку его политизация актуализирует радикальные тенденции, тогда как культурное притяжение укрепляет взаимопонимание и дружбу между народами.

Тюркские народы России не имеют ничего общего с ортодоксальным пантюркизмом и национализмом. Таким образом, на основании этих факторов отмечается необходимость проработки вопроса сближения России и ЕАЭС с Организацией тюркских государств.

Полную версию статьи "Проекты Большой Евразии и "Великого Турана" - путь к объединению народов?" читайте в журнале "Проблемы национальной стратегии".
https://riss.ru/upload/iblock/54d/bia1q9fylj5tuctgl1zrwyf9ff9vyimo/05.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698397740


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