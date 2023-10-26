117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане

12:10 27.10.2023

Астана. 25 октября. КазТАГ – 117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане, передает корреспондент агентства.



"Продавец – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" комитета государственного оборонного заказа министерства индустрии и инфраструктурного развития"; объект продажи – реализация авиационной техники с условием ликвидации в количестве 81 единиц", – говорится в описании торга на сайте торговой площадки.



