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|117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:10 27.10.2023
Астана. 25 октября. КазТАГ – 117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане, передает корреспондент агентства.
"Продавец – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" комитета государственного оборонного заказа министерства индустрии и инфраструктурного развития"; объект продажи – реализация авиационной техники с условием ликвидации в количестве 81 единиц", – говорится в описании торга на сайте торговой площадки.
81 самолет 1975-1989 годов выпуска находится сейчас в войсковой части в поселке Жетыген в Алматинской области. Стартовая цена за весь лот составляет Т1 019 782 199. Также 11 самолетов за Т230,5 млн содержатся в войсковой части в Карагандинской области, 10 единиц за Т358,3 млн в Семее и 15 самолетов за Т194,8 млн в Шымкенте.
В основном "Казспецэкспорт" выставил на торги самолеты МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. Начало торгов назначено на 26 октября.
В отчете указано, что военная техника не пригодна к эксплуатации. Оцениваемые объекты находятся в непригодном к использованию состоянии вследствие морального устаревания, модернизация их экономически нецелесообразны.
Согласно приказу МИИР РК, истребители должны быть ликвидированы посредством утилизации на территории войсковых частей. С учетом технического состояния и уникальности, их использование в других целях, в том числе в качестве источника запасных частей невозможно.