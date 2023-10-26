Россия создаст новую международную спортивную федерацию

12:15 27.10.2023

Россия создаст новую международную спортивную федерацию – Карякин



Любовь Смирнова



Россия вернется к вопросу создания новой международной спортивной федерации, в том числе, шахматной, поскольку это требование времени – в следующем году в Казани пройдет чемпионат БРИКС. Отношения между спортсменами продолжаются, но представители западных стран предпочитают их не афишировать, потому как все закончится травлей.



Такое мнение в эфире "Первого севастопольского" высказал вице-чемпион мира по классическим шахматам, ныне – президент Федерации шахмат Подмосковья, член Общественной палаты России гроссмейстер Сергей Карякин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Я считаю, что все возможно. Самое главное – это поставить правильные задачи, правильные цели. Потому что, если задача стоит любой ценой под нейтральным флагом сыграть на Олимпиаде, ты уже изначально проиграл. А если стоит задача создать достойную альтернативу, то я не вижу здесь проблем. Тем более, насколько я помню, в следующем году в Казани будут игры стран БРИКС. Я уверен, что за этими странами будущее", – подчеркнул он.



Карякин напомнил, что в свое время, когда его отстранили и дисквалифицировали, он предложил создать новую международную федерацию, которая объединяла бы дружественные страны.



"К сожалению, я не был услышан, и сейчас, честно говоря, вижу, что зря. Зря эта организация не была создана. Но, тем не менее, я думаю, все равно к этому все придут. Уже принято важное политическое решение, когда Федерация шахмат России перешла из европейской шахматной федерации в азиатскую. Можно с уверенностью сказать, что в шахматах в Азии гораздо более сильная конкуренция и более сильные соперники. Особенно, если не забывать о том, что Индия – это родина шахмат. Поэтому мы с удовольствием будем готовы принимать участие в турнирах в Индии, в Китае, в других странах.



Самое главное, чтобы они были. Потому что перейти-то мы перешли, но пока что турниров не организовывается. Но опять-таки, я вижу будущее международных шахмат именно в этом", – уточнил спортсмен.



По его словам, регулярное общение между шахматистами из разных стран продолжается. Просто нельзя говорить вслух, что ты "дружишь с русским".



"У меня действительно есть мои коллеги, друзья-гроссмейстеры из других стран, с которыми я поддерживаю отношения до сих пор, и которые меня поддерживают. Просто, они не хотят открыто это делать. Дело в том, что если ты представляешь какую-то западную страну и начинаешь поддерживать русских, то это грозит, как минимум, тем, что тебя не позовут на турниры, а могут начать травлю. Поэтому я никогда от них такого не прошу, но мы очень хорошо при этом общаемся", – заверил Карякин.