 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.10.2023
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити
14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину

13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
00:04  Узбекистан: новые хокимы в Дехканабадском и Каршинском районах - Сулаймонов и Аликулов
00:00  Устал ли Запад от Украины? Отнюдь..., - НГ
Четверг, 26.10.2023
19:48  В Ташкенте состоялось первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана
19:36  Первый посол Узбекистана в Швеции Н.Ганиев приступил к своим обязанностям
19:35  Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам
19:33  Евросоюзу надоел Орбан: Венгрия может уйти
19:09  Военное бремя Казахстана меньше, чем у Кыргызстана и Таджикистана
18:56  Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам
18:50  Стройки за счет природы. В Узбекистане никого не волнует судьба реки Зарафшан
14:36  Удушающий чад национализма в Казахстане, - Сергей Кожемякин
13:36  В Казахстане изменят систему государственного планирования
12:25  Война пришла на американские базы. Шииты берутся за ракеты
12:24  В борьбе за власть ХАМАС хочет переиграть ФАТХ и получить контроль над всей Палестиной (расклады), - В.Кузнецов
12:21  Китайское кино: о проблемном прошлом и триумфальном настоящем, - И.Зуенко
12:19  Слон на канате. Как Индии удается дружить и с Израилем, и с Палестиной, - А.Куприянов
12:16  Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России, - Айнур Курманов
12:12  Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
12:11  Россиянам предложат "арабский шенген": названы преимущества и недостатки
08:59  КазМинпрос затеял очередную реформу, - А.Алехова
08:57  Пекин. Охота на "тигров и мух" продолжается, - Юрий Тавровский
08:35  Откроет ли "Хезболла" второй фронт против Израиля? избежать этого вряд ли удастся, - Владимир Овчинский
08:33  Израиль… на Украине: еврейское государство может "переехать" на берега Днепра
08:03  Трамписты закрепляются в Конгрессе. Чем известен новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:15 27.10.2023

Россия создаст новую международную спортивную федерацию – Карякин

Любовь Смирнова

Россия вернется к вопросу создания новой международной спортивной федерации, в том числе, шахматной, поскольку это требование времени – в следующем году в Казани пройдет чемпионат БРИКС. Отношения между спортсменами продолжаются, но представители западных стран предпочитают их не афишировать, потому как все закончится травлей.

Такое мнение в эфире "Первого севастопольского" высказал вице-чемпион мира по классическим шахматам, ныне – президент Федерации шахмат Подмосковья, член Общественной палаты России гроссмейстер Сергей Карякин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Я считаю, что все возможно. Самое главное – это поставить правильные задачи, правильные цели. Потому что, если задача стоит любой ценой под нейтральным флагом сыграть на Олимпиаде, ты уже изначально проиграл. А если стоит задача создать достойную альтернативу, то я не вижу здесь проблем. Тем более, насколько я помню, в следующем году в Казани будут игры стран БРИКС. Я уверен, что за этими странами будущее", – подчеркнул он.

Карякин напомнил, что в свое время, когда его отстранили и дисквалифицировали, он предложил создать новую международную федерацию, которая объединяла бы дружественные страны.

"К сожалению, я не был услышан, и сейчас, честно говоря, вижу, что зря. Зря эта организация не была создана. Но, тем не менее, я думаю, все равно к этому все придут. Уже принято важное политическое решение, когда Федерация шахмат России перешла из европейской шахматной федерации в азиатскую. Можно с уверенностью сказать, что в шахматах в Азии гораздо более сильная конкуренция и более сильные соперники. Особенно, если не забывать о том, что Индия – это родина шахмат. Поэтому мы с удовольствием будем готовы принимать участие в турнирах в Индии, в Китае, в других странах.

Самое главное, чтобы они были. Потому что перейти-то мы перешли, но пока что турниров не организовывается. Но опять-таки, я вижу будущее международных шахмат именно в этом", – уточнил спортсмен.

По его словам, регулярное общение между шахматистами из разных стран продолжается. Просто нельзя говорить вслух, что ты "дружишь с русским".

"У меня действительно есть мои коллеги, друзья-гроссмейстеры из других стран, с которыми я поддерживаю отношения до сих пор, и которые меня поддерживают. Просто, они не хотят открыто это делать. Дело в том, что если ты представляешь какую-то западную страну и начинаешь поддерживать русских, то это грозит, как минимум, тем, что тебя не позовут на турниры, а могут начать травлю. Поэтому я никогда от них такого не прошу, но мы очень хорошо при этом общаемся", – заверил Карякин.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698398100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  