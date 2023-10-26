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Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:17 27.10.2023

Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
Пашинян сделал ряд неоднозначных заявлений о российской базе

Игорь Кармазин

Отношения России и Армении продолжают ухудшаться. Никол Пашинян заявил, что Еревану не очень-то нужна российская военная база, снова прошелся по ОДКБ и российским миротворцам. В Москве отвечают, что Пашинян превращается в нового Зеленского. "Известия" разбирались в ситуации.

Что произошло

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новой порцией обвинений в адрес России. В интервью изданию The Wall Street Journal он заявил, что не видит преимуществ от размещения в стране российской военной базы. По его словам, вопрос вывода базы при этом не обсуждается. Пашинян также не дал прямого ответа на вопрос о том, хочет ли Армения разместить на своей территории еще какой-то контингент, например американский или французский.

Кроме того, армянский лидер выступил с новыми обвинениями в адрес российских миротворцев и ОДКБ. По его словам, миротворцы не обеспечили безопасность армян Нагорного Карабаха. Силы ОДКБ бездействовали в мае 2021 года и сентябре 2022-го, когда Азербайджан нанес удары по армянской территории. "Эти ситуации привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся это сделать", - сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, что Ереван ведет диалог с ОДКБ и не хочет непонимания. По его словам, после завершения консультаций наступит момент "сделать выводы".

Третий важный момент касается разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В трехстороннем заявлении от ноября 2020 года указывалось, что Армения соглашается на транзит по своей территории из Азербайджана в Нахичеванский эксклав, а контроль за транзитом осуществляет ФСБ России. Теперь Пашинян говорит, что российские силы не должны контролировать армянскую территорию. "Нигде не написано и не предполагается, что кто-то другой должен обеспечивать безопасность на территории Республики Армения", - подчеркнул он.

Что было раньше

Отношения Армении и России накалились в сентябре. Уже тогда Пашинян выступал с обвинениями в адрес российских миротворцев и ОДКБ, говорил о поиске новых союзников, "чтобы не зависеть от Москвы". Тогда же Ереван отозвал постпреда из ОДКБ и не стал назначать нового, провел на своей территории совместные с США военные учения. Жена Пашиняна Анна Акопян съездила в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

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Российские официальные лица пытались смягчить ситуацию. Так, Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Валдай" в начале октября высказался максимально дружелюбно. По словам российского лидера, армянского премьер-министра никакие посторонние силы к власти не привели, его избрал армянский народ. Путин также не согласился с тем, что Пашинян стремился "сдать" Карабах. "Когда он пришел к власти, то назвал Карабах частью армянского народа. До него никто такого не говорил", - напомнил Путин.

Казалось, что после этого отношения могут вернуться в конструктивное русло. Но противоречий и претензий стало только больше. Так, в середине октября Пашинян съездил в Страсбург, где выступил на пленарном заседании Европарламента. Там он заявил, что Ереван готов стать ближе к Европейскому союзу настолько, "насколько Евросоюз считает возможным". Раскритиковал также "союзников в области безопасности", которые якобы публично призывали к смене власти в Армении.

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В середине октября Пашинян не приехал на встречу глав СНГ, которая прошла в Бишкеке, участию в мероприятии помешал ряд неких неназванных обстоятельств. При этом республику представлял даже не глава МИДа, а заместитель главы внешнеполитического ведомства. В конце октября Пашинян не приехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке.

В Ереване также начали угрожать запретом российских телеканалов. После одной из телепередач МИД страны вручил ноту протеста российскому послу Сергею Копыркину. Кроме того, Ереван заключил с Францией контракт на поставки оружия, согласился на работу французского советника при своем министерстве обороны.

Российские официальные лица и в этих условиях сохраняют сдержанность. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что антироссийские настроения в Армении нагнетают многочисленные неправительственные организации, появившиеся в последнее время, они же продвигают в стране интересы США и Евросоюза. Армянский же народ в своем подавляющем большинстве по-прежнему заинтересован в развитии братских связей с РФ. Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Армения была, есть и будет "нашим соседом и союзником".

Неофициально следуют более жесткие сигналы. Высокопоставленный дипломатический источник говорит, что выступление армянского премьер-министра расценивается как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. "Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию Украиной номер два, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского", - указывает собеседник.

Что говорят эксперты

Политолог, бывший депутат армянского парламента Арман Абовян считает, что команда Пашиняна использует трагедию Нагорного Карабаха для выдавливания России из региона и укрепления позиций Запада.

- Я думаю, в ближайшее время мы увидим дальнейшее нагнетание антироссийских настроений. Возможно, команда Пашиняна попробует привлечь в регион вооруженные силы западных стран. Уже сейчас в Армении действует некая миссия европейских наблюдателей с размытым функционалом. Не исключаю, что в дальнейшем пойдут разговоры об открытии полноценных военных баз. Все это очень опасно для нашей страны и для Южного Кавказа в целом, - подчеркивает он.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорит, что Пашинян стремится сохранить власть, для этого списывает свои неудачи на Россию.

- Армения проиграла Азербайджану и на поле боя, и за столом переговоров. Пашинян оказался в сложном положении, пытается теперь переложить вину на Россию, - отмечает собеседник.

Притчин добавляет, что такая игра очень опасна для Еревана.

- Россия является крупнейшим инвестором и ключевым торговым партнером республики, в РФ живет множество этнических армян. Если двусторонние отношения продолжат ухудшаться, то какое-то из этих звеньев может выпасть. В этом случае в Армении разразится тяжелейший экономический кризис, - заключает эксперт.

Источник - Известия
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