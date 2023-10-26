 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.10.2023
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити
14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину

13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
00:04  Узбекистан: новые хокимы в Дехканабадском и Каршинском районах - Сулаймонов и Аликулов
00:00  Устал ли Запад от Украины? Отнюдь..., - НГ
Четверг, 26.10.2023
19:48  В Ташкенте состоялось первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана
19:36  Первый посол Узбекистана в Швеции Н.Ганиев приступил к своим обязанностям
19:35  Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам
19:33  Евросоюзу надоел Орбан: Венгрия может уйти
19:09  Военное бремя Казахстана меньше, чем у Кыргызстана и Таджикистана
18:56  Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам
18:50  Стройки за счет природы. В Узбекистане никого не волнует судьба реки Зарафшан
14:36  Удушающий чад национализма в Казахстане, - Сергей Кожемякин
13:36  В Казахстане изменят систему государственного планирования
12:25  Война пришла на американские базы. Шииты берутся за ракеты
12:24  В борьбе за власть ХАМАС хочет переиграть ФАТХ и получить контроль над всей Палестиной (расклады), - В.Кузнецов
12:21  Китайское кино: о проблемном прошлом и триумфальном настоящем, - И.Зуенко
12:19  Слон на канате. Как Индии удается дружить и с Израилем, и с Палестиной, - А.Куприянов
12:16  Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России, - Айнур Курманов
12:12  Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
12:11  Россиянам предложат "арабский шенген": названы преимущества и недостатки
08:59  КазМинпрос затеял очередную реформу, - А.Алехова
08:57  Пекин. Охота на "тигров и мух" продолжается, - Юрий Тавровский
08:35  Откроет ли "Хезболла" второй фронт против Израиля? избежать этого вряд ли удастся, - Владимир Овчинский
08:33  Израиль… на Украине: еврейское государство может "переехать" на берега Днепра
08:03  Трамписты закрепляются в Конгрессе. Чем известен новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:51 27.10.2023

"Мобильное рабство" отменено в Узбекистане. Как сменить оператора с сохранением номера?

В Узбекистане запущена услуга смены мобильного оператора с сохранением номера. Для его переноса необходимо подать заявку в офисе мобильного оператора, куда планируется перенести номер. Менять оператора можно неограниченное количество раз, но минимум спустя 30 дней.

Министерство цифровых технологий Узбекистана отменило "мобильное рабство". Об этом 27 октября заявили на неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2023, передает корреспондент "Газета.uz".

Абоненты мобильной связи смогут сохранить свой абонентский номер при переходе к другому оператору. Минцифры вместе с Республиканским центром управления сетями телекоммуникаций запустило специальный сайт MNP Uzbekistan.

На начальном этапе физические лица должны подать заявку, посетив офис мобильного оператора, к которому хотят перейти, и затем забрать новую SIM-карту с перенесенным номером телефона. Позже услуга будет доступна через ЕПИГУ. Пользователь должен оплатить единоразовую услугу, размер которой устанавливают операторы связи. Четыре оператора установили ценник в 60 тысяч сумов.

До переноса номера абонент будет пользоваться временной SIM-картой, а при одобрении заявки оператор произведет замену на номер, указанный в документе.

Новый оператор уведомит пользователя о завершении переноса абонентского номера через SMS-сообщение.

Услуга предоставляется только абонентам мобильных операторов связи стандарта GSM (Beeline, Mobi.uz, Ucell, Uztelecom, Humans).

Перенос номера к другому мобильному оператору занимает не более 8 рабочих часов. Пресс-секретарь Минцифры Шерзод Ахматов уточнил "Газете.uz", что процесс смены оператора после подачи заявки может завершиться и за 10 минут - 8 часов дается на то, чтобы погасить долг перед предыдущим оператором.

Менять оператора можно неограниченное количество раз, но с момента предыдущего переноса должно пройти минимум 30 дней.

При смене оператора технически невозможно перевести средства напрямую со счета одного оператора на счет другого. Каждый оператор использует разные платежные системы, и они не связаны между собой. Вернуть деньги при переносе номера можно по заявлению в офисе бывшего мобильного оператора.

В Минцифры уточнили, что при смене оператора привязка номера к банковским картам и приложения сбрасывается, поэтому необходимо будет заново привязывать номер к картам через банкомат или банк. При этом данные в платежных приложениях будут восстановлены после повторного подключения SMS-информирования номера.

Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утвержденной президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком (ныне Минцифры) выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи.

Право на сохранение номера при заключении нового договора с другим оператором было включено в Правила оказания телекоммуникационных услуг, вступившие в силу с 1 октября 2020 года.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698400260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  