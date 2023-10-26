В Узбекистане отменено "мобильное рабство"

12:51 27.10.2023

"Мобильное рабство" отменено в Узбекистане. Как сменить оператора с сохранением номера?



В Узбекистане запущена услуга смены мобильного оператора с сохранением номера. Для его переноса необходимо подать заявку в офисе мобильного оператора, куда планируется перенести номер. Менять оператора можно неограниченное количество раз, но минимум спустя 30 дней.



Министерство цифровых технологий Узбекистана отменило "мобильное рабство". Об этом 27 октября заявили на неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2023, передает корреспондент "Газета.uz".



Абоненты мобильной связи смогут сохранить свой абонентский номер при переходе к другому оператору. Минцифры вместе с Республиканским центром управления сетями телекоммуникаций запустило специальный сайт MNP Uzbekistan.



На начальном этапе физические лица должны подать заявку, посетив офис мобильного оператора, к которому хотят перейти, и затем забрать новую SIM-карту с перенесенным номером телефона. Позже услуга будет доступна через ЕПИГУ. Пользователь должен оплатить единоразовую услугу, размер которой устанавливают операторы связи. Четыре оператора установили ценник в 60 тысяч сумов.



До переноса номера абонент будет пользоваться временной SIM-картой, а при одобрении заявки оператор произведет замену на номер, указанный в документе.



Новый оператор уведомит пользователя о завершении переноса абонентского номера через SMS-сообщение.



Услуга предоставляется только абонентам мобильных операторов связи стандарта GSM (Beeline, Mobi.uz, Ucell, Uztelecom, Humans).



Перенос номера к другому мобильному оператору занимает не более 8 рабочих часов. Пресс-секретарь Минцифры Шерзод Ахматов уточнил "Газете.uz", что процесс смены оператора после подачи заявки может завершиться и за 10 минут - 8 часов дается на то, чтобы погасить долг перед предыдущим оператором.



Менять оператора можно неограниченное количество раз, но с момента предыдущего переноса должно пройти минимум 30 дней.



При смене оператора технически невозможно перевести средства напрямую со счета одного оператора на счет другого. Каждый оператор использует разные платежные системы, и они не связаны между собой. Вернуть деньги при переносе номера можно по заявлению в офисе бывшего мобильного оператора.



В Минцифры уточнили, что при смене оператора привязка номера к банковским картам и приложения сбрасывается, поэтому необходимо будет заново привязывать номер к картам через банкомат или банк. При этом данные в платежных приложениях будут восстановлены после повторного подключения SMS-информирования номера.



Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утвержденной президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком (ныне Минцифры) выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи.



Право на сохранение номера при заключении нового договора с другим оператором было включено в Правила оказания телекоммуникационных услуг, вступившие в силу с 1 октября 2020 года.