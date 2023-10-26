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Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
14:02 27.10.2023

Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов

Богдан Львовский

Конфликт на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на ситуацию на Украине. США уже начали передавать Израилю дефицитное оружие и боеприпасы, выделяют дополнительные объемы финансовой помощи. Кроме того, о происходящем на Украине стали меньше писать западные медиа. "Известия" разбирались в том, как Киев пытается переломить эти тенденции.

Что известно о поставках оружия Израилю

Конфликт на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на ситуацию на Украине. Так, США передают Израилю то оружие, которое очень пригодилось бы ВСУ. Вашингтон уже начал поставлять Иерусалиму высокоточные боеприпасы JDAM и SDB и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а до этого передал партию бронированных джипов и ракет для систем ПВО.

Известно также, что Пентагон отправит Израилю два комплекса ПВО "Железный купол". Вашингтон ранее купил установки для защиты неба в районе своей военно-морской базы Гуам в Микронезии. Сейчас комплексы останутся в собственности США, а Израиль будет платить за аренду. При этом Киев на протяжении долгого времени просил "Железный купол" для себя, но получал неизменный отказ и от Вашингтона, и от Иерусалима. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объяснял, что опасается перепродажи оружия Ирану.

Публично западные официальные лица уверяют, что поставки Израилю никак не затронут интересы Украины. Координатор американского Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркивал, что помощь Киеву продлится столько, сколько потребуется, хотя не будет бесконечной. Замгенсека НАТО Мирча Джонэ также обещал, что альянс справится с двумя конфликтами. "Мы надеемся поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - отмечал он.

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Непублично следуют другие сигналы. Так, CNN сообщает, что разразившийся кризис беспокоит Пентагон. Если израильская армия начнет сухопутную операцию в Газе, то возникнет "новый и совершенно неожиданный спрос" на 155-мм боеприпасы и другое оружие, при этом США и их союзники уже истощены поддержкой украинской армии. Издание The New York Times пишет, что Украина и Израиль конкурируют за артиллерийские снаряды, умные бомбы и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Как меняется финансовая поддержка Украины

На фоне событий на Ближнем Востоке у Украины также возникли сложности с получением денежной помощи. Министр финансов страны Сергей Марченко прямо говорит, что выбивать средства Киеву все труднее. По словам чиновника, западные партнеры демонстрируют большую усталость и слабость, и "хотели бы забыть о войне". Причиной тому Марченко называет внутренний политический контекст в разных странах и геополитические изменения.

Характерной в этом смысле стала встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая прошла 23 октября в Люксембурге. На пресс-конференции перед переговорами глава евродипломатии Жозеп Боррель обратил внимание, что журналисты не задали ни одного вопроса об Украине. В ходе самих переговоров участники не смогли согласовать очередной транш для Киева в размере €0,5 млрд. При этом ранее Брюссель увеличил объем гуманитарной поддержки сектору Газа с €50 млн до €75 млн.

Сложной остается и ситуация в США. Президент Джо Байден предложил конгрессу согласовать общий для Украины и Израиля пакет помощи, но республиканцы раскритиковали инициативу. Помощь ближневосточному союзнику они готовы одобрить, а вот выделение денег Киеву вызывает вопросы. Так, сенатор Джеймс Вэнс обвинил Белый дом в том, что он пытается использовать "погибших израильских детей" для поддержки Украины. По данным СМИ, разногласия могут стать причиной блокировки законопроекта или внесения в него изменений.

Как реагируют на Украине на помощь Израилю

Украинские власти пытаются решить возникшие проблемы. С одной стороны, Киев стремится вклиниться в западную информационную повестку с дополнительными инфоповодами. Так, Владимир Зеленский собирался "в знак солидарности" посетить Израиль. Иерусалим, однако, посчитал инициативу несвоевременной и не согласовал визит.

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Кроме того, в Киеве участились разговоры о том, что пора бы не только просить помощи у Запада, но и начать производить что-то свое. "Дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, потому что они везде закончились, запасы истощены. Все склады пусты", - заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев сейчас пытается запустить совместные производства с американскими и европейскими оборонными компаниями. Впрочем, никаких конкретных сроков не называется. Известно, что западные компании с опаской относятся к инициативе - на Украине их заводы тут же станут мишенями для российских ВКС. Самому Киеву для наращивания собственного производства не хватает ключевых компонентов и сырья - особенно пороха.

Наконец, команда Зеленского продолжает ужесточать мобилизацию. Расчет, видимо, делается на то, что дефицит боеприпасов будет компенсироваться избытком живой силы. Так, с начала октября на воинский учет в обязательном порядке стали ставить всех женщин-медиков. В министерстве образования санкционировали призыв студентов, которые находятся в академическом отпуске. В министерстве здравоохранения заявили, что намерены "отменить" инвалидность, чтобы больше людей возвращать в "экономическое состояние". Если инициативу одобрят, то государство будет меньше тратиться на пособия, а бывших инвалидов смогут призывать в ряды ВСУ.

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Что говорят эксперты о важности Израиля и Украины для США

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов говорит, что Запад продолжит помогать Украине.

- Конечно, конфликт на Ближнем Востоке оттягивает на себя внимание и ресурсы. Но Украина остается важнейшим инструментом сдерживания и противодействия России. Наивно рассчитывать, что из-за ситуации в Израиле приоритеты Запада поменяются. Да, денег и оружия может стать меньше. Но украинскую армию будут поддерживать на том уровне, чтобы она могла продолжать вести боевые действия. Вероятно, речи о новых контрнаступлениях не будет, ВСУ на большинстве участков фронта перейдут к обороне, но боеспособность будет сохраняться, - считает он.

Политолог Дмитрий Солонников добавляет, что сложности у Киева возникают не только из-за ситуации на Ближнем Востоке.

- Мы видим, что у европейских и американских избирателей нарастает скепсис по поводу Украины. Налогоплательщики недовольны тем, что политики не решают внутренние проблемы, а помогают коррумпированному киевскому режиму. Но я бы не преувеличивал значимость этих дискуссий. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что Запад стремится победить Россию на поле боя. Поэтому России надо перестать оглядываться и ждать изменения настроений на Западе, а планомерно решать свои собственные задачи, - говорит он.

Источник - Известия
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