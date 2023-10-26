Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта

14:08 27.10.2023

Кому в руки автомат давать?



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Михаил Игнатов



Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.



"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка СК России.



По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 году соответственно российское гражданство и впоследствии были призваны на срочную военную службу.



В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборочном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Как сообщают тг-канлы, речь идет о 19-летнем Мухаммаднаби и 18-летнем Максуде.



Напомним, на прошлой неделе участник музыкального шоу "Перепой звезду" на "Первом канале" Мамут Усеинов рассказал, что его забрали из мечети в Котельниках и отвезли в военкомат вместе со всеми остальными находившимися там мужчинами "под предлогом проверки документов", где их осмотрели врачи, признали годными к службе и привезли на пункт сбора в Балашихе.



Поступила также информация о том, что полиция уже проводила рейды по поиску мигрантов, получивших паспорт России, которые не стали на военный учет, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Чувашии и Челябинске.



Что теперь? Лишат гражданства? Но Конституция этого не предусматривает.



Другой момент. Нужны ли в российской армии такие "солдаты", которые ли не мотивированы служить вообще, или мотивированы корыстными соображениями (российское гражданство)?



- Побег из военкомата - это классический "поворот сюжета", - считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Всегда были те, кто не хочет служить всеми правдами и неправдами. Как есть и те, кто идут целенаправленно на военную службу. Другой вопрос, что мы имеем в данном случае дело с новоиспеченными гражданами.



С людьми, выросшими в другой культуре, в другом обществе и, скорее всего, слабо понимающие, а зачем им служить в армии РФ. Это, конечно, указывает на необходимость усиления политики, скажем мягко, по правильной адаптации свежеиспеченных граждан РФ.



"СП": Массово мотивировать мигрантов российским паспортом не получается?



- У нас многонациональная страна. Более 190 народов проживает на территории РФ. Не стоит судить о большинстве по двум "паршивым овцам". Повторюсь. Данная ситуация больше указывает на необходимость улучшения адаптации новых граждан. Мир не идеален, всегда будет какой-то порок.



Большинство развитых стран приглашают мигрантов. В условиях падения рождаемости, это естественный ход, пускай и цинично прозвучит, по поддержанию экономики.



Государство при этом заинтересовано в том, что те граждане, которые здесь родились, воспитывались, в которых больше вложено ресурсов, занимали более трудозатратные должности в экономике с точки зрения подготовки. Но ведь кто-то должен быть занят и в сфере обслуживания? Почему не привлекать к этому новых граждан? Это не плохо и не хорошо. Это естественный ход событий.



"СП": Вернемся к случаю в Москве. А если бы парни, которые сбежали из военкомата на поле боя попали?



- На поле боя их еще допустить должны. Все-таки для начала надо просто отслужить.



"СП": Мы призываем на службу "проблемный контингент", а между тем, на добровольцев из КНДР и Сирии у нас по-прежнему внимания обращать не планируют.



- Согласен. Это вызывает вопросы. Могу лишь предположить, что это строго политический вопрос. Мол, чтобы Запад не утверждал, что Россия вновь создала СССР. Да и, возможно, руководство Сирии и КНДР не хочет новых санкций. Но, в данном случае, конечно хотелось бы ознакомиться с комментарием Министерства обороны.



"СП": Есть профессионалы в силовых структурах, которые и рады бы на фронт - но их не берут. Почему?



- Возможно мы не знаем, что написано в личных делах этих добровольцев. Или чиновники не хотят потом оказаться с кадровым голодом в силовых структурах на местах. А возможно, есть и медицинские противопоказания. Здесь очень много "возможностей", заставляющих на каждый случай отказа смотреть индивидуально.



- Вопрос стоит, скорее, в том, на каком основании эти люди, удравшие из военкомата, получили российское гражданство, - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.



- Кто допустил? Кто принимал конкретное решение?



В то время, как беженцы из ДНР и ЛНР, республик, делом доказавших преданность России, после 2014-го годами дожидались российского гражданства, некоторые получали гражданство - как очередь в гастроном отстояли.



Эта политика должна быть пересмотрена. Минусы от массовой миграции жителей среднеазиатских республик превышают плюсы. А вопрос привязки к России бывших советских республик Центральной Азии эффективней решать, наращивая влияние России непосредственно на их территории.