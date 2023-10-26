 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.10.2023
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити
14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину

13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
00:04  Узбекистан: новые хокимы в Дехканабадском и Каршинском районах - Сулаймонов и Аликулов
00:00  Устал ли Запад от Украины? Отнюдь..., - НГ
Четверг, 26.10.2023
19:48  В Ташкенте состоялось первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана
19:36  Первый посол Узбекистана в Швеции Н.Ганиев приступил к своим обязанностям
19:35  Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам
19:33  Евросоюзу надоел Орбан: Венгрия может уйти
19:09  Военное бремя Казахстана меньше, чем у Кыргызстана и Таджикистана
18:56  Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам
18:50  Стройки за счет природы. В Узбекистане никого не волнует судьба реки Зарафшан
14:36  Удушающий чад национализма в Казахстане, - Сергей Кожемякин
13:36  В Казахстане изменят систему государственного планирования
12:25  Война пришла на американские базы. Шииты берутся за ракеты
12:24  В борьбе за власть ХАМАС хочет переиграть ФАТХ и получить контроль над всей Палестиной (расклады), - В.Кузнецов
12:21  Китайское кино: о проблемном прошлом и триумфальном настоящем, - И.Зуенко
12:19  Слон на канате. Как Индии удается дружить и с Израилем, и с Палестиной, - А.Куприянов
12:16  Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России, - Айнур Курманов
12:12  Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
12:11  Россиянам предложат "арабский шенген": названы преимущества и недостатки
08:59  КазМинпрос затеял очередную реформу, - А.Алехова
08:57  Пекин. Охота на "тигров и мух" продолжается, - Юрий Тавровский
08:35  Откроет ли "Хезболла" второй фронт против Израиля? избежать этого вряд ли удастся, - Владимир Овчинский
08:33  Израиль… на Украине: еврейское государство может "переехать" на берега Днепра
08:03  Трамписты закрепляются в Конгрессе. Чем известен новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:08 27.10.2023

Кому в руки автомат давать?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев
Михаил Игнатов

Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка СК России.

По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 году соответственно российское гражданство и впоследствии были призваны на срочную военную службу.

В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборочном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Как сообщают тг-канлы, речь идет о 19-летнем Мухаммаднаби и 18-летнем Максуде.

Напомним, на прошлой неделе участник музыкального шоу "Перепой звезду" на "Первом канале" Мамут Усеинов рассказал, что его забрали из мечети в Котельниках и отвезли в военкомат вместе со всеми остальными находившимися там мужчинами "под предлогом проверки документов", где их осмотрели врачи, признали годными к службе и привезли на пункт сбора в Балашихе.

Поступила также информация о том, что полиция уже проводила рейды по поиску мигрантов, получивших паспорт России, которые не стали на военный учет, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Чувашии и Челябинске.

Что теперь? Лишат гражданства? Но Конституция этого не предусматривает.

Другой момент. Нужны ли в российской армии такие "солдаты", которые ли не мотивированы служить вообще, или мотивированы корыстными соображениями (российское гражданство)?

- Побег из военкомата - это классический "поворот сюжета", - считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.

- Всегда были те, кто не хочет служить всеми правдами и неправдами. Как есть и те, кто идут целенаправленно на военную службу. Другой вопрос, что мы имеем в данном случае дело с новоиспеченными гражданами.

С людьми, выросшими в другой культуре, в другом обществе и, скорее всего, слабо понимающие, а зачем им служить в армии РФ. Это, конечно, указывает на необходимость усиления политики, скажем мягко, по правильной адаптации свежеиспеченных граждан РФ.

"СП": Массово мотивировать мигрантов российским паспортом не получается?

- У нас многонациональная страна. Более 190 народов проживает на территории РФ. Не стоит судить о большинстве по двум "паршивым овцам". Повторюсь. Данная ситуация больше указывает на необходимость улучшения адаптации новых граждан. Мир не идеален, всегда будет какой-то порок.

Большинство развитых стран приглашают мигрантов. В условиях падения рождаемости, это естественный ход, пускай и цинично прозвучит, по поддержанию экономики.

Государство при этом заинтересовано в том, что те граждане, которые здесь родились, воспитывались, в которых больше вложено ресурсов, занимали более трудозатратные должности в экономике с точки зрения подготовки. Но ведь кто-то должен быть занят и в сфере обслуживания? Почему не привлекать к этому новых граждан? Это не плохо и не хорошо. Это естественный ход событий.

"СП": Вернемся к случаю в Москве. А если бы парни, которые сбежали из военкомата на поле боя попали?

- На поле боя их еще допустить должны. Все-таки для начала надо просто отслужить.

"СП": Мы призываем на службу "проблемный контингент", а между тем, на добровольцев из КНДР и Сирии у нас по-прежнему внимания обращать не планируют.

- Согласен. Это вызывает вопросы. Могу лишь предположить, что это строго политический вопрос. Мол, чтобы Запад не утверждал, что Россия вновь создала СССР. Да и, возможно, руководство Сирии и КНДР не хочет новых санкций. Но, в данном случае, конечно хотелось бы ознакомиться с комментарием Министерства обороны.

"СП": Есть профессионалы в силовых структурах, которые и рады бы на фронт - но их не берут. Почему?

- Возможно мы не знаем, что написано в личных делах этих добровольцев. Или чиновники не хотят потом оказаться с кадровым голодом в силовых структурах на местах. А возможно, есть и медицинские противопоказания. Здесь очень много "возможностей", заставляющих на каждый случай отказа смотреть индивидуально.

- Вопрос стоит, скорее, в том, на каком основании эти люди, удравшие из военкомата, получили российское гражданство, - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

- Кто допустил? Кто принимал конкретное решение?

В то время, как беженцы из ДНР и ЛНР, республик, делом доказавших преданность России, после 2014-го годами дожидались российского гражданства, некоторые получали гражданство - как очередь в гастроном отстояли.

Эта политика должна быть пересмотрена. Минусы от массовой миграции жителей среднеазиатских республик превышают плюсы. А вопрос привязки к России бывших советских республик Центральной Азии эффективней решать, наращивая влияние России непосредственно на их территории.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698404880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  