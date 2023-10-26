В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити

14:09 27.10.2023

Российский экономист: Гастарбайтеры с Гаити готовы работать у нас за еду



Олег Кравцов



Россия нуждается в высококвалифицированной рабочей силе, и эту позицию приток мигрантов из стран СНГ не закрывает.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.



"Если бы не трудовые мигранты, то ситуация с рабочей силой в России была бы совсем плохой. Так получилось, что сегодня роль, которую они играют для нашей экономики, позитивная. Другое дело, что мигранты - это в основном низкоквалифицированная рабочая сила, в то время как у отечественной экономики есть потребность в привлечении высококвалифицированных кадров, а она с помощью имеющегося потока гастарбайтеров не закрывается", – сказал Зубец в интервью "Московскому комсомольцу".



При этом проблемой он называет тот факт, что низкоквалифицированных кадров хватает и в России.



"К примеру, можно привлекать на работу людей из Читинской области или Забайкальского края, где мало производств и строительства. Привлекать жителей ряда депрессивных российских регионов к работе дешевле, чем мигрантов из СНГ", – обращает внимание.



Отвечая на вопрос, почему же это не делается, экономист объясняет, что организация работы мигрантов уже давно превратилась в коррумпированный бизнес.



"Деньги за направление людей на работу получают и так называемые "бригадиры", которые привозят соотечественников сразу группами, и менеджеры высшего звена, которые сотрудничают с диаспорами напрямую. На рынке коммунальных служб и сферы ЖКХ люди до 30% от своей зарплаты отдают либо представителям этнических группировок, которые их туда завозят на работу, либо эти же средства сразу идут чиновникам", – отмечает эксперт.



По его словам, рынок труда СНГ для России еще не исчерпан, и у него есть ряд преимуществ, в частности, мигранты из этих стран чаще всего знают русский язык.



"Но есть и другие государства, где можно набрать достаточно большое количество квалифицированных кадров. Например, Бангладеш: их трудовые мигранты готовы работать за еще более низкую плату. А в Иране хорошая инженерная подготовка, и за свою работу в России их спецы будут получать больше, чем в родной стране.



А вообще, набрать людей можно где угодно, хоть с Гаити привести: там тотальная нищета и люди готовы работать чуть ли не за еду. Однако здесь может возникнуть иная проблема: среди этих мигрантов могут оказаться люди с экстремистскими взглядами, что может создать реальную угрозу для внутренней безопасности, поэтому миграционная политика в России должна быть очень продуманной", – предупреждает Зубец.