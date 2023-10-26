Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы

14:52 27.10.2023

Вместо Хеллоуина: в России предложили учредить фестиваль урожая в конце октября



Анастасия Румянцева, Виктория Пенькова



Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность учредить в России фестиваль урожая в конце октября. В это время в некоторых странах мира отмечают Хеллоуин - праздник, уходящий корнями к языческим традициям древних кельтов. По мнению Ветрова, Хеллоуин сегодня становится все более популярным среди российской молодежи. Этот тренд он связывает с влиянием западного кинематографа и поп-культуры на детей и подростков. В своем обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову Ветров выразил мнение, что проведение фестиваля урожая поможет школьникам сплотиться и культивировать традиционные ценности. Копия обращения Ветрова к Кравцову есть в распоряжении RT.



Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил министру просвещения Сергею Кравцову учредить в России традиционный фестиваль урожая.



Осенью в ряде регионов мира отмечают Хеллоуин - праздник, имеющий богатую историю и сочетающий в себе языческие и христианские традиции. Так, в обращении, направленном на имя Кравцова (есть в распоряжении RT), Ветров отметил, что Хеллоуин достаточно популярен среди российской молодежи.



"Популярность этого события прививается подрастающему поколению через западный кинематограф, поп-культуру и манящий флер таинственности", - пояснил общественный деятель.



Он также выразил мнение, что такие "праздники" вредят морально-нравственному воспитанию детей и подростков. Между тем, как подчеркнул собеседник RT, стремление молодых людей к совместному празднованию чего-либо в осенний период "можно понять и даже направить".



В частности, Ветров напомнил, что традиционно в России в конце осени проходили ярмарки и выставки, посвященные окончанию периода сбора урожая.



В связи с этим общественник обратился к Кравцову с просьбой учредить в России традиционный фестиваль урожая. Согласно предложению, в ходе фестиваля учащиеся могли бы приносить в классы выращенные летом овощи и фрукты, угощать одноклассников домашними заготовками, проводить конкурсы.



Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с RT выразила мнение, что на представленную Ветровым инициативу стоит смотреть чуть шире.



"Нам нужно провести ревизию тех праздников, активностей, которые проходят в стране. В нашей многонациональной российской культуре достаточно традиционных праздников, которые с учетом современных реалий мы могли бы проводить интересно. У нас, например, есть традиционный башкирский праздник Сабантуй. Я представляю Республику Башкортостан: мы проводим этот праздник, начиная с детских садов, в школах, между районами, все это наполняется соревнованиями, играми, приготовлением блюд", - объяснила Гумерова.



Вместе с тем она выразила согласие с тем, что идея вернуть в российские образовательные учреждения традиционные праздники, соревнования, конкурсы "именно с опорой на нашу культуру, историю и традиции" в целом хороша.



История вопроса



Во многих странах мира, в первую очередь в Великобритании, Ирландии и США, сложилась традиция отмечать Хеллоуин. Праздник проходит ежегодно 31 октября и считается кануном Дня Всех Святых, который, в свою очередь, отмечают 1 ноября.



День Всех Святых - христианский праздник в западной культуре, который по времени совпал с гораздо более древним событием - кельтским Самайном ("закатом лета"). Самайн символизировал окончание сезона жатвы, был связан с празднованием нового года и окутан мистическими поверьями. Древние кельты верили, что в этот день духи мертвых могли попасть в мир живых. Оттуда и появилась традиция облачаться в костюмы, отпугивающие злых духов. Кельты для этих целей использовали шкуры животных.



В России Хеллоуин начали отмечать в конце 1990-х - в виде тематических вечеринок.



Аналогичным образом - в качестве развлечения - россияне воспринимают этот праздник и сегодня. Так, судя по данным опроса 2022 года, большинство принявших участие в анкетировании жителей страны (82%) позитивно относятся к Хеллоуину и считают его отличным поводом весело провести время с друзьями.



Как показало исследование, две трети респондентов (65%) отмечают праздник, когда у них есть такая возможность. Еще 17% опрошенных устраивают вечеринки или совместные просмотры фильмов ужасов.



Писатель, культуролог, заведующий кафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской отметил в беседе с RT, что Хеллоуин, берущий начало в традиции кельтов, со временем утратил свой первоначальный смысл и коммерциализировался.



"Если говорить именно о празднике Хеллоуин, то здесь немного особый случай. Во всем мире это праздник ужаса, нечистой силы. Конечно, исходно это праздник ирландский, кельтский, праздник нового года, но в современной западной культуре, в Голливуде и в целом массовой культуре это праздник всякой дьявольщины", - уточнил собеседник RT.



В России же к Хеллоуину относятся очень иронично, добавил эксперт.



"Это воспитано и своей собственной языческой культурой, потом христианской православной культурой, то есть у нас нет страха перед всей этой нечистью. Этот праздник у нас - чистое веселье... Поэтому я бы не стал переживать по этому поводу и придумывать какие-то события, которые вытесняли бы западные протестантские праздники", - резюмировал Новиков-Ланской.



Религиозный аспект



Позиция Русской православной церкви относительно празднования Хеллоуина однозначна: он восходит корнями к дохристианским, языческим обычаям и обрядам и не имеет отношения к русским традициям. По мнению некоторых священнослужителей, Хеллоуин - это коммерческий, навязанный России праздник, чуждый нашей культуре и непонятный большинству людей.



Схожей позиции придерживаются и представители других религий - например ислама и иудаизма. По их словам, этот день не является праздником и может быть таковым лишь "для молодых атеистов и веселой молодежи", которой хочется "подурачиться".