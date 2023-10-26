Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила

17:05 27.10.2023 ИноСМИ

Россия



Экономист Джеффри Сакс: конфликт на Украине начался из-за попытки США расширить НАТО

Экономист Джеффри Сакс: выживет ли Украина - это большой вопрос



Решив расширить НАТО, США перешли важную для России "красную линию", это и стало причиной конфликта на Украине, заявил экономист Джеффри Сакс во время выступления по Zoom в Париже. Вашингтон не раз срывал переговоры между Киевом и Москвой, подчеркивает эксперт. Выживет ли Украина – это сейчас большой вопрос.







Лучшим способом прекратить этот конфликт было бы изначально его избежать. Он не должен был произойти. К сожалению, в большей степени он был спровоцирован политикой США, а не пресловутым "имперским экспансионизмом", в котором у нас обвиняют Путина. Конфликт начался именно из-за желания Вашингтона контролировать политику и безопасность Украины. Это изначально было очень опасным желанием, потому что тем самым американцы поставили под угрозу безопасность России.



Корни этого конфликта - в том моменте, когда США решили "протолкнуть" идею расширения НАТО. Изначально замысел состоял в том, чтобы Вашингтон обеспечил контроль над всеми регионами, которые оказались не под контролем Москвы после развала СССР в 1991 году. США систематически проводили в жизнь идею - сделать натовской территорией все бывшие республики Советского Союза. Расширение началось с Центральной Европы в конце 1990-х, а затем перекинулось дальше на восток в 2004 году, когда страны Балтии, а также Румыния, Болгария, Словения и Словакия - все вступили в альянс. Затем, в 2008 году, Буш [вместе с другими лидерами НАТО на саммите в Бухаресте] провозгласил, что рано или поздно в организацию будут приняты Грузия и Украина. Таким образом он перешел важную для России "красную линию".



Почему это была "красная линия"? Расширение НАТО на земли Украины и Грузии означало, что выход России к Черному морю оказывался очень маленьким и "окруженным" с двух сторон натовскими странами. А это давняя цель, которую преследовали Британия и Франция еще в ходе Крымской войны. Эту идею изоляции России от Черного моря впоследствии развил Збигнев Бжезинский: в своих работах он рассуждал о том, как именно таким образом можно ослабить российское влияние в восточной части Средиземноморского моря и на Ближнем Востоке.



В 2008 году европейские лидеры понимали, что это очень опасный шаг. Они попытались отговорить Буша. Но США, как обычно, взяли верх. Европейские лидеры повели себя очень разочаровывающим образом: они публично ничего не объясняют по этому поводу. Тогда они просто согласились с общей формулой Бухарестского саммита НАТО, по которой альянс обязывался когда-нибудь расширить свою территорию за счет Украины и Грузии.



Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки - фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели - вступлению в НАТО. Украина погибает на поле боя за то, чего ей никогда не удастся достичь, потому что Россия не позволит ей это сделать. У России есть шесть тысяч ядерных боеголовок - ее не победить.



Американское высокомерие тогда (в 2008 году) не было остановлено. Оно проявилось в еще более опасной форме в феврале 2014 года, когда США вступили в сговор с ультраправыми силами на Украине, чтобы свергнуть Януковича в результате насильственного госпереворота. Нет сомнений, что за ним стояли США. И снова Европа хранила молчание, возможно потому, что была причастна к этому. Европейцы никак не отстаивают свои интересы. А эти интересы не совпадают с американскими. Вспомните слова Виктории Нуланд, которые она тогда сказала о европейских интересах: "К черту ЕС!" Она сказала это в перехваченном и записанном без ее ведома телефонном разговоре. Так, может, европейцам надо было понять этот намек и догадаться, что их интересами тогда пренебрегли?



После свержения Януковича в Киеве был установлен ультраправый режим под контролем США, который существует по сей день. У этого режима нет позитивной цели. Он существует для того, чтобы одержать победу на Россией, ослабить ее или хотя бы воевать с ней как можно дольше. В ходе этого процесса погибают сотни тысяч украинцев.



Я не уважаю Зеленского и то, что он делает. Тем не менее приходится признать: он находится в очень опасном положении. Я уверен, что его жизнь окажется под угрозой, если он попробует заключить мир. Но то, что он сейчас делает, ужасно. Для его страны, для Украины, - это катастрофа.



Этого конфликта можно было избежать несколько раз: в 2008 году, если бы США не настояли на расширении НАТО; в 2014 году, если бы Штаты не приняли участие в свержении Януковича; с 2016 по 2018 годы, если бы Германия и Франция соблюдали Минские соглашения. Это опять же очень грустная история.



Ведь понятно было, что Украине было необходимо федеральное устройство по типу Бельгии: две части страны не ладят друг с другом, но нужно было сделать так, чтобы они мирно сосуществовали вместе. Именно в этом была идея Минских соглашений. Но США отказались от них, а за ними и Франция с Германией. Честно говоря, я не понимаю, почему Европа не уважает свои собственные интересы. Как бы то ни было, конфликта можно было избежать даже в декабре 2021 года, когда Путин предложил проект договора России с США о гарантиях безопасности, который был призван остановить расширение альянса. Предлагались и переговоры, которые наложили бы ограничения на размещение американских ракетных систем в Восточной Европе и, возможно, на Украине.



США дали официальный ответ, что России это не касается. Ее не должно волновать, что Соединенные Штаты делают вместе со своими партнерами по НАТО. И то же самое касается американских ракетных систем.



И вот 24 февраля Путин ввел войска. Вот и вся история. А потом через три дня Зеленский сказал: "Да, мы будем вести переговоры". А Соединенные Штаты пришли и сказали: вы, черт возьми, не будете вести переговоры, вы будете продолжать воевать - и так оно и тянется по сей день. Американские генералы - не очень умные и никогда таковыми не были, насколько мне известно. Они приказали Украине начать большое контрнаступление в середине июня, в ходе которого погибло 70, 80, а то и 90 тысяч украинцев. Киев не добился никакого успеха. Вы слышали выступление Джо Байдена два дня назад, в котором он заявил, что все это потрясающий успех. Так что нами руководят идиоты, мне жаль говорить так, но это правда. И у нас нет никого, кто бы говорил об этом честно. Где президент Макрон? Он мог бы сказать честно. Он знает все то, что я только что сказал, на мой взгляд. Он обо всем знает, но сегодня он говорит одно, а завтра отказывается от своих слов, а на следующий день снова говорит правду, а потом опять идет на попятную. И так день за днем. А все из-за США, они этому причина. И я не понимаю, почему США так успешно продвигают то, что явно очень плохо для Европы.



И, конечно, Германия и, в частности, Шольц проявили себя как слабаки. Но если бы Франция и Германия вместе сказали США: смотрите, это катастрофа, этот вопрос нужно решить - все бы получилось. Но они этого не делают. И если бы Франция, Германия, Италия и Испания объединились, то конфликт был бы закончен, были бы переговоры, и все подошло бы к концу.



Именно так нужно поступить. Время идет, и условия, которых можно добиться в ходе переговоров, становятся все хуже. Еще в 2021 году Россия не требовала никаких территорий, кроме Крыма. Она не требовала Донбасс, Запорожье или Херсон. Россия просто говорила о выполнении минских соглашений и о том, что она не хочет расширения НАТО. Теперь она контролирует четыре области, которые, честно говоря, будет очень трудно вернуть, поскольку Россия побеждает на поле боя.



А в будущем Россия заберет еще больше, потому что Украина не может победить в этом противостоянии. Мало того, она может даже поддерживать статус-кво, так что даже идея прекращения огня без политических условий не будет принята.



Так что должны состояться серьезные переговоры. Европа очень сильно страдает от этого конфликта, США тоже, но они при этом являются виновником всего. Поэтому Европа должна бы руководствоваться своими собственными интересами. Но Брюссель… Конечно, Брюссель сейчас - не более чем проводник внешней политики США. И это большая ошибка Европы - то, что Европейская комиссия и штаб-квартира НАТО находятся в одном городе. Ради всего святого, перенесите Европейскую комиссию куда-нибудь в другое место. Пусть Европа будет Европой, пусть НАТО будет НАТО - хотя я даже не верю, что нам нужна НАТО. Но в любом случае - пусть НАТО будет НАТО, но не одним и тем же с Европой... и именно это стирание границ так опасно для Европы.



И оно опасно для Соединенных Штатов тоже. Я хотел бы, чтобы Европа действовала сама по себе, ради самой Европы, но она могла бы на самом деле вразумить США, что вообще не так-то просто сделать. У меня нет возможности донести до людей в Вашингтоне хоть какие-то крупицы здравого смысла, хотя я пытаюсь каждый день. Там абсолютно никто не заинтересован в том, чтобы прислушиваться. У нас в США вообще нет разумной дискуссии о внешней политике, но Европа могла бы положить конец этой кровавой бессмыслице. Так что позвольте мне на этом закончить. Я буду рад ответить на несколько вопросов, если таковые будут.



- Спасибо большое, может быть, у нас будет несколько вопросов от студентов.



- Господин Сакс, у меня нет вопросов, я просто хочу поблагодарить вас - это первая разумная вещь, которую я услышал за долгое время, спасибо большое.



Сакс: Спасибо, очень приятно слышать это от вас. Мы должны сказать нашим правительствам: давайте, вперед! И, кстати, я говорил с французским руководством. Я думаю, что в душе они согласны, но не осмеливаются сказать правду. Я не знаю, в чем дело.



- Мы видели несколько ваших статей во французских СМИ. Я имею в виду СМИ, которые говорят, в частности, об экономической ситуации. Как можно решить проблемы с экономикой? Установить перемирие и остановить конфликт?



Сакс: Этот конфликт, во-первых, разрушителен для Украины. Выживет ли Украина как суверенное государство - это сейчас очень большой вопрос. Это ужасно, потому что Россия изначально не ставила цели уничтожить Украину - но потом это превратилось в кровавую потасовку с НАТО… Украина абсолютно точно будет первой жертвой. Так что это только первая потеря - сейчас все очень нестабильно.



Конечно, все это ужасно усугубляется кризисом в Израиле и Палестине, что, кстати, является следствием того же самого высокомерия Соединенных Штатов. Потому что любой здравомыслящий человек понимает, что это такая нестабильная и неоднозначная ситуация, в которой нет решения палестинского вопроса - но только не США.



Наш советник по национальной безопасности сказал две недели назад - или, я думаю, уже три недели назад, - что ситуация на Ближнем Востоке сейчас самая спокойная за последние 20 лет. Это показывает, что они ничего не знают. Они даже не делают заявлений, чтобы скрыть что-то таким образом. Это просто показывает, насколько они глупы.



Так что это то же самое высокомерие. Если вопрос состоит в том, как может функционировать экономика в этой ситуации - нам будет очень сложно выкарабкиваться из этой ситуации, потому что макропрогнозирование - штука довольно сложная. Даже если мы делаем прогноз на текущее время, или на следующий год, или дальше. Мы только сталкиваемся со все большим и большим количеством проблем в Соединенных Штатах. Наш бюджет полностью вышел из-под контроля, мы не можем заставить Конгресс собираться каждые пару месяцев для решения проблем с бюджетом. У нас настоящее политическое шоу. Наше правительство на грани роспуска. Нам предстоит сделать выбор между восьмидесятилетним человеком, который с трудом говорит с трибуны, и осужденным преступником. Такова американская демократия - и для экономики это не очень хорошо. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698415500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере

- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана

- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС

- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов

- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов

- Кадровые перестановки

- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?

- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты

- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО

