Китай твердо поддержит Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности

18:06 27.10.2023

Китай готов укреплять связи и координацию с Ираном в рамках многосторонних механизмов - премьер Госсовета



2023-10-27 03:00:15丨Russian.News.Cn



Бишкек, 26 октября /Синьхуа/ -- Китай готов укреплять связи и координацию с Ираном в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, БРИКС и других многосторонних механизмов, практиковать истинный мультилатерализм и защищать общие интересы развивающихся стран. Об этом в четверг здесь заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.



Ли Цян сделал эти замечания в ходе встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером на полях 22-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.



С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Ираном более 50 лет назад двусторонние отношения выдержали испытание меняющейся международной ситуацией, неизменно и уверенно продвигаются вперед, указал Ли Цян, отметив, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Эбрахим Раиси дважды встречались в этом году и достигли ряда важных договоренностей.



Премьер Госсовета КНР добавил, что Китай готов работать с Ираном над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно обогащать содержание китайско-иранских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, чтобы приносить больше пользы народам двух стран.



Ли Цян подчеркнул, что КНР продолжит твердо поддерживать Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства и будет решительно выступать против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Ирана.



Стороны должны претворять в жизнь комплексный план сотрудничества между двумя странами, продвигать совместное строительство "Пояса и пути", укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, а также культурно-гуманитарные обмены, включая образование, культуру и туризм, контакты между аналитическими центрами, и добиваться новых достижений в китайско-иранском сотрудничестве, заключил премьер Госсовета КНР.



В свою очередь, М. Мохбер заявил, что Китай является всеобъемлющим стратегическим партнером Ирана, и дружба между двумя странами имеет давнюю историю.



Первый вице-президент отметил, что Иран ценит помощь КНР в его социально-экономическом развитии и твердо привержен углублению ирано-китайских отношений.



Иран готов вместе с Китаем осуществлять совместное строительство "Пояса и пути", укреплять взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, углублять взаимодействие в многосторонних форматах и способствовать постоянному и углубленному развитию ирано-китайских отношений, сказал он.