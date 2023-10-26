Хуже, чем у Оруэлла. Американцы устроили поминки по свободе слова

21:59 27.10.2023 American Thinker

США



Хуже, чем у Оруэлла: Америку линчевали с использованием высоких технологий

AT: ужесточение онлайн-цензуры в США плодит сомнения в честности выборов в 2020



Автор журнала консервативных мыслителей American Thinker задается супер-вопросом XXI века. Возможно ли теперь повторение антиутопии Оруэлла, когда "все книги были переписаны, а все летописи уничтожены", чтобы заполучить полную власть над людьми? Автор отвечает "да" и приводит пример выборов в США в 2020.



Всего несколько человеческих поколений тому назад большинство американцев правильно истолковывали посыл, который британский писатель Джордж Оруэлл вкладывал в свои произведения. Они понимали, что его работы - сегодня ставшие уже непререкаемой классикой - были предупреждением. Оруэлл предупреждал, что нет ничего невозможного в следующем развитии событий: люди сами отдают собственную свободу, меняют ее на тиранию и скатываются в дремучий тоталитаризм. Речь, конечно, о двух его наиболее известных текстах - романе "1984" и повести "Скотный двор".



Обе эти книги удачно пришлись ко двору в качестве духовного наставления для молодых людей, выросших в те времена, когда шокирующие разоблачения насчет жестокостей нацисткого режима и насчет творившихся в Советском Союзе репрессий еще способны были удивить. 1950-ые и 1960-ые годы изобиловали подобными откровениями. Кроме того, Оруэлл сумел предельно ясно объяснить, что непременным условием для такой жестокости был контроль над умами. Именно этот контроль является определяющей чертой всех таких тоталитарных режимов. Во-первых, пропаганда ослабляет и разрушает связь человека с действительностью; во-вторых, она создана для того, чтобы навязывать индивидам групповое мышление, конформизм и коллективизм, которые вытесняют мышление критическое и независимое.



Оруэлл описывает масштабы тоталитарного эксперимента, отмечая в одной из глав романа "1984", что "все летописи были уничтожены или фальсифицированы, каждая книга переписана, каждая картина перекрашена, каждая статуя и уличное здание переименовано, каждая дата изменена". И далее он констатирует: "История остановилась. Нет больше ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права".



Возрождение "новояза" в виде "политкорректности"



В том же "1984" Оруэлл высказал важную для него мысль: "Кто контролирует прошлое - контролирует будущее". Созданные Оруэллом идеи и термины - такие, как "новояз", "двоемыслие" и "полиция мыслей" - это как раз то, что сегодня мы переживаем. Только называются эти веди теперь чуть иначе: "политкорректность", "запрещенная дезинформация" (например, когда что-нибудь объявляют теорией заговора") и "культура отмены". Современный аналог "полиции мыслей" - это люди, которые сегодня навязывает нам пресловутую политкорректность и заставляют принимать на веру "нарративы" просто невероятной узости.



Оруэлл указывает, что "задача новояза - сузить горизонты мысли". Политкорректность в ее современном виде преследует те же цели, и именно по этой причине ее приверженцы ведут себя столь нетолерантно - они жаждут молчания посрамленных оппонентов, хотят отмены прав тех людей, которые не согласны с ними.



Цифровые медиа лучше тайной полиции



Для этого вовсе не обязательно прибегать сразу к услугам тайной полиции. Как оказалось, социальные сети и информационные технологии обладают невообразимым потенциалом для того, чтобы сужать горизонты мышления до тех, которые могло бы принять это новое общество. "Гугл", на долю которого приходится 90 процентов всех поисковых запросов в Интернете, использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые в конечном счете могут манипулировать не только поведением простых потребителей, но и гораздо более серьезными вещами - вплоть до результатов выборов. По словам Роберта Эпштейна, профессора Университета Гарварда, подробно изучавшего механизмы работы "Гугл" на протяжении более чем десяти лет, "возможности этой поисковой системы манипулировать алгоритмами поискового ранжирования способны повлиять на выбор 15% неопределившихся избирателей, что более чем достаточно для изменения результатов многих недавних выборов".



"Не выходи из дому": как Трампа лишили второго срока



Локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции и убийство Джоджа Флойда в мае 2020 года (вернее, его последствия) породили в США гнетущую атмосферу страха. И именно страх людей перед тем, чтобы идти или ехать на выборные участки, участвовать в протестах, вообще выходить на улицу - именно этот страх предоставил возможность ненавидевшей "трампистов" Демпартии США изменить предвыборное законодательство в свою пользу еще перед выборами 2020 года. (Президентские выборы в США, на которых Байден победил Трампа и в результаты которых "трамписты" отказываются верить - прим. ИноСМИ.) Потом они поменяли чуть-чуть протоколы подсчета голосов в ключевых для победы "колеблющихся" штатах, потом добились голосования по почте, что было удобно именно сторонникам демократов. Добавьте сюда еще набивание избирательных урн фальшивыми бюллетенями на дому и увеличения сроков подсчета голосов за пределы одного светового дня - впервые в истории. Все эти инициативы позволили проплаченным активистам манипулировать регистрацией избирателей и подсчетом голосов. И у всего этого была одна цель - лишить Дональда Трампа второго срока.



Хунвейбины двадцать первого века живут на Западе



Вместе с тем Америку захлестнула полномасштабная "культурная революция" на манер устроенного Мао Цзэдуном в Китае безобразия с молодыми хунвейбинами. Те настроения и идеи, что десятилетиями зрели и расцветали в кампусах многих колледжей, вырвались на свободу и захватили власть в городах по всей стране. Это была подрывная деятельность, порождающая в обществе глубокий разлад и страх, превращающая вчерашних друзей во врагов. Все выглядело так, будто маоистская "культурная революция" из Китая 1960-х и 1970-х пришла к нам.



Первыми ласточками ее были разнообразные леворадикальные и экстремистские организации, прикрывающиеся громкой абстракцией "борьбы с фашизмом". А потом явилось движение Black Lives Matter, активисты которого били окна и витрины, занимались мародерством и сжигали дотла целые кварталы. Суммарно они причинили муниципальной собственности Соединенных Штатов ущерба на 2 миллиарда долларов. За ними, словно по команде, словно это было частью какого-то общего плана, пришли полчища вандалов с веревками, жаждущие снести с постаментов наши исторические памятники и статуи, потому что они якобы прославляют "расистов". Христофор Колумб и герои Конфедерации стали их первыми жертвами - однако едва ли стоит сомневаться, что за ними в скором времени воспоследуют и отцы-основатели США. То, что они авторы Декларации нашей независимости и нашей Конституции - все это для адептов новой "культурной революции" не играет роли. "Нет" истории! "Нет" границам! "Нет" государству!



Катастрофа длиной в годы



Историографы будущего, вероятно, оценят 2020 год как год, в который разразилась самая страшная американская катастрофа. То, что началось тогда и продолжается вот уже два с половиной года по сей день, коренным образом изменило страну, просто и беспощадно лишив народ США права использовать Первую поправку (с которым и прежде было не все в порядке). А потом все это вылилось в президентские выборы с крайне сомнительным исходом и закономерное вторжение толп мигрантов со стороны мексиканской границы.



В 2020 году главными вопросами на повестке Глубинного государства, стремящегося всячески усилить свое влияние на жизни простых американцев и установить полный контроль над ними, были национальные выборы президента и пандемия коронавируса. ЦРУ, ФБР, Министерство внутренней безопасности - все эти конторы имели в своем штате сотрудников, нанятых такими компаниями, как Гугл и Тваиттер, а также информационные порталы для этих социальных сетей, через которые можно было воздействовать на людей.



Однако у манипуляторов была одна проблема: прямое влияние на результаты выборов с помощью цензуры не разрешалось нашим главным законом. Представлялось "конституционно проблематичным".



Цензура в киберпространстве



В июне 2020 года Алекс Стамос, который в то время был "профессором-исследователем" в Стэнфордском университете, после ухода с поста директора по безопасности в социальной сети господина Цукерберга в 2018 году создал организацию Election Integrity Partnership (EIP) (Партнерство по честности выборов). Первым начинанием Стамоса в EIP стала встреча с Крисом Кребсом, главой Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) при Министерстве внутренней безопасности, на которой он собирался выяснить, что EIP необходимо сделать для влияния на предстоящие выборы. В частности, в отношении цензуры, которую CISA не желало осуществлять.



Поскольку в штате EIP работало всего 120 сотрудников, Стамос не смог бы отцензурировать десятки миллионов сообщений свободных людей в социальных сетях, которые можно было бы объявить "дезинформацией". Он нашел выход: EIP постарался убедить все крупнейшие социальные сети изменить условия обслуживания своих клиентов, включив в них формулировку о "делегитимизации" - то есть попросту о запрете обсуждения тех или иных тем. Такая "делигитимация" позволила бы осуществлять массовую цензуру и удаление сообщений.



В течение шести недель после начала работы EIP ей удалось заставить крупнейшую в США социальную сеть изменить условия предоставления услуг, включив в них "делегитимизацию". 10 сентября "Твиттер" также включил делегитимизацию в свои условия обслуживания. Другие социальные сети последовали этому примеру.



Как только новые условия предоставления услуг, включающие делегитимизацию, были введены в действие, EIP предложила привести все компании социальных сетей в соответствие с требованиями по деплатформингу. (Deplatforming - буквально удаление "провинившегося" пользователя из СМИ и других платформ массовой коммуникации. Может включать в себя удаление контента, ранее созданного пользователем. Яркий пример - твиттер-аккаунт Дональда Трампа - прим. ИноСМИ).



"Незаконные" темы



Результатом стала отмена самой возможности обсуждения "делегитимизированных" тем. К провайдерам выдвигались два требования: 1) напоминать компаниям, владеющим социальными сетями, о возможных последствиях со стороны государственных регулирующих органов в случае несоблюдения ими условий предоставления услуг; 2) создать условия, при которых несоблюдение письменных обязательств по предоставлению услуг также может привести к негативным последствиям для репутации компании.



В словах и темах, обозначенных для делегитимизации до и после ноябрьских национальных выборов, произошли небольшие изменения. Майк Бенц, исполнительный директор Фонда свободы Интернета, составил примерный перечень запрещенных для обсуждения в социальных сетях тем, затрагивание которых может повлечь за собой удаление поста или блокировку пользователя. В этот список входили словосочетания вроде "новые избирательные протоколы и процессы", "проблемы и результаты [выборов]", "посылка бюллетеней по почте", "досрочное голосование", "урны", "остановите кражу". (Речь идет о знаменитом призыве сторонников Трампа "Stop the Steal", что означало "остановите выборные фальсификации демократов" - прим. ИноСМИ). Не приветствовались словосочетания "наблюдатели на избирательных участках" "почтовая служба", "списки умерших избирателей", "антифашизм". А когда в середине октября вскрылась история с ноутбуком Хантера Байдена, само обсуждение оказавшихся в памяти этого компьютера вещей, компрометирующих сына президента, было немедленно делегитимизировано.



По собственному признанию EIP, перед выборами в ноябре 2020 года "Твиттер" был вынужден удалить 22 млн. твитов, содержавших "дезинформацию", распространение которое нарушало условия платформы. После выборов, когда многие американцы почувствовали себя лишенными избирательных прав и когда зазвучали вопросы по поводу предполагаемых нарушений, они обнаружили, что модераторы социальных сетей зорко отслеживают ход дискуссий о фальсификации выборов. Точно так же, как они делали это в случае с нарушениями, связанными с цензурой из-за пандемии COVID-19.



Во многих отношениях социальные сети заняли место мэрии, рынка и традиционных СМИ. Какова бы ни была причина - это не играет роли. Государственные органы, имеющие прямой доступ для вброса односторонней информации в социальные сети, или неправительственные организации, такие как Election Integrity Partnership (EIP), когда они блокируют, скрывают или удаляют голоса и информацию, - результатом всего этого становится сужение диапазона приемлемого мышления. Такая цензура, конечно же, является нарушением свободы слова - согласно Первой поправке. Хуже того, это посягательство на Конституцию и предательство со стороны правительства. Того самого правительства США, которое считается у нас избранным народом и для народа.



Автор: Скотт Пауэлл (Scott S. Powell) Источник - ИноСМИ

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