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Кыргызстан - самая опасная для женщин страна в ЦентрАзии. Самая безопасная - Туркмения
22:37 27.10.2023

Туркмению признали самой безопасной для женщин страной в Центральной Азии

Туркмения заняла 58-е из 177 мест в отчете "Индекс мира и безопасности женщин" (Women Peace and Security Index, WPS Index) за 2023 год.

Это лучший результат среди стран Центральной Азии. На втором месте в регионе оказался Казахстан, занявший 70-е место, Таджикистан размещен на 90-й строчке, Узбекистан – на 94-й, Кыргызстан – на 95-й.

Лучшие показатели в мире – у Дании, Швейцарии и Швеции (первое, второе и третье места соответственно), худшие – у Афганистана (177-е место), Йемена (176) и ЦАР (175).

Россия заняла строчку выше Туркменистана – 56, США оказались на 37 месте, Китай – на 82-м, Турция – на 99-м, Южная Корея – на 30-м (Северная в рейтинге отсутствует), Иран – на 140-м.

При подготовке WPS Index его авторы учитывали ситуацию в странах по 13 показателям, распределенным по трем категориям:

- инклюзивность (образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство, использование мобильных телефонов, доля женщин в парламенте);

- справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость);

- безопасность (уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин, близость к вооруженному конфликту).

Данные для подготовки отчета собраны из таких источников, как агентства ООН, Всемирный банк, глобальные опросы Gallup и других.

Авторы WPS Index подчеркивают, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, процветают, более миролюбивы, демократичны и лучше подготовлены к адаптации к последствиям изменения климата.

Между тем, правозащитные организации регулярно заявляют о притеснении женщин в Туркменистане и нарушении их прав.

В частности, сообщалось, что женщины и девочки в этой стране лишены "телесной автономии", подвергаются сексуальному и гендерному насилию, проверкам на девственность, принудительным бракам. По данным ЮНИСЕФ и TürkmenStat (MICS), 59% туркменских женщин в возрасте 15-49 лет считают, что муж имеет право бить жену. В стране отсутствует закон о домашнем насилии, нет механизмов и национальных программ по его предотвращению.

Сотрудницам бюджетных учреждений в Туркмении запрещено наращивать ногти и ресницы, обесцвечивать волосы, носить золотые украшения и надевать облегающие или вызывающие, по мнению начальства, платья. В январе текущего года стало известно, что власти запретили выдавать водительские права незамужним женщинам. При этом руководство Туркменистана регулярно докладывает в ООН и другие международные организации о гендерном равенстве в республике.

- WPS Index совместно готовят и публикуют Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности (GIWPS) и норвежский институт изучения мира (PRIO). Отчет издается раз в два года. В предыдущем выше всех среди стран Центральной Азии в рейтинге стоял Казахстан – на 59 месте, на 60-м находился Туркменистан, Узбекистан занимал 74-ю строчку, Таджикистан – 85-ю, Кыргызстан – 97-ю.

Источник - fergana
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