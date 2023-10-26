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Узбекистан. Цель по инфляции в 5% переносится на вторую половину 2025 года
00:06 28.10.2023

Цель по инфляции в 5% переносится на вторую половину 2025 года - Центробанк Узбекистана

Центральный банк концептуально утвердил два сценария развития экономики до 2026 года, снова пересмотрев достижение цели по инфляции в 5%. Теперь таргет в рамках основного сценария планируется достичь во второй половине 2025 года вместо конца 2024-го, а в альтернативном варианте - к концу 2026 года.

Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 26 октября концептуально утвердило основные направления денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов, сообщила пресс-служба регулятора. Предварительный проект будет опубликован для обсуждения на сайте ЦБ.

Документ содержит ответные меры реагирования на изменение внешних и внутренних условий, меры по развитию операционного механизма, исследования взаимосвязей в экономике и в целом отражает видение регулятора относительно текущей и ожидаемой макроэкономической ситуации.

Центральный банк разработал долгосрочные макроэкономические прогнозы на основе двух сценариев с учетом высокой неопределенности экономического развития внешнеторговых партнеров, ситуации на сырьевых и финансовых рынках, а также темпов реализации структурных реформ в стране. Во всех сценариях основной целью регулятора является обеспечение ценовой и финансовой стабильности.

Условия основного сценария - отсутствие резких изменений в развитии внешнеэкономической ситуации и активное продолжение структурных реформ в ближайшие годы, при этом дальнейшее увеличение неопределенности и возникновение рисков и шоков во внешних условиях являются главными предпосылками альтернативного сценария.

Основной сценарий

При разработке основного сценария закладывалась реализация "макроэкономических коррекций" в последующие годы, т. е. переход структурных реформ в энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве в активную фазу и логическое завершение некоторых из них, начало фискальной консолидации (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита для обеспечения фискальной устойчивости) и сокращение общего фискального дефицита по сравнению с 2023 годом, снижение доли государства в экономике.

В результате ожидаются высокие темпы роста частных инвестиций и экспорта.

В этом сценарии достижение постоянного целевого показателя инфляции в 5% переносится на вторую половину 2025 года, хотя изначально это планировалось на 2023 год, а потом - конец 2024 года.

Решение принято с учетом влияния корректировок некоторых регулируемых цен на общую инфляцию, а также более длительного периода сохранения давления внешней ситуации на факторы предложения, возникшего в 2022-2023 годах.

В то же время это решение не означает, что постоянный целевой 5% показатель был изменен, но указывает, на продление периода достижения данного таргета.

Продление срока достижения цели также связано, с одной стороны, с тем, что совокупное предложение в экономике запаздывает и не в полной мере удовлетворяет внутренний потребительский спрос, а с другой, с серьезными рисками для экономической активности и финансовой стабильности в случае принятия жестких мер, направленных на ограничение совокупного спроса.

В свою очередь, это означает, что наряду с уменьшением влияния монетарных факторов, для эффективного снижения инфляции до целевого уровня необходимо дальнейшее усиление мер, направленных на увеличение совокупного предложения.

В рамках основного сценария развития уровень инфляции в 2024 году прогнозируется в диапазоне 8−9%, что выше прошлогоднего прогноза в 5−6%. Для сохранения инфляции в прогнозном коридоре денежно-кредитные условия в 2024 году останутся в относительно жесткой фазе.

Прогноз инфляции может быть пересмотрен с учетом уровня корректировки регулируемых цен в 2024 году (то есть уровня повышения цен на газ, электричество, воду и другие ресурсы), допускается внесение соответствующих изменений в денежно-кредитные условия.

Решения в денежно-кредитной политике в следующем году будут в первую очередь сосредоточены на снижении базовой инфляции, учитывая значительное краткосрочное воздействие на общую инфляцию в период макроэкономических корректировок и структурных реформ.

С другой стороны, в ближайшие годы будет формироваться достаточная основа для сохранения понижающейся динамики базовой инфляции, ожидают в Центробанке.

Если ожидаемые изменения окажут резкое влияние на инфляционные ожидания, денежно-кредитные условия будут изменены.

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики будут продолжены меры по снижению уровня долларизации банковской системы, сокращению практики льготного кредитования, переходу к процентным ставкам, формируемым на основе рыночных принципов.

В среднесрочной перспективе динамика общей ликвидности банковской системы будет формироваться на основе операций правительства и источников их финансирования, баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. При этом, как и в 2023 году, в 2024 году важное значение будет иметь сохранение тенденции к снижению ликвидности и ее ограничивающего инфляцию характера посредством жестких денежно-кредитных условий.

В условиях снижения ликвидности банковской системы на повестку дня может быть поставлен вопрос финансовой устойчивости, и Центральный банк рассмотрит меры по обеспечению устойчивости системы путем активного использования инструментов управления ликвидностью.

В рамках основного сценария реальный рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 5−5,7% (ранее ожидалось 5−6%), в 2025 году - около 5−6% (6−6,5%), в 2026 году - около 5,5−6,5%.

Экономический рост будут поддерживать повышение инвестиционного и производственного потенциала частного сектора, высокие темпы роста прямых иностранных и внутренних инвестиций, а также экспорта.

Альтернативный сценарий

Согласно условиям альтернативного сценария, ожидаемый в 2024 году уровень инфляции составит 9−10% (ранее ожидалось 5−6%) с учетом дополнительного давления на внутренние цены со стороны относительно неблагоприятных внешних условий по сравнению с основным сценарием.

При этом период достижения постоянного таргета сдвинется на более поздний срок, а инфляция составит в 2025 году около 7−8% (было 5%) и снизится до 5% к концу 2026 года.

В этом сценарии основным фактором поддержки экономической активности станут фискальные стимулы (то есть снижение налогов или увеличение государственных расходов). Вместе с тем, в среднесрочной перспективе реальный рост экономики может оказаться на 1,5−2 п. п. ниже прогнозов в основном сценарии.

В случае реализации условий альтернативного сценария будут приняты меры по дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий. Для обеспечения финансовой стабильности будут широко использоваться макропруденциальные меры.

В ближайшие годы институциональное развитие будет осуществляться по следующим направлениям:

- в части развития операционного механизма денежно-кредитной политики, будет детально проработан вопрос объявления с 2025 года условного прогноза основной ставки и его обсуждения с участниками рынка;
- будут приняты меры по расширению объемов операций РЕПО, проводимых на денежном рынке, и формированию кривой доходности исходя из цены денег по разным срокам;
- будут внедрены операции "овернайт процентные свопы" и формирование на их основе кривой доходности;
- для дальнейшего совершенствования системы макроэкономического анализа и прогнозирования планируется разработка прогнозов e-cpi (индекс потребительских цен) на основе результатов машинного обучения и онлайн-наблюдений;
- будут усовершенствованы методы охвата изучений инфляционных ожиданий, а также потребительских и деловых настроений;
- будет расширен спектр моделей, используемых при прогнозировании экономического роста и инфляции;
- при развитии коммуникационных связей в сфере денежно-кредитной политики будут усовершенствованы инструменты коммуникации, соответствующие интересам и потребностям целевой аудитории;
- будут разработаны направления развития многоуровневой коммуникации;
- будут приняты правила коммуникации и обеспечено их выполнение.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698440760


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