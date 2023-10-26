Вещь дня: в сети продают шапки для защиты от 5G

00:31 28.10.2023

Шапочка из фольги мнется и ломается? Тогда вам точно понравится этот аксессуар.



Пользователи сети из России обнаружили на просторах интернета удивительный аксессуар - шапочку, которая защищает от 5G. Головной убор якобы способен не только предотвратить пропускание 5G в голову, но и избавить от проникания Wi-Fi, микроволновых волн и испускаемого смартфоном/компьютером излучения.



По словам производителя, шапка от 5G изготовлена из хлопка с использованием серебряных нитей. Создатели чудо-прибора считают, что волны не смогут проникнуть через этот "купол" из серебра.



В целом аксессуар напоминает шапочку из фольги, но только покрасивее. Уточняется, что шапка универсальна по размеру.



Продаются такие шапки на AliExpress и на Wildberries. На втором маркетплейсе подобных шапок пруд пруди. Покупатели пишут, что шапка действительно работает. Говорят, мол, завернули телефон в шапку, и теперь до него не дозвониться.



Мы нашли шапку от 5G на AliExpress и Wildberries. На Ozon подобных товаров, к счастью, нет.



Не исключено, что подобные шапки и вправду имеют экранизирующий эффект, но мы же ставим под сомнение заявленную "защиту от 5G".



Учеными не доказан и опровергнут вредный для здоровья эффект от сетей пятого поколения. Защищаться от них (а тем более – только голову) бесполезно.



Отметим, что предъявлять претензии к тем, кто покупает подобные аксессуары, не имеет смылся. Вопросы возникают к продавцам, которые выставляют на продажу обычные шапки и заявляют об их "чудо-свойствах" (стоят они, кстати, недешево).



Также остаются вопросы к площадкам, которые позволяют подобным товарам продаваться. Для сравнения, редактор Hi-Tech Mail.ru не смог найти "шапок от 5G" на Ozon. Тем временем на Wildberries их множество.