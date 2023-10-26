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Вещь дня: в сети продают шапки для защиты от 5GВещь дня: в сети продают шапки для защиты от 5G
00:31 28.10.2023

Шапочка из фольги мнется и ломается? Тогда вам точно понравится этот аксессуар.

Пользователи сети из России обнаружили на просторах интернета удивительный аксессуар - шапочку, которая защищает от 5G. Головной убор якобы способен не только предотвратить пропускание 5G в голову, но и избавить от проникания Wi-Fi, микроволновых волн и испускаемого смартфоном/компьютером излучения.

По словам производителя, шапка от 5G изготовлена из хлопка с использованием серебряных нитей. Создатели чудо-прибора считают, что волны не смогут проникнуть через этот "купол" из серебра.

В целом аксессуар напоминает шапочку из фольги, но только покрасивее. Уточняется, что шапка универсальна по размеру.

Продаются такие шапки на AliExpress и на Wildberries. На втором маркетплейсе подобных шапок пруд пруди. Покупатели пишут, что шапка действительно работает. Говорят, мол, завернули телефон в шапку, и теперь до него не дозвониться.

Мы нашли шапку от 5G на AliExpress и Wildberries. На Ozon подобных товаров, к счастью, нет.

Не исключено, что подобные шапки и вправду имеют экранизирующий эффект, но мы же ставим под сомнение заявленную "защиту от 5G".

Учеными не доказан и опровергнут вредный для здоровья эффект от сетей пятого поколения. Защищаться от них (а тем более – только голову) бесполезно.

Отметим, что предъявлять претензии к тем, кто покупает подобные аксессуары, не имеет смылся. Вопросы возникают к продавцам, которые выставляют на продажу обычные шапки и заявляют об их "чудо-свойствах" (стоят они, кстати, недешево).

Также остаются вопросы к площадкам, которые позволяют подобным товарам продаваться. Для сравнения, редактор Hi-Tech Mail.ru не смог найти "шапок от 5G" на Ozon. Тем временем на Wildberries их множество.

Источник - Hi-Tech Mail.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698442260


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