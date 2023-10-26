Кабмин Кыргызстана сократил число заместителей министров в 8 министерствах

00:37 28.10.2023

Кабмин сократил число заместителей министров в 8 министерствах. Список



Бишкек (АКИpress) – Кабинетом министров оптимизировал численность заместителей руководителей министерств и административных ведомств. Постановление подписал председатель Кабмина Акылбек Жапаров.



Сокращается 14 штатных единиц - заместителей министров и заместителей руководителей административных ведомств в 9 государственных органах исполнительной власти. В частности:



- в Министерстве экономики и коммерции;



- в Министерстве финансов;



- в Министерстве иностранных дел;



- в Министерстве чрезвычайных ситуаций;



- в Министерстве сельского хозяйства;



- в Министерстве образования и науки;



- в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики;



- в Министерстве цифрового развития;



- в Социальном фонде.



Кабмин отмечает, что ранее было сокращено количество заместителей в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.



Решение Кабмина предусматривает отдельные положения, направленные на упорядочение распределения обязанностей между заместителями руководителей министерств и административных ведомств.



Решение принято в рамках реализации указа президента "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления", в целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти.