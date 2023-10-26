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|Кабмин Кыргызстана сократил число заместителей министров в 8 министерствах
00:37 28.10.2023
Кабмин сократил число заместителей министров в 8 министерствах. Список
Бишкек (АКИpress) – Кабинетом министров оптимизировал численность заместителей руководителей министерств и административных ведомств. Постановление подписал председатель Кабмина Акылбек Жапаров.
Сокращается 14 штатных единиц - заместителей министров и заместителей руководителей административных ведомств в 9 государственных органах исполнительной власти. В частности:
- в Министерстве экономики и коммерции;
- в Министерстве финансов;
- в Министерстве иностранных дел;
- в Министерстве чрезвычайных ситуаций;
- в Министерстве сельского хозяйства;
- в Министерстве образования и науки;
- в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- в Министерстве цифрового развития;
- в Социальном фонде.
Кабмин отмечает, что ранее было сокращено количество заместителей в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.
Решение Кабмина предусматривает отдельные положения, направленные на упорядочение распределения обязанностей между заместителями руководителей министерств и административных ведомств.
Решение принято в рамках реализации указа президента "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления", в целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти.