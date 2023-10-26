 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.10.2023
00:59  Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Пятница, 27.10.2023
22:37  Кыргызстан - самая опасная для женщин страна в ЦентрАзии. Самая безопасная - Туркмения
21:59  Хуже, чем у Оруэлла. Американцы устроили поминки по свободе слова
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити

14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
00:04  Узбекистан: новые хокимы в Дехканабадском и Каршинском районах - Сулаймонов и Аликулов
00:00  Устал ли Запад от Украины? Отнюдь..., - НГ
Четверг, 26.10.2023
19:48  В Ташкенте состоялось первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана
19:36  Первый посол Узбекистана в Швеции Н.Ганиев приступил к своим обязанностям
19:35  Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам
19:33  Евросоюзу надоел Орбан: Венгрия может уйти
19:09  Военное бремя Казахстана меньше, чем у Кыргызстана и Таджикистана
18:56  Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт иностранцам
18:50  Стройки за счет природы. В Узбекистане никого не волнует судьба реки Зарафшан
14:36  Удушающий чад национализма в Казахстане, - Сергей Кожемякин
13:36  В Казахстане изменят систему государственного планирования
12:25  Война пришла на американские базы. Шииты берутся за ракеты
12:24  В борьбе за власть ХАМАС хочет переиграть ФАТХ и получить контроль над всей Палестиной (расклады), - В.Кузнецов
12:21  Китайское кино: о проблемном прошлом и триумфальном настоящем, - И.Зуенко
12:19  Слон на канате. Как Индии удается дружить и с Израилем, и с Палестиной, - А.Куприянов
12:16  Казахстан: Бывший союзник превращается в инструмент изоляции России, - Айнур Курманов
12:12  Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
12:11  Россиянам предложат "арабский шенген": названы преимущества и недостатки
08:59  КазМинпрос затеял очередную реформу, - А.Алехова
08:57  Пекин. Охота на "тигров и мух" продолжается, - Юрий Тавровский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
00:59 28.10.2023

ООН, 27 окт - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.

За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.

Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.

При подсчете считались только голоса за и против. Для принятия резолюции надо было набрать две трети.



Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя решение Генассамблеи, заявил, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".

"Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств", - сказал он.

По словам Эрдана, Израиль только что пережил "крупнейшую резню со времен холокоста", а теперь у Тель-Авива "нет права защищать себя". Он добавил, что представители его страны не будут сидеть сложа руки и не дадут противнику перевооружиться.

ХАМАС поддержал решение ГА ООН.

"Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Авторами выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".

Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты мирных граждан и гражданских объектов. В тексте содержится призыв к немедленной, длительной и беспрепятственной доставке необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе содержится призыв к Израилю отменить предписание к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.

В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698443940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  