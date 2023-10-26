Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

00:59 28.10.2023

ООН, 27 окт - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.



За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.



Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.



При подсчете считались только голоса за и против. Для принятия резолюции надо было набрать две трети.



