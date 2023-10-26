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Запад мечтает об Украине в границах XVI века, - ИноСМИ
01:09 28.10.2023

ИноСМИ
Россия

Запад мечтает об Украине в границах XVI века

Антон Трофимов

Положение ВСУ в последнее время становится все хуже. Украинские войска несут огромные потери, в том числе и в тяжелой бронетехнике. Авдеевка, одна из важнейших опорных точек, фактически оказалась в оперативном окружении - всего один шаг до "котла". А Запад, обещавший поддерживать "столько, сколько потребуется", все откровеннее отказывается продолжать это делать. И все сильнее толкает киевский режим в спину, требуя скорейших мирных переговоров.

"Потенциал изрядно потрепанных неудачным весенне-летним наступлением ВСУ в условиях ведения борьбы на истощение, которую навязал украинцам командующий российской армией генерал Валерий Герасимов, явно ограничен. - отмечает в своем тактическом анализе обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. - На сегодняшний день исход схватки предугадать сложно, но, похоже, больше козырей на руках у наступающих русских войск".

Свой вывод пан Подгурский делает на основании детального изучения истории обороны Авдеевки и подготовки наступления российской армии. Он признает: "Авдеевская наступательная операция направлена на решение лишь одной из оперативных задач в рамках реализации стратегических целей России".

О том, что армия России переходит от активной обороны к еще более активному наступлению, говорят многие военные эксперты за рубежом. Даже учитывая, что им вряд ли известно все о замыслах российского командования, нужно признать, что в положении на линии боевого соприкосновения наступил давно ожидаемый перелом. Другой вопрос, чем он закончится. И в этом вопросе Запад уже не видит никаких позитивных перспектив - сплошь негативные.

Вот типичный пример западных рассуждений. "У Украины есть настоящее, но будущее не вызывает оптимизма, - признает американская The Hartford Courant. И продолжает: - Патовая ситуация выгодна русским. Путин вполне может подождать, пока решимость Запада не даст трещины, а потом присоединит остальную Украину (вспомним Грузию, Крым)". Западные партнеры киевской хунты, видимо, уже внутренне согласились с тем, что проблемой становится даже не возвращение присоединившейся к России области, а сохранение под контролем того, что еще считается Украиной.

И то без особых шансов на успех. Почему? Да потому что Киев все больше вызывает раздражение и отторжение не только в Западной Европе, но и в самих США. Лучше всего это продемонстрировала позиция новоизбранного спикера американского сената Майка Джонсона. "Палата представителей рассмотрит новую военную помощь Украине и Израилю отдельными пакетами, о чем в четверг заявил ее новый спикер, - сообщает агентство Bloomberg. - Это осложнит попытки президента Джо Байдена обеспечить поддержку обоим союзникам США". А если учесть, что, по данным того же агентства, мистер Джонсон подчеркнул, что "конгресс хочет тщательно проверить помощь Украине", шансов на возобновление финансовых вливаний в Киев из-за океана все меньше.

Причин тому несколько. Первая и очевидная - предвыборная борьба в США. Республиканцы, многие из которых выступают в поддержку Дональда Трампа, рассматривают проект "Украина" как главную болевую точку соперников-демократов. И готовы бить в нее до победы, то есть до полного прекращения поддержки Киева. Если это не сделает действующая администрация, то почти наверняка - пришедшая ей на смену. И никакие нарисованные "успехи в контрнаступлении" не помогут киевскому диктатору удержаться в кресле.

Вторая причина - повальная украинская коррупция, из-за которой до реальных получателей американской помощи доходят настоящие крохи. Об этом, например, уже открыто говорят украинские военные врачи. "Медикам все чаще приходится работать с лекарствами и материалами низкого качества, что мешает им спасать жизни пациентов", - пишет Financial Times. И подчеркивает, что "в конце августа украинские военные получили приказ выдать 80 тысяч новых жгутов, соответствующих американским военным стандартам. Однако неясно, были ли эти жгуты получены и выданы солдатам". Можно держать пари, что нет: на них кто-то уже наварил неплохие деньги. Так же, как и на украинском оружии, проданном на Ближний Восток и пущенном в дело бойцами ХАМАС.

Есть и третья причина: усталость западного общества от украинской повестки и смена национальных приоритетов. Немалая часть посвященных неудачам ВСУ публикаций последнего времени появилась в польских СМИ. Например, официальная Rzeczpospolita устами отставного генерала сообщает: "Украине не хватает людей, способных воевать". Варшава, до недавнего времени выступавшая одним из самых последовательных союзников Киева, меняет риторику. И дело тут не только в зерновом скандале. Поляки сумели добиться от своих политиков обещаний сократить поддержку Украины ради решения польских проблем, коих накопилось немало. А Венгрия и Словакия и вовсе отказали украинской хунте в поддержке, блокируя финансовую помощь ЕС и поставки оружия.

"США помогают Киеву не для того, чтобы порадовать украинцев или европейцев, а для того, чтобы сохранить свое положение и репутацию в мире, - откровенничает The Washington Post. - Но этот аргумент все меньше воздействует на многих американцев, и перед Европой сейчас встает вопрос о том, как не дать умереть Украине. Ответ непонятен, а время - на стороне Путина". Потому что, по мнению газеты, Россия опережает коллективный Запад в "гонке перевооружений".

Как только Америка начнет радикально сокращать помощь, Европа окажется перед сложным выбором: дать Украине проиграть, но сохранить европейское единство, или продолжать поддерживать ее, рискуя развалом Евросоюза. Впрочем, первый сценарий в долгосрочной перспективе приведет к тому же распаду, только чуть более растянутому во времени.

Остается одно: попробовать разыграть те карты, которые остались у Запада на руках. Это значит, добиться переговоров с Москвой и сохранить под контролем Киева хотя бы центральные области. На большее рассчитывать не приходится. Западные стремительно полонизируются, восточные - воссоединяются с Россией. То же, скорее всего, ждет и южные, о чем давно предупредил обитателей офиса на Банковой отставной украинский генерал.

Устроит ли Запад существование урезанной Украины? Смотря какую задачу он перед ней поставит. Если нужна точка постоянного напряжения между Россией и НАТО, хронический геополитический нарыв - лучшего варианта не придумать. Если нужно государство-буфер, то с этой ролью ужатая до границ XVI столетия страна не справится. Судить о назначенной Украине роли можно будет по тому, какие условия Киев выдвинет на переговорах с Москвой.

О выполнении нынешнего "плана Зеленского" не идет и речи, причем это отлично понимают не только в Кремле, но и в Белом доме. О том же, кстати, говорил на днях и новый словацкий премьер Роберт Фицо, подчеркивая нереалистичность выдвигаемых Украиной условий и то обстоятельство, что сама она ничего не решает, а все в руках России и США. Значит, нужно ждать предложений разменять ушедшие из-под киевского контроля территории и признания их российскими в обмен на прекращение СВО. Найдется ли в итоговом документе место для денацификации и демилитаризации - зависит от жесткости позиции Москвы.

Выбить согласие с такими условиями из нынешнего главаря киевской хунты Зеленского очевидно невозможно. Остается только заменить его на кого-то более сговорчивого. О возможности такого исхода на Западе уже намекали, и вряд ли там найдется повод отказаться от такого сценария. Если уж западные политики не считают сотен тысяч жизней простых украинцев, ничто не заставит их пощадить одного-единственного патологического коррупционера. Тем более, если на кону будет вопрос о сохранении мирового влияния США и будущем Евросоюза.

Автор: Антон Трофимов

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698444540


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