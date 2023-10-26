|Узбекистан. Кадры. Фармагентство возглавил Абдулла Азизов, послом в Австрии стал Бахтиер Ибрагимов
02:01 28.10.2023
Абдулла Азизов возглавил Фармагентство
Новым директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана стал Абдулла Азизов, до этого работавший замглавой АГМК и замминистра здравоохранения.
Абдулла Абдисаламович Азизов назначен директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана, сообщает газета "Новый Узбекистан".
До этого с января 2022 года он занимал должность заместителя председателя правления по цифровизации Алмалыкского горно-металлургического комбината.
Абдулла Азизов (1981 года рождения) окончил Нагойский Университет в Японии, Университет мировой экономики и дипломатии, получил степень магистра по направлению "Финансы и международный бизнес" Орхусского университета в Дании, окончил Орхусский технический колледж в Дании по специальности "IТ-программирование". Более 10 лет жил и работал в Дании, пока по приглашению руководства страны не вернулся в Узбекистан.
С сентября 2019 года по июль 2020 года занимал пост заместителя председателя Государственного налогового комитета, а затем в 2020-2022 годы работал заместителем министра здравоохранения.
С начала 2023 года Фармагентство возглавлял Улугбек Эгамов, который сменил на этом посту Сардора Кариева, проходящего обвиняемым по делу о сиропе "Док-1 Макс".
*****
Бывший представитель Узбекистана в ООН стал послом в Австрии
Бахтиер Ибрагимов, ранее работавший постоянным представителем Узбекистана при ООН в Нью-Йорке, назначен послом в Австрии.
Новым послом Узбекистана в Австрии стал Бахтиер Ибрагимов, сообщило ИА "Дуне". До этого он служил постоянным представителем Узбекистана при ООН в Нью-Йорке (2017−2023 годы).
Бахтиеру Ибрагимову 57 лет. Он окончил Ташкентский институт народного хозяйства. Работу в системе МИДа начал в 1992 году. Трудился на разных должностях в центральном аппарате министерства, а также в посольствах Узбекистана в США и Южной Корее.
Предыдущим послом Узбекистана в Австрии был Абат Файзуллаев (2020−2023 годы). Накануне сообщалось о его назначении послом в Италии.