География митингов в поддержку сектора Газа продолжает расширяться

03:10 28.10.2023

География митингов в поддержку сектора Газа продолжает расширяться - акции проходят в Нидерландах, Тунисе, Турции и США



В Европе, помимо Парижа, к митингам в поддержку сектора Газа подключился Амстердам. Пришедшие на акцию жители Голландии принесли палестинские флаги. Мероприятие, как и во французской столице - проходит мирно.



В Тунисе, также и в Иордании, на демонстрацию в поддержку единоверцев вышли тысячи человек. Однако и здесь обошлось без столкновения с полицией. Вышли в поддержку жителей анклава и в Турции. В Нью-Йорке же против операции ЦАХАЛ в Газе выступили участники еврейского антивоенного движения. Очевидно, что география акций в поддержку жителей Газы продолжит расширяться и далее.



