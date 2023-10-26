Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане, - Данияр Ашимбаев

12:33 28.10.2023

Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане



Министерство культуры Казахстана было впервые создано 70 лет назад – в апреле 1953 г., хотя ему предшествовал ряд организаций, да и в последующем отрасль вечно пребывала в состоянии перманентной реорганизации.



Пробежимся по основным вехам истории "идеологических" ведомств в Казахстане.



Изначально вопросами культуры, также как и образования и науки, занимался Наркомат просвещения КАССР, созданный в 1920 г. В его составе, в частности, действовало Главное управление политпросветработы (в 1945 г. было преобразовано в Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Народных Комиссаров – СНК).



В 1932 г. был создан Комитет радиовещания (с 1933 г. – Комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК).



В 1936 г. было создано Управление по делам искусств при СНК.



В 1938 г. возникло Управление по делам печати и издательств при СНК (с 1941 г. – Управление полиграфии и издательств при СНК, с 1949 г. – Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при Совете Министров (СМ).



В том же 1938 г. на базе треста "Казгоскино" было образовано Управление кинофикации при СНК, которое в 1946 г. было реорганизовано в Министерство кинематографии.



В марте-апреле 1953 г. в рамках огромной реорганизации после смерти Сталина Управление по делам искусств, Комитет по делам культурно-просветительных учреждений, Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговле были объединены в Министерство культуры. Туда заодно ненадолго вошло Главное управление профессионально-технического образования, а министр культуры одно время был по совместительству министром иностранных дел.



В 1957 г. был вновь создан Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров (с 1962 г. – Госкомитет СМ по радиовещанию и телевидению, с 1970 г. – Госкомитет СМ по телевидению и радиовещанию – Гостелерадио).



В 1962 г. из Минкультуры был выделен Госкомитет СМ по кинематографии (глава "Казахфильма" был одним из его зампредов), а затем и Госкомитет СМ по печати (с 1972 г. – Госкомитет СМ по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, с 1989 г. – вновь Госкомитет по печати).



В 1966 г. аппараты уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР при СМ КазССР (создан в 1944 г.) и уполномоченного Совета по делам РПЦ при СМ СССР при СМ КазССР (создан в 1943 г.) были объединены в аппарат уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ (упразднен в марте 1991 г.).



В 1988 г. Министерство культуры и Госкомитет по кинематографии были объединены в Госкомитет по культуре, переименованный в феврале 1992 г. в Министерство культуры.



В августе 1991 г. возникло Министерство печати и массовой информации, в состав которого в сентябре влились упраздняемые Госкомитет по печати, Госкомитет по телевидению и радиовещанию и Главное управление по охране гостайн в печати и других СМИ при СМ. Последний орган отвечал за цензуру и также претерпел множество изменений: с 1936 г. Главное управление по делам литературы и издательств при СНК, в 1953 г. – 11-е главное управление МВД, с 1953 г. – Главное управление по охране военных и гос. тайн в печати при СМ, с 1963 г. – Главное управление по охране военных и гос. тайн в печати Госкомитета СМ по печати, с 1966 – последнее название, он же "Главлит".



В апреле 1993 г. образован Комитет по языкам при Кабинете Министров (КМ).



В апреле 1995 г. на базе Комитета по языкам был создан Госкомитет по национальной политике; одновременно вновь создан Совет по делам религий при КМ.



В октябре того же года Министерство печати и массовой информации стало Национальным агентством по делам печати и массовой информации.



В марте 1997 г. министерства культуры, образования, по делам молодежи, туризма и спорта, Госкомитет по национальной политике, Совет по делам религий при правительстве были объединены в Министерство образования и культуры (МОК).



В октябре того же года были созданы Министерство образования, культуры и здравоохранения (МОКиЗ) и Министерство информации и общественного согласия (МИОС).



В январе 1999 г. возникло Министерство культуры, информации и общественного согласия (МКИОС).



В мае 2000 г. при правительстве создали Совет по связям с религиозными объединениями (упразднен в сентябре 2017 г.), секретариат которого до создания профильного комитета сидел в Канцелярии премьер-министра.



В сентябре 2003 г. МКИОС разделили на Министерство информации и Министерство культуры, а уже в сентябре 2004 г. министерства культуры, информации и Агентство по туризму и спорту были объединены в Министерство культуры, информации и спорта (МКИС).



В марте 2006 г. из него выделилось Министерство культуры и информации (МКИ).



В марте 2010 г. возникли Министерство культуры и Министерство связи и информации; в состав первого был передан Комитет по делам религий Минюста (создан в декабре 2005 г.).



В мае 2011 г. из Министерства культуры было выделено Агентство по делам религий (АДР).



В январе 2012 г. было вновь создано Министерство культуры и информации (МКИ).



В марте 2014 г. его разделили на Министерство культуры и Агентство по связи и информации (АСИ), но уже в августе того же года было создано Министерство культуры и спорта, которому перешли полномочия упраздняемых Министерства культуры, Агентства по связи и информации, Агентства по делам религий, Агентства по делам спорта и физической культуры. СМИ перешли в Министерство по инвестициям и развитию, откуда в мае 2016 г. были переданы в Министерство информации и коммуникаций (МИК).



В сентябре 2016 г. возникло Министерство по делам религий и гражданского общества (Мингроб), в июне 2018 г. переименованное в Министерство общественного развития (МОР).



В феврале 2019 г. Министерство общественного развития и Министерство информации и коммуникаций слились в Министерство информации и общественного развития (МИОР).



В сентябре 2023 г. из Министерства информации и общественного развития и Министерства культуры и спорта создали Министерство культуры и информации (МКИ).



Конечно, если в этот список добавить персоналии, причины, по которым они были назначены или уволены со своих постов, то текст можно будет издавать в несколько томов. К тому же опущена история профильных подразделений ЦК, Совмина и Администрации президента. Но это уже несколько иная история.



В целом для советского периода характерно увеличение количества институтов по мере развития соответствующих отраслей, изредка сменяющееся волнами централизации (1953, 1988), а вот период независимости характеризуется регулярными и бессистемными слияниями, разделениями, перераспределением полномочий. И это касается не только идеологической сферы. К сожалению, институты государственного управления отличаются определенной нестабильностью: даже если вдруг то или иное министерство существуют относительно долгое время, то в нем происходят либо постоянные смены руководителей, либо – перераспределение полномочий с другими ведомствами.



Можно заметить, что объединение в рамках одного министерства вопросов культурной и информационной политики является своего рода "якорной" реформой, к которой власть регулярно возвращается. МКИ только под этим названием создается уже третий раз.



Каждая отдельная реорганизация регулярно преподносится как "шаг вперед", но, по сути, мы видим, что модернизация государственного аппарата давно идет по кругу. К сожалению, государство никак не может найти оптимальную конструкцию, постоянно меняя и смешивая институты, кадры, законы, программы. Или не хочет? Ведь стабильный аппарат, адекватное планирование, устойчивые правила игры должны по логике быть ориентированы на результат, показать свою эффективность. И остается только задуматься: почему этого не происходит. Или власть боится отсутствия результатов, маскируясь под бесконечные реформы, или, что еще хуже, впала в режим вечной борьбы "хорошего с лучшим", и смысл своего существования видит не в улучшении результатов, а в улучшении институтов. Но можно ли оценить качество институтов (и тем более кадров) при их "клиповом" существовании?



Автор:

Ашимбаев Данияр