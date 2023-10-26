Сурайе Рахмонова избрана детским омбудсманом Узбекистана

12:36 28.10.2023

Сенаторы избрали Сурайе Рахмонову на должность детского омбудсмана Узбекистана. Ее кандидатура была выдвинута президентом и одобрена Законодательной палатой.



