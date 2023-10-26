|На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков
12:43 28.10.2023
Оперативники СГБ задержали на границе 90 кг наркотиков, ввезенных из Таджикистана. Видео
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков. Контрабандисты пытались ввезти из Таджикистана около 90 кг героина, опия и гашиша, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области совместно с военнослужащими пограничных войск, была конфискована крупная партия наркотических средств, ввезенных из Таджикистана", – отметили в пресс-службе СГБ.
В частности, на участке узбекско-таджикской государственной границы, проходящей по территории населенного пункта Чашма Сариасийского района, были обнаружены 39 кг 409 гр. героина, 35 кг 745 гр. опия, 14 кг 545 гр. гашиша.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса, принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков, общий вес которых составляет 89 кг 699 гр.