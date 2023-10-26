На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков

12:43 28.10.2023

Оперативники СГБ задержали на границе 90 кг наркотиков, ввезенных из Таджикистана. Видео



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков. Контрабандисты пытались ввезти из Таджикистана около 90 кг героина, опия и гашиша, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области совместно с военнослужащими пограничных войск, была конфискована крупная партия наркотических средств, ввезенных из Таджикистана", – отметили в пресс-службе СГБ.



