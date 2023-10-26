Таджикские интернет-провайдеры: Обзор тарифов для физических лиц

12:52 28.10.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Теряешься в выборе, какой интернет провести домой? Поможем с выбором услуг и цен.



В нашем списке провайдеры, которые предоставляют услуги проводного интернета, как юридическим, так и физическим лицам.



Истэра



Интернет-провайдер "Истэра" предлагает своим клиентам два типа тарифов: безлимитный и лимитированный доступ в сеть. Стоимость подключения зависит от выбранной технологии подключения.



Безлимитный тариф предоставляет клиентам минимальную стоимость, начиная с 100 сомони. За эту сумму пользователи получают неограниченный доступ ко всем ресурсам интернета на скорости 1 мегабит в секунду.



Дополнительную информацию и консультацию о тарифах и услугах провайдера вы можете получить, связавшись с нами по телефону: 43 377 01 23 или посетив страницы компании в социальных сетях Instagram и Facebook.



TezNet



Оператор проводного интернета от компании "Tcell" предлагает безлимитный доступ к интернету с использованием передовой технологии GPON.



Тарифные планы:

TezNet 5 за 149 сомони (5 мбит/с)

TezNet 10 за 249 сомони (10 мбит/с)

TezNet 20 за 399 сомони (20 мбит/с)



Также предлагаются годовые планы:

TezNet 5 годовой за 1500 сомони (5 мбит/с)

TezNet 10 годовой за 2200 сомони (10 мбит/с)

TezNet 20 годовой за 3100 сомони (20 мбит/с)



Подключение и установка бесплатные, сеть защищена от помех, обеспечивая надежное соединение.



Более подробная информация на сайте компании по teznet.tj.



NETS



Компания "Network Solutions" (NETS) предлагает разнообразные тарифы для частных клиентов (B2C) с безлимитным трафиком:



NETS 1. Стоимость: 99 сомони в месяц. Скорость до 1 Mbit/s. Бесплатное IPTV в подарок на 1 месяц. Бесплатное подключение. Доступ к локальным ресурсам до 100 Мбит

NETS 2. Стоимость: 125 сомони в месяц. Скорость до 5 Mbit/s. Бесплатное IPTV в подарок на 1 месяц. Бесплатное подключение. Доступ к локальным ресурсам до 100 Мбит

NETS 3. Стоимость: 225 сомони в месяц. Скорость до 10 Mbit/s. Бесплатное IPTV в подарок на 2 месяца. Бесплатное подключение. Доступ к локальным ресурсам до 100 Мбит

NETS 4. Стоимость: 375 сомони в месяц. Скорость до 20 Mbit/s. Бесплатное IPTV в подарок на 2 месяца. Безлимитный трафик. Доступ к локальным ресурсам до 100 Мбит



Чтобы узнать более подробно об услугах этого провайдера можно пройти по ссылке nets.tj



Babilon-T



Национальный интернет-провайдер предлагает доступ к интернету – как проводной, так и беспроводной.



Тариф CyberOptic - предоставляет два варианта тарифов – лимитный и безлимитный.



Лимитный Тариф



Минимальная стоимость: 77 сомони. За эту сумму вы получите 30 гигабайт трафика со скоростью 5 Мбит/с днем и без ограничений ночью. Внутренние ресурсы не тарифицируются.



Безлимитный Тариф



Минимальная стоимость: 60 сомони. С этим тарифом вы получите безлимитный доступ ко всем ресурсам интернета на скорости 512 Кбит/с.



Также только пользователи безлимита могут за 60 сомони приобрести доступ к видеопорталу YouTube на скорости 5 Мбит/с.



Тариф LTE



LTE - это беспроводной тариф с минимальной стоимостью 15 сомони. В эту сумму входит 1 гигабайт трафика на скорости 10 Мбит/с, и после исчерпания лимита скорость снижается до 128 Кбит/с.



Стоимость 4G-модема: 1440 сомони.



Получить дополнительную информацию о тарифах и услугах можно на официальном сайте babilon-t.tj.



МегаФон Таджикистан



МегаФон Таджикистан предлагает жителям Душанбе высокоскоростной фиксированный доступ в интернет. Сервис "Интернет для дома" доступен как с ежемесячной оплатой, так и в виде годовых тарифов, предоставляющих экономичные варианты доступа.



Годовые тарифы:

"Для дома 3": Скорость 3 Мбит/с, цена от 720 сомони в год.

"Годовой ТП Для дома 20": Скорость 20 Мбит/с, цена от 3100 сомони в год.



Провайдер также представляет тариф "Объединяй" для абонентов линеек "В контакте" и "Начинается с тебя". С этим тарифом вы можете объединить услуги мобильного и фиксированного интернета.



Тариф "Объединяй" включает:

"Объединяй 3 Мбит/с"

"Объединяй 5 Мбит/с"

"Объединяй 10 Мбит/с"



Такой подход позволяет существенно сэкономить на фиксированном доступе в интернет, с ценами, начиная от 100 сомони.



Подключив "Объединяй", вы получите доступ к интернету без ограничений по трафику и скорости, а также возможность пользоваться мобильными услугами в одном удобном пакете.



По всем вопросам для подключения можно обратиться по телефону 4747 или оформить заявку на сайте home.megafon.tj/bid.



INTERCOM



В компании доступен бесплатный 2-дневный тест 4G модема: если он удовлетворяет ваши потребности, вы можете заключить договор. В случае недовольства, вы всегда можете вернуть модем и получить деньги назад.



Для более стабильной и быстрой работы интернета в слабозонных местах, предоставляются антенны с усилением 14dbi или 19dbi.



Доставка модема и установки антенны 14dbi или 19dbi – бесплатно.



Оптимальный лимитный тариф:

"10 Гб" за 50 сомони

"15 Гб" за 75 сомони

"25 Гб" за 100 сомони

"60 Гб" за 198 сомони

"90 Гб" за 294 сомони

"160 Гб" за 485 сомони

"250 Гб" за 720 сомони



Безлимитные тарифы:

"Чак-Чак" (1 Мб/с) за 120 сомони

"СЕРФИНГ" (3 Мб/с) за 190 сомони

"МЕДИУМ" (4,5 Мб/с) за 330 сомони

"МАКСИМУМ" (6 Мб/с) за 490 сомони

"ЭКСТРА" (8 Мб/с) за 695 сомони.



Информация о заказе и дополнительные детали на официальном сайте intercom.tj.



ЗАО "Телекомм Технолоджи" (TTL)



Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая наземные спутниковые станции, IP-телефонию, NGN-сеть, CDMA-связь, оптико-волоконную сеть и IP-TV.



Тарифы для физических лиц



TTL-ZUR:

Цена: 140 сомони.

Объем: 140 гигабайт.

Скорость: 10 Мбит/сек с возможностью увеличения до 15 Мбит/сек на популярные платформы и 100 Мбит/сек для внутренних ресурсов. После исчерпания пакета трафика скорость составляет 1 Мбит/сек с возможностью увеличения до 10 Мбит/сек ночью (с 00:00 до 07:00).



TTL VarZ 3:

Цена: 220 сомон.

Скорость: 6 Мбит/сек днем и 20 Мбит/сек ночью (с 00:00 до 07:00).

Социальные сети: 20 Мбит/сек на платформы, включая YouTube, Instagram, Facebook и Play Market.

Внутренние ресурсы: 100 Мбит/сек.



TTL VarZ 6:

Цена: 400 сомон.

Скорость: 10 Мбит/сек днем и 20 Мбит/сек ночью (с 00:00 до 07:00).

Социальные сети: 20 Мбит/сек на платформы, включая YouTube, Instagram, Facebook и Play Market.

Внутренние ресурсы: 100 Мбит/сек.



Более подробно о тарифах и услугах на сайте ttl.tj.



SA-Net



Провайдер от ООО "Сатурн-Онлайн" предоставляет интернет со скоростью до 100 Mb/s. Одним из преимуществ является отсутствие необходимости покупать дополнительное оборудование - модемы или роутеры. Стоимость подключения тарифов стоит 30 сомони.



Вот тарифы на безлимитный интернет по технологии Ethernet:



Unlim 0.5 Mbit

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 50

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 512/512

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Unlim 1.5 Mbit

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 150

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 1536/1536

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100

Круглосуточная служба поддержки (сомони): Включена



Unlim 3 Mbit

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 300

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 3072/3072

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Unlim 5 Mbit

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 450

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 5120/5120

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Unlim 7 Mbit

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 600

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 7168/7168

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Вот тарифы на интернет с ограниченным трафиком по технологии Ethernet:



Limit 1

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 60

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 3072/3072

Внешний трафик: 30,720 Мб

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Limit 2

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 80

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 3072/3072

Внешний трафик: 40,960 Мб

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Limit 3

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 120

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 3072/3072

Внешний трафик: 61,440 Мб

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Limit 4

Абонентская плата (сомони/календарный месяц): 200

Скорость входящего/исходящего потока данных, до (кб/сек.): 3072/3072

Внешний трафик: 102,400 Мб

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.): 100



Limit 5

Абонентская плата (сом./календарный месяц)500

Скорость вх./исх., до (кб/сек.)10240/10240

Внешний трафик 256000 Мб

Скорость доступа к локальным ресурсам, до (Мбит/сек.)100



Подробную информацию можно посмотреть на sa-net.tj